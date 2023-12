„Urbi et Orbi“: Papst spendet Segen – und bezeichnet Abtreibungen in Botschaft als „Massaker“

„Wir denken an Palästina, an Israel, an die Ukraine“: Das Oberhaupt der Katholischen Kirche spendet heute seinen Segen zu Weihnachten.

Update vom 25. Dezember, 12.25 Uhr: Mit drastischen Worten hat Papst Franziskus in seiner diesjährigen Weihnachtsbotschaft Abtreibungen verurteilt. Vor mehreren Zehntausend Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom zog das Oberhaupt von 1,3 Milliarden Katholiken heute einen Vergleich zwischen Abtreibungen sowie dem Leid von Kindern in bewaffneten Konflikten und auf Flüchtlingsrouten.

„Wie viele Massaker an Unschuldigen es in der Welt gibt: im Mutterleib; auf den Routen der Verzweifelten, die auf der Suche nach Hoffnung sind; im Leben so vieler Kinder, deren Kindheit vom Krieg zerstört wird.“ Der 87-Jährige, der bereits seit mehr als einem Jahrzehnt an der Spitze der katholischen Kirche steht, ist als strikter Gegner von Schwangerschaftsabbrüchen bekannt. Er bezeichnete Abtreibungen auch schon als Mord.

„Ich flehe darum, dass die Militäroperationen mit ihren entsetzlichen Folgen unschuldiger ziviler Opfer eingestellt werden“, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche zudem zum Israel-Krieg. Franziskus mahnte auch zu Frieden in anderen Konfliktregionen wie der Ukraine, Syrien und der Sahelzone. Zugleich verurteilte er die Geschäfte der Rüstungsindustrie.

Nach seiner Ansprache spendete das Oberhaupt von insgesamt 1,3 Milliarden Katholiken den Segen Urbi et Orbi, also der Stadt und dem Erdkreis.

Papst Franziskus hält Weihnachtspredigt – mit zahlreichen Kriegs-Andeutungen

Erstmeldung: Vatikanstadt – Papst Franziskus verkündet an diesem Montag ab 12.00 Uhr seine diesjährige Weihnachtsbotschaft. Von der Loggia des Petersdoms richtet sich das 87-jährige katholische Kirchenoberhaupt an die Gläubigen in aller Welt und spendet dann den feierlichen Segen „Urbi et Orbi“ („der Stadt und dem Erdkreis“).

In seiner Weihnachtsbotschaft im vergangenen Jahr hatte Franziskus vergeblich dazu aufgerufen, dem „sinnlosen Krieg“ in der Ukraine ein Ende zu setzen. In diesem Jahr wird Weihnachten außer vom Ukraine-Krieg auch vom Israel-Krieg überschattet.

Papst bei Christmette in Rom: „Unser Herz ist heute Abend in Bethlehem“

Vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas hat Papst Franziskus am Sonntag bereits zum Frieden aufgerufen. „Unser Herz ist heute Abend in Bethlehem, wo der Friedensfürst noch immer von der zum Scheitern verurteilten Logik des Krieges zurückgewiesen wird, vom Lärm der Waffen, der ihn auch heute daran hindert, in der Welt eine Herberge zu finden“, sagte er in der Christmette im Petersdom.

In seiner Predigt vor den rund 6500 Gläubigen, die mit ihm Heiligabend in Rom feierten, erwähnte Papst Franziskus weder Israel noch den Gazastreifen. Doch machte er zahlreiche Anspielungen auf Gewalt und Krieg.

Gott breche nicht „mit grenzenloser Macht herein“, er bezwinge das „Unrecht nicht von oben herab mit Gewalt, sondern von unten her mit Liebe“, sagte Franziskus. In seinem wöchentlichen Angelus-Gebet hatte er zuvor betont, „dass wir unseren Brüdern und Schwestern nahestehen, die unter Krieg leiden – wir denken an Palästina, an Israel, an die Ukraine“. (AFP/frs)