Wie reagiert die CDU auf Seehofers Zehn-Punkte-Plan?

Mieses Wetter, schlechte Stimmung? Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in Berlin an der CDU-Zentrale an.

Schaffen sie einen Durchbruch? Gibt es einen Formelkompromiss? Bevor CDU und CSU Gespräche mit FDP und Grünen aufnehmen, müssen sie sich erst einmal untereinander einigen. Die CSU sorgt vorab für Sprengstoff.

Berlin - Erst einmal die eigene Position abklopfen, dann das Treffen mit der bayerischen Schwesterpartei: Die engste CDU-Spitze ist zu Vorberatungen über eine Beilegung des Streits mit der CSU über einen gemeinsamen Kurs hin zu einem Jamaika-Bündnis zusammengekommen. Neben Kanzlerin und Parteichefin Angela Merkel kamen am Sonntagvormittag Generalsekretär Peter Tauber, Fraktionschef Volker Kauder und Kanzleramtschef Peter Altmaier in die Parteizentrale in Berlin.

Eine große Rolle dürfte dabei der Zehn-Punkte-Plan von CSU-Chef Horst Seehofer stehen, der die Union nach den schweren Verlusten bei der Bundestagswahl auf einen konservativeren Kurs zurückführen will. Seehofer fordert eine Hinwendung zu klassisch konservativen Themen wie Leitkultur, Heimat und Patriotismus - auch an der Obergrenze für Flüchtlinge hält er beharrlich fest.

Nach dem Meeting der CDU-Spitze geht es dann in großer Runde weiter: Je fünf Vertretern von CDU und CSU treffen sich am Mittag im Adenauerhaus. Zuvor dürften sich Merkel und Seehofer unter vier Augen beraten. Für die CSU kommen der neue Berliner Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Generalsekretär Andreas Scheuer, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Landtagsfraktionschef Thomas Kreuzer. Finanzminister Wolfgang Schäuble nimmt ebenfalls teil, weil es auch um die Finanzierung möglicher Beschlüsse gehen dürfte.

Die CSU tut sich mit den Grünen schwer

Die Union war bei der Wahl am 24. September zwar stärkste Kraft geworden, hatte mit Merkel an der Spitze aber starke Verluste erlitten. Mit 32,9 Prozent der Stimmen fuhr sie ihr schlechtestes Ergebnis überhaupt ein. Nachdem die SPD einer Neuauflage der großen Koalition eine Absage erteilt hat, ist die einzig realistische Perspektive ein Bündnis von Union, FDP und Grünen. Damit tut sich aber vor allem die CSU schwer, die befürchtet, in einer Koalition mit den Grünen zur Aufgabe konservativer Positionen gezwungen zu sein.

Merkel hatte am Samstag auf dem Bundestreffen der Jungen Union in Dresden erstmals offiziell Gespräche über eine Jamaika-Koalition angekündigt - trotz der noch ausstehenden Einigung mit der CSU im Streit über eine Obergrenze. Es werde schwierige Verhandlungen mit FDP und Grünen geben, aber es gehe darum, eine verlässliche Regierung zu bilden, sagte sie. „Ich möchte, dass sie zustande kommt.“ Über einen Koalitionsvertrag soll ein Sonderparteitag der CDU entscheiden.

Merkel: Gemeinsam den Wählerauftrag umzusetzen

Die Kanzlerin rief die CSU zur Einigung im Streit über die Obergrenze auf. Die Schwesterparteien hätten im Wahlkampf geschafft, mit diesem Dissens zu leben. „Aber jetzt steht eine neue Aufgabe an: gemeinsam den Wählerauftrag umzusetzen.“ Sie werde alles daran setzen, eine Lösung zu finden, bei der sich keiner verleugnen müsse. Die CSU will eine starre Grenze von 200 000 Flüchtlingen pro Jahr, die CDU ist dagegen - ebenso wie die potenziellen Koalitionspartner Grüne und FDP.

dpa