Politikerin im französischen Playboy: Ausgabe wird zum Hit – und muss nachgedruckt werden

Von: Christoph Gschoßmann

Zuerst gab es Kritik - doch nun wurde die „Playboy“-Ausgabe mit einer Politikerin auf dem Cover in Frankreicht zum Hit. Sie muss sogar nachgedruckt werden.



Paris – Eine Politikerin auf dem „Playboy“-Cover: Zuerst sorgte die Entscheidung von Marlène Schiappa (40) für einen Eklat in Frankreich, doch nun ist klar: Die Staatssekretärin sorgte für einen Verkaufshit.

Das Magazin freut sich, dass die Kunden Schiappas Mut offenbar bewundern: Binnen drei Stunden seien die 100.000 Exemplare am Erscheinungstag ausverkauft gewesen, nun würden 60.000 nachgedruckt, sagte „Playboy“-Direktor Jean-Christophe Florentin am Montag in Paris dem Sender France Info. Pro Stück kostet die Ausgabe 15 Euro.

Playboy-Interview: Kritik und Lob für Politikerin in Frankreich

Diese Zahlen sprengen die üblichen bei weitem: Normalerweise würden von einer Ausgabe nur rund 30 000 Exemplare verkauft. Auch wenn vorher schon bekannt war, dass es keine Nacktfotos von der Politikerin gibt, gab es einen Ansturm auf die Nummer mit einem launigen Interview mit Schiappa.

Staatssekretärin Marlène Schiappa im Februar 2023 in Paris. © IMAGO/Jonathan Rebboah

Für ihren „Playboy“-Auftritt hatte sie viel Kritik einstecken müssen. Premierministerin Elisabeth Borne (61) kritisierte das Shooting als „nicht angemessen, besonders in dieser Zeit“. Innenminister Gérald Darmanin (40) dagegen nahm sie in Schutz. Darmain nannte sie „mutig“ und eine „Frau mit Charakter“.

Marène Schiappa: Weißes Kleid, rote Fingernägel, blaue Schleife

Die brünette Staatssekretärin posierte für das Magazin in einem weißen Kleid, das auch auf dem Cover zu sehen ist. Auf diesem Cover hält sie sich die linke Hand unter die rechte Brust. Die französischen Nationalfarben rot, blau und weiß trug sie dazu: Ihre Fingernägel sind rot lackiert, dazu trägt sie eine blaue Schleife. Auch die Letter des Playboy-Titels sind in diesen Farben gefärbt.

Der Titel der Ausgabe lautet „Eine freie Ministerin“. Schiappa sprach mit dem Playboy unter anderem über Feminismus und Frauenrechte. Im Interview beantwortete sie Fragen wie „Ist Politik luststeigernd?“, „Ist es ein Vergnügen, Macht auszuüben?“ oder „Sind Sie eine Verführerin?“. (cgsc)