Belarus-Hubschrauber verletzten Polens Luftraum: Warschau sichert Grenze ab

Von: Fabian Müller

Teilen

Polnische Grenzschutzbeamte sichern einen geschlossenen Grenzübergang an der polnisch-belarussischen Grenze. (Archivbild) © Wojtek Jargilo/PAP/dpa

Am Dienstag sorgte ein Vorfall an der polnisch-belarussischen Grenze für Aufsehen. Zwei Hubschrauber verletzten den polnischen Luftraum. Warschau reagiert mit der Verlegung von Soldaten.

Warschau – Zwei belarussische Hubschrauber haben am Dienstag (1. August) den polnischen Luftraum verletzt. Das bestätigte das polnische Verteidigungsministerium am Abend. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll es sich um eine Militärübung gehandelt haben, Warschau soll informiert gewesen sein. Das berichtet unter anderem das ukrainische Onlineportal Ukrainska Pravda.

„Der Grenzübertritt fand im Raum Białowieża in einer sehr geringen Höhe statt, sodass er mit Radarsystemen nur schwer zu erfassen war“, erklärte das polnische Verteidigungsministerium. Und weiter: „Deshalb hat das Einsatzkommando der polnischen Streitkräfte heute Morgen in einem Kommuniqué zunächst mitgeteilt, dass die polnischen Radarsysteme keine Verletzungen des polnischen Luftraums festgestellt haben.“

Provokation durch Belarus: Zwei Hubschrauber verletzen polnischen Luftraum

Als Reaktion auf den Vorfall ordnete der polnische Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak an, die Zahl der Soldaten an der Grenze zu erhöhen, zusätzliche Kräfte sollen mobilisiert werden, zudem Kampfhubschrauber in die Region verlegt. Polen informierte außerdem die Nato über den Vorfall. Belarussische Diplomaten wurden ins Außenministerium bestellt, um den Vorfall zu erklären. Das Verteidigungsministerium in Minsk erklärt auf Telegram, die Vorwürfe seien „weit hergeholt“. Polen benutze sie als Vorwand für eine Truppenverstärkung.

In der Erklärung des polnischen Ministeriums hieß es außerdem: „Russland und Belarus haben in letzter Zeit ihre hybriden Aktionen gegen Polen verschärft. In Anbetracht möglicher weiterer Provokationen rufen wir dazu auf, mit Informationen, die vom russischen und belarussischen Regime genutzt werden können“ verantwortungsvoll umzugehen.

Video: „Schreckensgestalt Wagner“ - Wie real ist die Bedrohung für Polen?

Die Spannungen zwischen Polen und Belarus hatten in den vergangenen Wochen zugenommen. Nach dem gescheiterten Putschversuch von Jewgeni Prigoschin und dessen Wagner-Söldnern in Russland wurden Teile der Gruppe in Belarus stationiert. Polen hatte wiederholt kundgetan, dass die Söldner eine Bedrohung für das Land darstellen und die Grenzen verstärkt. (fmü)