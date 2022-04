Präsidentschaftswahl in Frankreich beginnt: Macron-Konkurrentin Pen holt stark auf

Wahlkampfunterlagen der Favoriten bei der Präsidentschaftswahl, Emmanuel Macron und Marine Le Pen, sowie zwei weiteren Kandidaten Éric Zemmour und Valérie Pécresse. Insgesamt treten zwölf Kandidaten an. Gewählt wird am Sonntag, den 10. April 2022. © Julien Mattia / Le Pictorium / Imago

Amtsinhaber Emmanuel Macron macht sich Hoffnungen auf eine Wiederwahl zum Präsidenten Frankreichs, doch die Rechtspopulistin Marine Le Pen holte zuletzt auf. Der News-Ticker.

Paris - Lange sah in Frankreich alles nach einer Wiederwahl von Präsident Macron aus. Nun hat die rechte Konkurrentin Le Pen stark aufgeholt. Am Sonntag läuft die erste Wahlrunde, aber ein neuer Präsident steht damit wohl noch nicht fest. Was heißt die Wahl für Deutschland?

Präsidentschaftswahl in Frankreich: Wahllokale öffneten am Sonntag um 8.00 Uhr

In Frankreich hat am Sonntag (10. April) die erste Runde der Präsidentschaftswahl begonnen. Um 8.00 Uhr öffneten die Wahllokale und sind bis 19.00 Uhr und mancherorts bis 20.00 Uhr geöffnet. Wegen der Zeitverschiebung wurde in einigen französischen Überseegebieten, etwa in der Karibik, bereits am Samstag abgestimmt. Rund 48,7 Millionen Wähler hatten sich für die Stimmabgabe eingeschrieben.

Befürchtet wird eine niedrige Wahlbeteiligung. Umfragen gingen zuletzt davon aus, dass bis zu 30 Prozent der Wahl fernbleiben könnten. Drei von zehn Franzosen wussten kurz vor der Wahl noch nicht, für wen sie stimmen werden. Auch die Bindung an eine Partei hat nachgelassen, es gibt weniger Stammwähler als früher.

Wahl in Frankreich: Marine Le Pen als größte Konkurrentin für Amtsinhaber Emmanuel Macron?

Der derzeitige Staatschef Emmanuel Macron hofft auf eine zweite Amtszeit. Als seine größte Konkurrentin gilt die Rechte Marine Le Pen. Hoffnung auf einen Einzug in die Stichwahl am 24. April macht sich auch der Linke Jean-Luc Mélenchon. Insgesamt treten zwölf Kandidatinnen und Kandidaten an.

Der französische Wahlkampf kam nur schleppend in Gang und wurde vom Krieg in der Ukraine überschattet. Kaum Themen verfingen, viele Bewerberinnen und Bewerber wurden als schwach wahrgenommen. Mit dem Ukraine-Konflikt und seinen wirtschaftlichen Folgen rückte die Kaufkraft als wichtigstes Thema in den Fokus. Le Pen schwenkte während des Wahlkampfs instinktiv auf dieses drängende Thema um - ein Volltreffer. Schon lange vor der Wahl war sie um ein gemäßigteres Auftreten bemüht und trieb so die „Entteufelung“ der von ihrem Vater gegründeten und lange als rechtsextrem verorteten Partei voran. Le Pens Ziel war, auch für Schichten in der Mitte wählbar zu werden. Auch Experten warnten zuletzt, dass der Sieg Macrons keineswegs sicher sei.

Emmanuel Macron gab zunächst sein diplomatisches Bemühen im Ukraine-Konflikt in den Umfragen Auftrieb. Seine Prozente bröckelten aber mit Dauer des Kriegs und dem Spürbarwerden der wirtschaftlichen Folgen. Seine größten Stärken dürften derzeit die Schwächen seiner meisten Gegner und das Versprechen von Stabilität sein. Dabei hat er auch klare Erfolge am Arbeitsmarkt sowie ein robustes Durchstarten der französischen Wirtschaft nach der Corona-Krise vorzuweisen.

Präsidentschaftswahl in Frankreich: Auswirkungen auf Deutschland

Der französische Präsident hat weitreichende Machtbefugnisse und amtiert für fünf Jahre. Er ist mächtiger als der von ihm bestimmte Premierminister und beeinflusst die Geschicke des Landes maßgeblich.

Auch für Deutschland und Europa ist der Wahlausgang von erheblichem Interesse. Der liberale Macron wird als weitaus einfacherer und verlässlicherer Partner gesehen als Le Pen oder Mélenchon, mit denen eine enge Zusammenarbeit wegen ihrer teils radikalen Positionen nur schwer vorstellbar ist. Was die deutsch-französische Achse angeht, agieren Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seit kurzem als neues Tandem, im Moment noch mit Macron als dem erfahreneren Akteur. Und auf EU-Ebene hat Macron sich, nicht nur in der Ukraine-Diplomatie, als treibende Kraft zu profilieren versucht. Eine euroskeptische Rechte mitten in einer krisengeplagten Lage, bei der es auf Zusammenhalt und Kooperation ankommt, ist für kaum jemanden eine willkommene Alternative.