Geheimwaffe Gehirnwäsche? Ex-Mitarbeiter berichten, wie Prigoschin den Ukraine-Krieg vorbereitete

Von: Kathrin Reikowski

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin soll schon vor Beginn der Eskalation im Ukraine-Krieg mit Wladimir Putin darauf hingewirkt haben. (Archivbild) © Elena Kopylova/IMAGO

Nach dem Aufstand der Wagner-Gruppe sprechen Ex-Mitarbeiter aus Prigoschins Trollfabriken über die Strategien, die Eskalation in der Ukraine anzufachen.

Moskau/Sankt Petersburg – Nach dem Aufstand der Wagner-Gruppe unter Jewgeni Prigoschin gegen die russische Regierung steht auch etwas anderes zur Disposition: Die Troll-Fabriken, die Prigoschin zur Verbreitung von Kreml-Propaganda gegründet hatte. Wie die Deutsche Welle (DW) berichtet, hegt Prigoschin Pläne, die Fabriken zu schließen. Zuletzt sollen sie etwa 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt haben, die täglich Zehntausende Kommentare und Tweets verschickten.

Ein Grund zur Freude sei das nicht, hätten EU-Sprecher und Cyber-Experten gegenüber der DW gesagt. Man beobachte kein Nachlassen der Propaganda-Tätigkeiten aus Russland seit dem Aufstand, und es gebe auch andere Akteure, die für den Kreml arbeiten. Wie sehr die Trolle aus Prigoschins Feder Einfluss auf die Eskalation des Ukraine-Krieges hatten, berichten nun ehemalige Mitarbeiter aus den Troll-Fabriken.

Russlands Trollfabriken: So lief die Arbeit für Prigoschins Medienimperium

„Wir kamen ins Büro, fünf von uns saßen in einem 20 Quadratmeter großen Raum und wir setzten jeden Tag 200 Kommentare und 20 Newsbeiträge von verschiedenen Fake-Seiten ab“, sagte ein anonymer, entlassener Mitarbeiter gegenüber dem unabhängigen russischen Portal Bumaga im Jahr 2017. Mit Sicherheit wisse er, dass es damals bereits Abteilungen zum Thema Ukraine gegeben habe. „Trolle schreiben absurde Dinge, die sonst niemand schreiben würde. Jedes Mal, wenn mir ein Text einfiel, war es ein wahrer Höhenflug. Wir durften die Originalinformationen beliebig verdrehen, um sie an das anzupassen, was wir erreichen wollten.“ Als Einstellungstest habe er einen Text über die postfaschistische Einstellung der USA geschrieben.

Nach der Annexion der Krim durch Kreml-Chef Wladimir Putins Truppen im Jahr 2014 gab es in den Trollfabriken aber offenbar noch perfidere Strategien. Sie heuerten Schauspielerinnen und Schauspieler an, die für die russischen TV-Kameras Opfer spielten und vor der Kamera erzählten, dass die Ukraine Gräueltaten gegenüber der russischsprachigen Minderheit in den Separatisten-Gebieten verübten. UNHCR-Berichte hatten keine Belege für die Völkermord-These Russlands geliefert - sie war aber als eine der wichtigsten Gründe für den Angriff auf die Ukraine genannt worden.

Wie Russlands Propagande den Angriff auf die Ukraine vorbereitete - Mitarbeiter mit Details

„Die meisten Menschen, die in solchen Geschichten als ‚Opfer‘ der Streitkräfte der Ukraine auftraten, waren Scheinleute, angeheuerte Leute. Diese Charaktere wiederholten vorab auswendig gelernte Bemerkungen und „verdrückten eine Träne“, sagte ein Ex-Mitarbeiter gegenüber Bumaga. Darüber hinaus habe es Regieanweisungen gegeben: „Der Kameramann sprach auch hinter den Kulissen mit ihnen und forderte sie auf, ‚langsamer‘ zu sprechen oder ‚diesen Moment noch einmal zu sagen‘“, sagte der ehemalige Mitarbeiter von RIA FAN, das zu Prigoschins Medienimperium gehörte.

Die US-Justiz wirft dem russischen Geschäftsmann auch vor, sich mit Internet-Trollen in die von Donald Trump 2016 gewonnene US-Präsidentenwahl eingemischt zu haben - und verhängte Sanktionen gegen ihn. (dpa/kat)