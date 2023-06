Gefahr für Wagner-Chef noch nicht vorbei: „Prigoschin zu eliminieren“ ist „Hauptaufgabe“

Ukraine-Krieg: Prigoschin könnte vom Kreml eliminiert werden. © dpa

Obwohl Prigoschin zunächst straffrei davonkommt und der Kreml das bestätigt, sind sich Experten sicher: Das Schicksal des Wagner-Chefs ist besiegelt.

Moskau – Nach dem Aufstand der Wagner-Söldner in Moskau bleibt unklar, wie der Kreml mit Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin umgehen wird. Zwar drohte Präsident Wladimir Putin ihm zunächst mit harten Konsequenzen – doch dann ließ er den Wagner-Chef gehen und stellt das Verfahren gegen ihn ein. Allerdings muss Prigoschin weiterhin um sein Leben bangen.

Putin lässt Prigoschin gehen – Experten rechnen mit Tod in Belarus

„Putin verzeiht Verrätern nicht. Selbst wenn Putin sagt: ‚Prigoschin, du gehst nach Belarus‘, ist er immer noch ein Verräter, und ich denke, Putin wird ihm das nie verzeihen“, sagte Jill Dougherty, ehemalige Leiterin des Moskauer Büros von CNN und langjährige Expertin für russische Angelegenheiten. Es sei möglich, dass Prigoschin „in Belarus getötet wird“, fügte sie hinzu.

Bereits am Samstag soll Putin den Sicherheitsdiensten offenbar befohlen haben, Prigoschin zu „liquidieren“, um Kämpfe in russischen Städten zu vermeiden. Das berichtete das unabhängige russische Nachrichtenportal iStories am Samstag unter Berufung einer Quelle aus dem Umfeld des Generalstabs der russischen Streitkräfte. Die „Hauptaufgabe“ bestehe darin, „Prigoschin zu eliminieren“, so die Quelle.

Putin will Prigoschin offenbar eliminieren – Dilemma für Moskau

Allerdings lässt sich eine Liquidierung Prigoschins für Moskau schwer durchführen. Denn solange Prigoschin „irgendeine Art von Unterstützung hat, ist er eine Bedrohung, egal wo er ist“, sagte Dougherty. Prigoschin hat in den letzten Monaten Zuspruch unter den Hardlinern der Kriegsbefürworter erhalten und wurde immer beliebter in Russland. Seine Kritik am russischen Angriff auf die Ukraine soll laut Tagesschau-Korrespondentin Ina Ruck bis zu den russischen Soldaten an der Front durchgedrungen sein. In den vergangenen Wochen hat Prigoschin vermehrt ein pessimistisches Szenario für Russland im Krieg ausgemalt.

Filmaufnahmen sollen zudem belegen, dass Prigoschin und die Wagner-Söldner am Samstag jubelnd begrüßt wurden. So wurden Menschenmengen in Rostow gefilmt, die den Wagner-Kämpfern zujubelten und ihnen die Hand schüttelten. Ein hochrangiger Beamter sagte zu ABC News, Prigoschin sei in Rostow am Don wie ein Held begrüßt worden. The Daily Beast schlussfolgert, dass dies Einfluss sogar auf die Entscheidung des Kremls gehabt habe, die ganze Sache auf sich beruhen zu lassen.

Nach Wagner-Rückzug: Putin lässt Klage gegen Prigoschin fallen und kämpft mit Chaos

Zweifellos war der Putschversuch Prigoschins Putins ein schwerer Schlag für Putin. Die Tagesschau berichtete, dass der Putschversuch Putins Image als unumstrittener Politiker definitiv geschadet habe. Auch für den Kriegsverlauf könnte der Putschversuch Folgen haben – zum Nachteil der russischen Truppen.

Auch nach dem Rückzug der Wagner-Söldner kämpft Moskau weiter mit dem Chaos. Offenbar hat der Kreml nicht damit gerechnet, dass der Einmarsch der Söldner nach Moskau derart ausarten würde. Putin soll laut ABC News völlig schockiert darüber sein, wie schnell sich die Wagner-Gruppe in Russland bewegt hat. Im Moment versuche Putin nur, seine Position zu sichern. Er möchte nicht, dass man sieht, wie er über seinen Verteidigungsminister verhandelt. Dem Beamten zufolge glauben die USA, dass Zugeständnisse in Bezug auf die Zukunft von Verteidigungsminister Sergej Schoigu und anderen gemacht wurden. Bislang scheint Putin an Schoigu festzuhalten. (bohy)