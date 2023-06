Wagner-Gruppe marschiert in Russland ein und meldet erste Eroberung – Putin ruft Anti-Terror-Notstand aus

Von: Nail Akkoyun

Teilen

Der Konflikt zwischen Wagner-Chef Prigoschin und dem russischen Militär eskaliert. In Rostow soll die Miliz das Militärquartier umstellt haben. Der News-Ticker.

Unruhe in Rostow : Wagner-Gruppe will russische Stadt besetzen

: Wagner-Gruppe will russische Stadt besetzen Bereits auf russischem Boden: Videos sollen Wagner-Söldner vor Ort zeigen

Die verarbeiteten Informationen, insbesondere zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg, stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland oder der Ukraine. Auch ist die Lage in der russischen Stadt Rostow am Don aktuell noch recht unübersichtlich. Die Informationen lassen sich deshalb nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 24. Juni, 08.40 Uhr: Angesichts des bewaffneten Aufstands des russischen Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin und dessen Wagner-Gruppe haben die Behörden in Moskau und Umgebung den Anti-Terror-Notstand ausgerufen. „Um mögliche Terroranschläge in der Stadt und dem Gebiet Moskau zu verhindern, ist ein Regime für Operationen zur Terrorbekämpfung eingeführt worden“, teilte das nationale Anti-Terror-Komitee am Samstag mit. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden verschärft.

Militärfahrzeuge auf den Straßen der russischen Stadt Rostow. © Erik Romanenko/Imago

Nach Wagner-Einmarsch in Russland: Putin will Rede halten

Update vom 24. Juni, 08.25 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin wird sich in Kürze an die Öffentlichkeit wenden. Dies sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge.

Update vom 24. Juni, 08.10 Uhr: Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hat Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu sowie den Generalstabschef Waleri Gerassimow in einem auf Telegram veröffentlichten Video zu Verhandlungen aufgerufen. Andernfalls würden seine Kämpfer bis nach Moskau ziehen. Prigoschin zufolge sollen seine Truppen mittlerweile alle Militäreinrichtungen in der russischen Stadt Rostow kontrollieren. Weiter veröffentlichte er ein Video auf Telegram, welches die Ankunft seiner Männer in der südrussischen Stadt beweisen soll.

„Die militärischen Einrichtungen in Rostow, einschließlich des Flugplatzes, sind unter Kontrolle“, sagte Prigoschin in dem Video. „Flugzeuge, die zu Kampfeinsätzen starten, starten wie üblich ohne Probleme. Medizinische Flüge starten wie gewohnt. Alles, was wir getan haben, war, die Kontrolle zu übernehmen, damit die Kampfflugzeuge nicht uns angreifen, sondern in die ukrainische Richtung fliegen“, fügte er hinzu.

Wagner-Gruppe marschiert angeblich in Russland ein: „Putin sollte sehr nervös sein“

Update vom 24. Juni, 07.35 Uhr: In Rostow am Don ist die Lage aktuell noch sehr unübersichtlich. Während Prigoschin auf Telegram behauptet hatte, dass russische Streitkräfte seinen Söldnern in der südrussischen Stadt zugejubelt hätten, beschuldigt der russische Sicherheitsdienst FSB den Wagner-Chef, eine „bewaffnete Rebellion“ angezettelt zu haben. Wladimir Putin sollte jedenfalls „sehr nervös“ sein, sagte der frühere US-Botschafter in der Ukraine, William Taylor. „Er beobachtet das wahrscheinlich sehr genau. Er sollte sehr nervös sein. Er hat hier große Probleme“, sagte Taylor gegenüber CNN. Die Eskalation in Russland käme zum „perfekten Zeitpunkt“ für die Ukraine, da Kiew nun das „Chaos in Moskau“ für die eigene Gegenoffensive nutzen könne.

Streit zwischen Prigoschin und Militärführung eskaliert: Gouverneur ruft zur Ruhe auf

Erstmeldung vom 24. Juni: Moskau/Rostow am Don – Seit Monaten spitzt sich ein Streit zwischen Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin, enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putins, und der russischen Militärführung zu. Prigoschin hatte Letzterer schlechte Führung im Ukraine-Krieg vorgeworfen und vor allem Verteidigungsminister Sergei Schoigu wiederholt scharf kritisiert. Am Freitagabend (23. Juni) warf Prigoschin Moskau einen Angriff auf seine Söldner-Einheiten mit Artillerie, Hubschraubern und Raketen vor und drohte mit Gegenmaßnahmen. Dabei sei eine große Anzahl seiner Kämpfer getötet worden.

Nun hat der Gouverneur der russischen Region Rostow die Einwohnerinnen und Einwohner angesichts eines sich zuspitzenden Konflikts zwischen der Armee und der Söldnertruppe Wagner aufgerufen, zu Hause zu bleiben. „Die aktuelle Situation erfordert die maximale Konzentration aller Kräfte, um die Ordnung aufrechtzuerhalten“, schrieb Wassili Golubew in der Nacht zum Samstag (24. Juni) auf Telegram. Die Strafverfolgungsbehörden täten alles Notwendige, um die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner der Region zu gewährleisten. „Ich bitte alle, ruhig zu bleiben und das Haus ohne Notwendigkeit nicht zu verlassen.“

Eskalation in Russland: Wagner-Gruppe will gegen Militärführung vorgehen

Der Grund: Kurz zuvor hatte Prigoschin in einer Sprachnachricht erklärt, den Kampf gegen den Militärapparat vorführen und in die Grenzstadt Rostow am Don einmarschieren zu wollen. Er habe 25.000 Männer unter Befehl, die nun aufklären würden, warum solch eine Willkür im Land herrsche. „Wer versucht, uns Widerstand zu leisten, den werden wir als Bedrohung betrachten und sofort töten“, drohte der 61-Jährige. Daraufhin leiteten die russischen Behörden Ermittlungen wegen versuchten bewaffneten Aufstands ein. Das russische Verteidigungsministerium bestritt einen Angriff. Der russische Geheimdienst FSB rief die Söldner der Wagner-Truppe dazu auf, ihren Chef festzunehmen.

In Rostow am Don befindet sich das Hauptquartier der russischen Armee für den Süden des Landes. Reporterinnen und Reportern von russischen Nachrichtenagenturen zufolge gab es vereinzelt Straßensperren in der Stadt. Prigoschin behauptete in einer weiteren Audionachricht, seine Männer hätten einen Militärhubschrauber abgeschossen, der auf einen zivilen Konvoi geschossen habe. Eine unabhängige Bestätigung dafür gab es nicht. Er warnte erneut, dass die Wagner-Söldner alle, die sich gegen sie stellten, als Bedrohung auffassen würden. „Wir haben ein Ziel, wir sind alle bereit, zu sterben“, sagte er.

In sozialen Medien wurden zudem am frühen Samstagmorgen Videos geteilt, die zeigen sollen, wie Wagner-Kämpfer das Militärhauptquartier in Rostow am Don umstellen sollen und schweres militärisches Gerät darauf richten. Dies konnte bislang nicht unabhängig bestätigt werden. Wie CNN berichtet, werden aktuell auch in der Hauptstadt Moskau „Anti-Terror-Maßnahmen“ durchgeführt werden. Man beobachte die Situation sehr genau. (nak/dpa)