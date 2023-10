Pro-Palästina-Protest „kapert“ Mahnwache in Berlin – verbotene Demos in ganz Deutschland

Von: Julia Volkenand

Am Sonntag kam es in Berlin wieder zu einer größeren Versammlung von Palästina-Sympathisanten. Die Polizei musste am Potsdamer Platz eingreifen.

Berlin – Erneut kam es am Sonntag (15. Oktober) zu Pro-Palästina-Protesten in der deutschen Hauptstadt. Nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel demonstrierten in Deutschland hunderte Personen für Palästina und gegen israelische Gegenangriffe. In München, Frankfurt und Berlin waren die Demonstrationen verboten worden, die Polizei schritt ein. In Köln und Düsseldorf dagegen wurden die Proteste erlaubt. Es kamen jedoch teilweise mehr Menschen, als genehmigt.

Für viele Juden in Deutschland war die aufgeheizte Stimmung ein noch größerer Anlass zur Sorge um ihre Sicherheit, als ohnehin.

Pro-Palästina-Demo in Berlin kapert Mahnwache – Polizei greift ein

Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte ihnen verstärkten Schutz zu. „Es ist furchtbar, dass die Sorgen in vielen Familien groß sind“, sagte die SPD-Politikerin der „Bild am Sonntag“. „Umso wichtiger ist das Signal: Wir stehen fest an eurer Seite! Wir tun alles für euren Schutz.“ Höchste Priorität habe der Schutz von Jüdinnen und Juden in Deutschland und von jüdischen und israelischen Einrichtungen. „Der Schutz wurde nochmals verstärkt“, sagte Faeser.

Den Hamas-Angriff auf Israel vom 7. Oktober hatten vergangene Woche einige Demonstranten in Berlin-Neukölln bejubelt. Politiker bis hin zu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reagierten empört. Wegen befürchteter weiterer extremistischer Äußerungen erließ die Berliner Polizei Demonstrationsverbote.

Polizisten (hinten) sind bei einer verbotenen Pro-Palästina-Demonstratin am Potsdamer Platz im Einsatz. © Paul Zinken/dpa

Das hielt knapp 1000 Protestanten jedoch nicht davon ab, am Sonntagnachmittag am Potsdamer Platz eine Pro-Palästina-Demonstration zu veranstalten. Die Polizei wies vor Ort auf das Verbot hin und forderte Teilnehmer auf, den Platz zu verlassen. Wie focus.de berichtet, seien die Rädelsführer der Versammlung identifiziert und in Gewahrsam genommen worden. Ursprünglich seien nur knapp 50 Personen am Potsdamer Platz zu einer im Netz beworbenen „Mahnwache für die zivilen Opfer der Menschen in Nahost“ erwartet worden. Diese sei jedoch „gekapert“ worden. Da der Anmelder der Mahnwache sich von der großen Demo distanziert und die Versammlung beendet hatte, gehe man bei der Polizei von einer großen Ersatzveranstaltung aus.

Die Polizei Berlin rief auf X (ehemals Twitter) auf: „Die für heute angemeldete Versammlung „Frieden in Nahost“ am Potsdamer Platz wurde verboten, da es sich hierbei um eine Ersatzveranstaltung zu einer verbotenen Versammlung handelt. Bitte kommen Sie nicht mehr dort hin. Menschen, die vor Ort sind, werden aufgefordert den Platz in Richtung Süden, Anhalter Bahnhof bzw. Kreuzberg zu verlassen.“

Zuvor hatte es am Wochenende vor allem in Neukölln immer wieder Menschenansammlungen gegeben. Am Samstagabend wurden dabei Böller gezündet und „Free Palastine“ skandiert, wie ein dpa-Reporter beobachtete. Die Polizei schritt ein und setzte einige Personen zeitweise fest. Drei Personen hätten Widerstand geleistet, teilte die Polizei mit. Vereinzelt seien Flaschen geworfen worden.

In ganz Deutschland Pro-Palästina-Demos – meist verboten

In Frankfurt am Main wurde eine für Samstag angemeldete pro-palästinensische Demonstration nach gerichtlicher Überprüfung endgültig verboten. Mögliche Teilnehmer der Kundgebung verließen nach mehrfacher Aufforderung und Platzverweisen den Opernplatz, wie ein Polizeisprecher sagte. Doch zogen zeitweise etwa 200 bis 300 Demonstranten weiter durch die Innenstadt und riefen: „Deutschland finanziert, Israel bombardiert“ und „Freiheit für Palästina“. Zugleich gab es pro-israelische Kundgebungen in Frankfurt.

In Köln kippte das Verwaltungsgericht das Verbot einer Pro-Palästina-Demonstration in unmittelbarer Nähe einer Pro-Israel-Versammlung. Die Polizei hatte am Freitag die Veranstaltung auf dem Heumarkt untersagt und dies mit deutlichen Anhaltspunkten für eine verschärfte Sicherheitslage begründet. Dem folgte das Gericht aber nicht.

In Düsseldorf waren für eine Demonstration mit dem Titel „Freies Palästina“ 50 Menschen angemeldet - doch kamen am Samstagnachmittag etwa 700, wie eine Polizeisprecherin sagte. Trotz emotionaler Stimmung registrierte die Polizei keine Zwischenfälle. Israel droht als Reaktion auf die Hamas-Angriffe mit einer Bodenoffensive im Gazastreifen. Damit könnte sich die Stimmung auch in Deutschland weiter aufheizen.

In München waren am Freitag bis zu 300 Demonstrierende am Odeonsplatz zusammengekommen und teilweise gewaltsam mit der Polizei zusammengestoßen. Es hab mehrere Festnahmen. Auch in Hamburg heizte sich die Stimmung bei vergleichbaren Protesten auf, eine Person versuchte sogar, einem Polizeibeamten die Waffe zu entreißen.

(jv mit Material der dpa)