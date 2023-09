Putins Zeit abgelaufen? Umfrage in Russland lässt Russlands Präsidenten alt aussehen

Von: Stephanie Munk

Eine Erhebung in Russland bringt Unerfreuliches für Putin: Viele Russinnen und Russen finden, dass ein entscheidendes Merkmal gegen ihn als Präsidenten spricht.

Moskau – Wladimir Putin regiert Russland seit 23 Jahren. In wenigen Wochen, am 7. Oktober, wird Russlands Präsident 71 Jahre alt. Damit ist sein Haltbarkeitsdatum als Staatschef abgelaufen, finden offenbar viele Russinnen und Russen: In einer aktuellen Umfrage gaben mehr als zwei Drittel der Befragten an, dass sie nicht wollen, dass ihr Präsident älter als 70 Jahre ist. Die nächsten Präsidentschaftswahlen in Russland finden im März 2024 statt – dann also, wenn Putin bereits diese Alters-Schallmauer durchbrochen hat.

Die Umfrage führte das unabhängige Forschungsinstitut „Russian Field“ durch, das russische Online-Medium Verstka berichtet darüber. 68 Prozent der Befragten lehnten demnach einen über 70-jährigen Präsidenten ab.

Putin zu alt als Präsident? Nur LGBTQ-Staatschef wäre noch unerwünschter

Noch unbeliebter als ein Ü-70-Staatschef wäre bei den befragten Russinnen und Russen nur ein Präsident mit LGBTQ+-Hintergrund: 80 Prozent wollen laut der Umfrage kein Staatsoberhaupt mit „nicht-traditioneller“ sexueller Orientierung. Das ist wohl unter anderem das Ergebnis einer russischen Politik, die LGBTQ+-Personen konsequent diskriminiert und verfolgt.

Präsidentenwahl in Russland: Andere Umfrage zeigt hohe Zustimmung für Putin

Ressentiments hegen die Befragten laut der Umfrage zudem gegen einen Präsidenten aus dem Nordkaukasus, 42 Prozent lehnten dies ab. Fast genauso viele wollen keinen muslimischen Staatschef (40 Prozent). Rund ein Drittel sprach sich gegen einen Präsidenten aus, der aus den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine stammt. Ähnlich groß ist die Ablehnung gegen eine Frau als Staatschefin: 28 Prozent der befragen Russen sprachen sich dagegen aus.

Der „Opa-Ohrfeige“ der aktuellen Umfrage für Putin zum Trotz: Der russische Präsident scheint laut dem russischen Meinungsforschungsinstitut Lewada-Zentrum derzeit einen Zustimmungswert von 82 Prozent in der Bevölkerung zu genießen. Putin soll dennoch nichts dem Zufall überlassen für die Präsidentschaftswahlen: Seine Kontrahenten seien handverlesen und nicht zuletzt nach deren Alter ausgesucht worden. Wesentlich jüngere Kandidaten als Putin gebe es nicht, was den alternden Präsidenten in einem besseren Licht erscheinen lassen solle.

Name Wladimir Putin geboren am 7. Oktober 1952 geboren in St. Petersburg

Putin zu alt und krank? Gerüchte kursieren immer wieder

Immer wieder kursieren Gerüchte, dass Putin krank sein soll, aus der Ferne wurde ihm bereits alle möglichen Krankheiten diagnostiziert, eindeutige Beweise jedoch blieben immer aus. Wenn Putin eines Tages stirbt, ist das Prozedere jedoch durch die russische Verfassung eindeutig geregelt.

Auf der UN-Vollversammlung in New York sprach sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, gegen dessen Land Putin seit eineinhalb Jahren Krieg führt, jetzt dafür aus, Russland das Vetorecht zu entziehen. Die ukrainische Gegenoffensive konzentrierte sich zuletzt unterdessen auch wieder auf die Halbinsel Krim, wo ein russischer Luftwaffenstützpunkt von Drohnen getroffen wurde. Ältere Modelle des Leopard-Panzers hält die Ukraine allerdings für ihre militärischen Aktivitäten für ungeeignet: Das Land lehnte jetzt eine Einfuhr ab. (smu)