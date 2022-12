Armee „zielgerichtet ruiniert“: Ex-Soldat entlarvt Putins „Spezialoperation“ als Farce

Von: Hannes Niemeyer

Wie steht es um die russischen Truppen im Ukraine-Krieg? Nicht gut, wenn man den Berichten eines Ex-Soldaten Glauben schenkt. Sein neues Buch schlägt hohe Wellen.

Moskau – Bereits seit Februar tobt der Ukraine-Krieg, begonnen durch Russland. Zwei Monate lang war Pawel Filatjew Teil von Putins Kriegsmaschinerie, kämpfte als Soldat vor Ort. Bereits im Sommer veröffentlichte er in einem Bericht mit dem Titel „ZOV. Der verbotene Bericht. Ein Fallschirmjäger packt aus“, wie desolat es um die zur Chaostruppe verkommene russische Armee wirklich steht. Nun erscheint unter demselben Titel ein ganzes Buch Filatjews zu seinen Erlebnissen – und die Inhalte sind brisant, wie Merkur.de berichtet.

„Zov“ ist das russische Wort für Ruf. Aber das große Z ist auch das Kriegssymbol, das russische Panzer in der Ukraine tragen. Dem 34-Jährigen, der in Frankreich Asyl hat und seinen Aufenthaltsort geheim hält, droht in seiner Heimat lange Haft wegen Diffamierung der russischen Streitkräfte. Es geht um Einblicke in den Kriegsalltag. Um Korruption. Vetternwirtschaft. Und um die Aufklärung, wie sinnlos Wladimir Putins Krieg doch eigentlich ist. Filatjews Ziel: Möglichst viele seiner Landsleute aufwecken und sie bestenfalls dazu bringen, dagegen aufzustehen. Mehr als 600.000 Aufrufe hat allein die auf Youtube veröffentlichte russische Hörbuchversion.

Ex-Putin-Soldat berichtet vom Kriegsbeginn – und der Blauäugigkeit der russischen Armee

Als Soldat war er selbst dabei, als Russland-Armee am 24. Februar in die Ukraine einmarschierte. Blauäugig glaubte er demnach anfangs an einen Grund für die Invasion, bis er selbst merkte, dass niemand dort auf die vom Kreml angekündigte Befreiung wartete. Auch die Behauptung der russischen Führung, sie habe einem kurz bevorstehenden ukrainischen Angriff zuvorkommen wollen, sei nicht wahr, stellt Filatjew fest.

Für einen solchen Fall wäre es aus seiner Sicht einfacher gewesen, wenn Russland seine eigenen Grenzen verstärkt hätte und bei einem möglichen Angriff in die Gegenoffensive gegangen wäre - „(...) und die Weltgemeinschaft könnte uns nicht vorwerfen, ein Aggressor und Besatzer zu sein“.

Russische Soldaten im Ukraine-Krieg: Ein Ex-Kämpfer deckt jetzt desolate Zustände auf. © IMAGO/Evgeny Biyatov

Putins Angriffskrieg: Ex-Soldat Filatjew entlarvt „Spezialoperation“ als Farce

Der Ex-Soldat macht immer wieder deutlich, dass sich seine Kritik nicht gegen die einfachen und durch Mangel an Information in die Irre geführten Soldaten richtet, sondern vor allem gegen den Kreml, gegen den er heute sogar selbst die Waffe erheben würde. Er selbst könne aus seiner Zeit und dem Vorstoß in Richtung Cherson im Süden der Ukraine keine Gräueltaten der Armee bezeugen. „Ich kann mich natürlich nicht für die ganze Armee verbürgen, aber vor meinen Augen wurde niemand gequält, geschweige denn vergewaltigt.“

Filatjew, dessen Vater schon in Russlands Kriegen kämpfte und mit magerer Rente und früh an Krebs starb, dreht sich um seine Erlebnisse, die miserable Ausstattung und Organisation der Truppe, der auch gar nicht klar sei, warum sie in der Ukraine kämpfe. Filatjew entlarvt die von Putin immer wieder so bezeichnete militärische Spezialoperation gegen Nazis in der Ukraine als Farce. Getötet werden Zivilisten, die gegen die russischen Besatzer sind - und es werden ganze Städte sinnlos zerstört, wie Filatjew erzählt.

Erschreckende Details von der Front: „So eine Armee braucht keinen Gegner, wir machen uns selbst fertig“

Der frühere Pferdezüchter, der nach einem Besuch in Bayern die deutsche Ordnung lobt, schildert authentisch, wie Soldaten durch fehlende Führung und Motivation scheitern. „Ich rauche und ärgere mich über die Führung, dass wir nun seit drei Tagen hier sind und oben offenbar niemand daran gedacht hat, dass wir etwas zu rauchen, zu essen und zu trinken brauchen.“ Kaputte Technik, ein Fahrzeug ohne Bremsen, durch Pannen verstümmelte Soldaten: „So eine Armee braucht keinen Gegner, wir machen uns selbst fertig.“ Die Armee sei „technisch hoffnungslos veraltet und moralisch verrottet“.

In dem Buch wechseln sich tagebuchähnliche Notizen von der Front ab mit Analysen, bei denen Filatjew mit Abstand auf die Erlebnisse schaut. Während sich die Elite bereichere, in Villen, Schlössern und auf Jachten im Luxus lebe, müssten einfache Soldaten oft ihre ärztliche Behandlung und Medikamente selbst bezahlen. All das, so der Ex-Soldat, solle den Menschen in Russland zeigen, wie es tatsächlich um die Armee stehe im flächenmäßig größten Land der Erde.

Putin-Armee „zielgerichtet ruiniert“: Ex-Kämpfer wettert über Parade am 9. Mai

„Eine Armee, die zielgerichtet ruiniert wurde, während wir alle geschwiegen und uns die Paraden am 9. Mai auf dem Roten Platz angeschaut haben“, schreibt er mit Blick auf den Feiertag zum Sieg der Sowjetarmee über Hitler-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. „Am 9. Mai danken wir unseren Vorfahren, die den Krieg beendet haben. Haben wir, ihre Nachkommen, jetzt wirklich einen Krieg begonnen?“

Ukrainer und Russen, die einmal in einem Land lebten und „unzählige Verwandtschaftsbeziehungen haben“, seien nun durch Hass verfeindet. Filatjew, dessen Urgroßvater ein ukrainischer Großbauer im zaristischen Russland gewesen war, warnt, dass seine Heimat an der Besatzung zerbrechen könnte, weil die Kosten dafür, die Gebiete zu halten, den Staat in den Bankrott treiben könnten.

Er selbst hat schon im Sommer angekündigt, den Erlös aus den Buchverkäufen in Deutschland und anderen Ländern, in deren Sprachen das Werk übersetzt wurde, zu spenden. Filatjew, der selbst nicht verheiratet ist und keine Kinder hat, zeichnet eine düstere Zukunft für sein Land, das in „Lügen, Betrug und falschen Werten“ versinke. Alles sei verkümmert - von der Verteidigung über das Gesundheitswesen bis hin zum Rechtssystem. Der Mensch als solcher zähle nichts. „Aus dem Siegervolk wurde ein Besatzervolk und ein Aggressor!“

Es ist längst nicht der erste Bericht über desolate Zustände in der russischen Armee. Derweil hat Russland-Präsident Wladimir Putin mit Olaf Scholz telefoniert – samt schwerer Vorwürfe. (han/dpa)