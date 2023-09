„Ich überlebte“: Prigoschin servierte das Abendessen – Foto schockiert Bush

George Bush (l.) 2006 bei einem Abendessen mit Wladimir Putin in St. Petersburg. © imago stock&people/Imago/Montage: IPPEN.MEDIA

Ex-US-Präsident Bush will außerdem einst die „Seele“ Putins gesehen haben – doch der Kremlchef habe sich in seiner langen Amtszeit verändert.

Kiew – George W. Bush hat jetzt von einer Begegnung mit Jewgeni Prigoschin erzählt. Der Chef der Wagner-Gruppe gelangte erst durch den Ukraine-Krieg international in den Fokus. Vorher war in den Medien wenig von „Putins Koch“ die Rede - Prigoschins Spitzname, weil der Kremlchef gerne auf die Dienste von dessen Catering-Unternehmen zurückgriff, auch bei Staatsbanketten.

Prigoschin servierte Bush bei Putin-Treffen das Essen: „Habe überlebt“

Ex-US-Präsident Bush nahm am Samstag (9. September) per Videoschalte an der „Yalta European Strategy-Konferenz“ in Kiew teil und wurde dort zu Prigoschins Tod befragt – wenige Wochen, nachdem dieser den Söldner-Aufstand in Russland orchestrierte. Bush erinnerte sich bei der Frage offenbar zuerst daran, dass er Prigoschin bei einem ersten Treffen kaum wahrgenommen hatte. Das berichtet die Kyiv Post.

„Was mich schockierte, war, dass ich neulich ein Bild von einem G8-Gipfel in St. Petersburg gesehen habe, auf dem Prigoschin der Typ war, der mir das Essen servierte“, sagte Bush laut der Kyiv Post. „Er war der Koch. Ich weiß nur, dass ich überlebt habe.“ Bush bezog sich auf Bilder mehrerer Treffen im Jahr 2006, auf denen Prigoschin im Hintergrund zu sehen ist. Sie kursieren schon seit einer Weile im Netz:

Ex-Präsident Bush über erstes Treffen mit Putin: „Ich sah seine Seele“

Warum aber sollte Bush eigentlich nicht überlebt haben, dass Prigoschin ihm Essen servierte? 2006 waren die Beziehungen zwischen den USA und Russland noch anders gelagert. Prigoschins maßgeblicher Anteil am Kriegsgeschehen in der Ukraine war noch in weiter Ferne. Der Ex-US-Präsident erläutertet das nicht, schilderte aber auch Eindrücke von seinem ersten Treffen mit Wladimir Putin.

Das sei Anfang 2001 in Slowenien gewesen, sagte Bush laut der Kyiv Post. Putin habe mit ihm über die Schulden der Sowjetzeit sprechen wollen. Er habe den russischen Präsidenten damals gefragt: „Stimmt es, dass deine Mutter dir dein Kreuz gegeben hat und du in Jerusalem gesegnet wurdest?“ Die Infos habe er von der CIA gehabt – und Putins Gesicht habe sich bei seiner Frage verändert. „Er wechselte von Anspannung zu Entspannung und begann über seine Mutter und das Kreuz zu sprechen und darüber, was es für ihn bedeutete, dass er gerettet worden war.“

Laut dem Bericht gab Bush weitere Einschätzungen zu Putins Wesen und Entwicklung ab. Putin habe sich seither deutlich verändert und sei nun „infiziert“ mit Macht und Geld. „Ich denke, er ist heute mächtiger als zu meiner Zeit als Präsident. Und er ist ein schlauer Politiker“, meinte er aber zugleich.

Zu dem Treffen in Slowenien sagte Bush demnach noch: „Ich fragte ihn nach seinen Töchtern. Er ließ mich wissen, dass er zwei Töchter hatte, und er sprach über ihre Interessen und ich sprach über meine Töchter. Und wir begannen eine Arbeitsbeziehung. Ich schaute in seine Augen und sah seine Seele.“ (frs)