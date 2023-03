Putins Machtzirkel aus Frauen – Sie gelten als besonders skrupellos und gnadenlos

Wladimir Putin hat einen inneren Machtzirkel aus Frauen um sich herum – seine rechte Hand, Hardlinerin, Propagandistin und Kinderfängerin.

Moskau – Im Ukraine-Krieg kämpfen die Männer an der Front. Doch im engen Machtzirkel von Russlands Präsident Wladimir Putin zeichnet sich ein anderes Bild. Wer sind sie? Was sind ihre Positionen? Und wie üben diese Frauen Macht im Kreml-Staat aus? Wir stellen Ihnen die wichtigsten weiblichen Vertrauten von Putin vor.

Walentina Matwijenko ist eine enge Vertraute des Präsidenten. Sie ist seit 2011 Vorsitzende des Förderationsrates. Das ist die obere Kamer des russischen Parlaments. Damit reiht sich Matwijenko auf Platz drei in der Rangliste Russlands ein, berichtet der Focus. Sie kam am 7. April 1949 in Schepetiwka in der Ukraine zur Welt. Obwohl sie aus dem Staat stammt, forderte sie Putin persönlich dazu auf, in die Ukraine einzufallen.

Matwijenko, enge Vertraute und rechte Hand von Putin

2011 folgte ein gewaltiger Karriereschritt: In diesem Jahr wurde sie zur Vorsitzenden des Föderationsrates gewählt. Das Amt bekleidet Matwijenko bis heute. Sie gilt als eine der einflussreichsten Frauen Russlands, als enge Vertraute und rechte Hand des Kreml-Herrschers. Matwijenko ist für ihre konservative Haltung zu Abtreibung und LGBT-Rechten bekannt.

Als Nächstes möchten wir Ihnen Putins Hardlinerin, Irina Jarowaja, vorstellen. Sie ist eine russische Politikerin und seit 2003 Mitglied der Staatsduma, des russischen Parlaments. Jarowaja wurde am 23. März 1955 in Kasan, Tatarstan, geboren. Die Politikerin ist Mitglied der Partei „Einiges Russlands“ und war Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Korruptionsbekämpfung und stellvertretende Vorsitzende der Staatsduma. Zudem ist sie Mitglied des Sicherheitsrates der Russischen Föderation.

Jarowaja ist Putins Hardlinerin

Jarowaja ist dafür bekannt, dass sie umstrittene Gesetze auf den Weg gebracht hat. 2016 erging ein Gesetz zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus, durch das Online-Kommunikation noch rigoroser überwacht wurde. Sie steht in der Kritik, bürgerliche Freiheiten und die Privatsphäre der Bürger zu beschneiden. Jarowaja unterstützt Putin und seine Politik konsequent. Oppositionelle und Regimekritiker müssen sie fürchten.

Maria Lwowa-Belowa ist als „Putins Kinderfängerin“ bekannt. Die ehemalige Gitarrenlehrerin aus Pensa ist eine Patriotin und streng religiös. Bevor sie in Putins Partei „Einiges Russland“ eintrat, leitete sie soziale und pädagogische Einrichtungen. Als Senatorin saß sie im russischen Föderationsrat. 2021 ernannte Putin sie zur Beauftragten für Kinderrechte.

Lwowa-Belowa ist Putins gefürchtete „Kinderfängerin“

Beauftragte für Kinderrechte ist ein Euphemismus. Die „Kinderfängerin“ ist dafür verantwortlich, Kinder und Jugendliche aus der Ukraine nach Russland zu verschleppen, umzuerziehen und Zwangs-adoptieren. Besonders perfide: Lwowa-Belowa inszeniert sich als Retterin. So hat sie fünf eigene und fünf adoptiere Kinder und ist Vormund von einem Dutzend Kinder. Sie soll an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen sein.

Simonjan: RT-Chefredakteurin und Putins Propagandistin

Margarita Simonjan ist als Putins Propagandistin bekannt. Sie ist russische Journalistin und Chefredakteurin des Nachrichtensenders RT, der als Propaganda und Staats-TV des Kreml-Herrschers gilt. Angefangen hatte ihre Karriere bei der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti. Anschließend war sie als Korrespondentin für verschiedene russische Medien tätig. Simonjan war Mitgründerin von RT. Seit 2008 ist sie Chefredakteurin des Senders.

Putin braucht seine Propagandistin da sie die politische Meinung in Russland maßgeblich vorgibt und vorantreibt. Der Kremlherrscher zeichnete sie mit mehreren Orden für ihre Tätigkeit aus. Simonjan wurde am 10. April 1980 in Moskau geboren.