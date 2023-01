„Putins Koch“ Prigoschin besucht Keller mit Wagner-Leichen – Vorschlaghammer als Geschenk

Von: Bedrettin Bölükbasi

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin besucht ein Trainingszentrum in der russischen Region Krasnodar. © Twitter/Screenshot/@Gerashchenko_en

Der als „Putins Koch“ bekannte Wagner-Chef Prigoschin besuchte eine Trainingsanlage seiner Kämpfer und überreichte ein skurriles „Geschenk“ mit Vorgeschichte.

München – Jewgeni Prigoschin ist Chef der russischen Söldnertruppe Wagner. Sein Verhältnis mit dem Kreml ist nicht immer reibungslos und ohne Probleme. Dennoch ist Russlands Machthaber Wladimir Putin im Ukraine-Krieg stark auf seine Kämpfer angewiesen. Der Söldner-Chef genießt aktuell großen Einfluss und große Popularität in Russland.

In einem neuen öffentlichen Auftritt besuchte er jetzt seine Kämpfer in einem Trainingszentrum in der russischen Region Krasnodar. Dabei übergab er ihnen ein skurriles „Neujahrsgeschenk“, das durchaus mit einer Vorgeschichte behaftet ist.

„Putins Koch“ besucht Wagner-Zentrum – und schenkt Vorschlaghammer

Aufnahmen der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti im Kurznachrichtendienst Telegram zeigten Prigoschin auf einer holprigen Fahrt in Richtung des Trainingszentrums im Süden von Russland. Eine Szene beim Besuch des Wagner-Chefs erregte allerdings besonders Aufmerksamkeit. Auf dem Trainingsgelände seiner Söldner packte er plötzlich ein Paket aus, wie ein Video des mit Prigoschin in Verbindung gebrachten Portals Ria Fan zeigt. Der Inhalt des Kartons: Ein Vorschlaghammer, der offenbar als „Neujahrsgeschenk“ gedacht ist.

Dabei ist auch zu sehen, wie auf dem Hammer die Silhouette eines Wagner-Kämpfers sowie der Name der Söldnertruppe abgebildet ist. Zudem wünscht der Hammer laut Prigoschins Portal auch ein „frohes neues Jahr“. Der Wagner-Chef überreichte den Hammer offenbar einem Vorgesetzten seiner Kämpfer. „Ich habe eine neue Entwicklung mitgebracht, genau, und ihr solltet damit trainieren, damit das gesamte Personal weiß, wie man damit umgeht“, zitierte ihn Ria Fan. Er forderte den Wagner-Kämpfer dazu auf, „die Anwendung mit allen Kleinigkeiten“ zu erlernen.

Der Hammer erinnert dabei vor allem an einen Vorfall Mitte November des letzten Jahres, als der Ex-Wagner-Söldner Jewgeni Nuschin brutal mit einem ähnlichen Vorschlaghammer hingerichtet wurde. Prigoschin hatte diese Hinrichtung damals gefeiert. Könnte es sich bei dem Geschenk also um eine Warnung an die eigene Truppe handeln, nicht aus der Reihe zu tanzen? Schließlich schickte er sogar dem EU-Parlament einen Hammer als Warnung. Womöglich wollte Prigoschin zudem einfach nur die Brutalität seiner Söldnertruppe hervorheben. Eine symbolische Verbindung zwischen dem „Neujahrsgeschenk“ und der Hinrichtung von Nuschin ist jedenfalls nur schwer zu bestreiten.

Wagner im Ukraine-Krieg: Prigoschin besucht Leichen seiner Kämpfer und wünscht „frohes neues Jahr“

Die Übergabe des Vorschlaghammers war jedoch nicht die einzige, bizarre Szene bei Prigoschins Besuch in Krasnodar. Dem ukrainischen Nachrichtenportal Obozrevatel zufolge schaute Prigoschin auch bei den Leichen von in der Ukraine gefallenen Wagner-Kämpfern vorbei. Das Portal veröffentlichte zudem ein Video dazu, in dem die Leichen von Lastwagen runtergeholt und in einen Keller getragen werden.

„Hier sind die Kämpfer von Wagner, die an der Front gestorben sind, ihr Vertrag ist jetzt zu Ende“, kommentierte Prigoschin demnach die Szene kühl und fügte hinzu: „Sie gehen nächste Woche nach Hause“. Mit Blick auf die Söldner, die die Leichen trugen, soll er gesagt haben: „Im neuen Jahr arbeitet jeder.“ In den Aufnahmen ist außerdem zu sehen, wie Prigoschin auf die Leichen seiner Kämpfer blickt und Neujahrswünsche ausrichtet: „Also, Leute, frohes neues Jahr.“ (bb)