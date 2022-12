Lebenslang für „Saboteure“: Putin erlässt kurz vor Neujahr vielsagende neue Regeln

Von: Bedrettin Bölükbasi

Der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch (28. Dezember) in St. Petersburg. © Kremlin Pool/Imago

Inmitten des Ukraine-Krieges erlässt Kreml-Chef Putin neue Gesetze. Sie sollen teils die Gegner des russischen Angriffskrieges treffen.

München – Kurz vor Neujahr greift Russlands Machthaber Wladimir Putin kräftig ins russische Recht ein und erlässt mehrere neue Regelungen. Die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass veröffentlichte die wichtigsten Verordnungen, die Putin unterzeichnet hat. Besonders hinsichtlich des Ukraine-Krieges sind einige vielsagende Gesetze dabei.

Putin unterzeichnet neue Gesetze – lebenslange Haftstrafe für „Saboteure“

Der Bereich „Sicherheit“ betrifft vor allem die Opposition in Russland. Russische Oppositionelle werden oft als „ausländische Agenten“ gebrandmarkt. Für diese Personen seien die Strafen nun „angepasst“ worden, meldete Tass. Daneben soll es jetzt wohl auch gefährlicher werden, NGOs in Russland zu gründen. „Die Strafen für das Gründen von NGOs, die Menschen dazu treiben, ihre bürgerlichen Pflichten zu vernachlässigen, wurden erhöht“, hieß es in dem Bericht der russischen Agentur.

Weitere Verordnungen in demselben Bereich betreffen offensichtlich vor allem die annektierten ukrainischen Regionen, die Russland nun als russische Regionen versteht. Ukrainer führen oft einen Partisanenkrieg gegen die russischen Besatzer. Diese sprechen dabei aber von „Sabotage“. Personen, die „Sabotage“ durchführen, sollen jetzt laut den von Putin unterzeichneten Reformen zur lebenslangen Haftstrafe verurteilt werden können. Die Bankkonten der finanziellen Unterstützer der „Saboteure“ sollen gesperrt werden.

Zudem gibt es den neuen Gesetzen nach ab sofort auch eine Strafe für die „Schändung“ des sogenannten St.-Georgs-Abzeichens. Dabei handelt es sich um ein orange-schwarzes russisches Militärabzeichen. Pro-russische Milizen im Donbass tragen dieses Abzeichen sehr oft, wobei es auch bei vermeintlichen Feiern zur Annexion ukrainischer Gebiete durch Russland zu sehen war.

Putins Gesetze: Annektierte Regionen sollen „integriert“ werden – US-Denkfabrik sieht „Manipulation“

Mit den neuen Gesetzen will Putin wohl auch die Einverleibung der annektierten ukrainischen Regionen beschleunigen. Dem Tass-Bericht zufolge wurden mit den neuen Gesetzen Vollstreckungs- sowie Besteuerungsverfahren in den vier annektierten Regionen eingeleitet. Daneben werde man die Regionen in das russische System für den Schutz des geistigen Eigentums integrieren, hieß es. Zudem werde das russische Kabinett Regeln für staatliche Ankäufe in den annektierten Gebieten festlegen.

Der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) zufolge handelt es sich bei den neuen Gesetzen um eine „Manipulation“ des russischen Rechts. Das Ziel: Dem Staat mehr Macht geben und politische Gegner sowie Unterstützer der Ukraine unter Druck setzen. Die neuen Gesetze würden demnach den Rest der russischen Opposition ins Visier nehmen und die Kontrolle des Kreml über den russischen Informationsraum verstärken. All dies geschehe dabei unter dem Vorwand, das russische Militär vor „Schändung“ zu bewahren. (bb)