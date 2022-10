Putin will wissen, wo die „schmutzige Ukraine-Bombe“ gebaut wird – und spricht über Anweisung an Schoigu

Von: Stephanie Munk

Teilen

In einer Grundsatzrede wiederholte Putin Vorwürfe gegen die Ukraine und forderte eine internationale Mission. Probleme im Ukraine-Krieg verschleierte er.

Moskau/Kiew - Russlands Präsident Wladimir Putin hat Vorwürfe gegen die Ukraine und den Westen in einer brisanten Rede am Donnerstag (27. Oktober) erneuert. Auch die Warnung vor einer angeblichen „schmutzigen Bombe“, die die Ukraine im eigenen Land zünden wolle, um Russland zu diskreditieren, wiederholte er bei einem Auftritt vor dem „Waldai Club“, einem wissenschaftlichen Diskussionsforum.

Er wisse sogar in etwa, an welchem Ort die atomar verseuchte Bombe gebaut werde, behauptete Putin. Putin weiter: „Ich habe Schoigu die Anweisung gegeben, alle Kollegen abzutelefonieren.“

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatte am Sonntag (23. Oktober) seine Kollegen in den USA, Großbritannien, Frankreich und der Türkei über die angeblichen Pläne der Ukraine informiert. Diese wiesen sie sofort als falsch zurück. Am Mittwoch präsentierte Russland dann angebliche „Beweisfotos“ vom Bau der Bombe. Peinlich dabei: mindestens eines der Bilder wurde klar als Fälschung enttarnt - statt radioaktivem Material waren darauf offenbar alte Rauchmelder aus Slowenien zu sehen.

Putin fordert Mission der Atombehörde - Ukraine wolle „Spuren verwischen“

Putin forderte nun in seiner Rede eine Mission der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA). Die IAEA solle „so schnell wie möglich“ in die Ukraine kommen, da Kiew alles tue, „um die Spuren dieser Vorbereitungen zu verwischen“, sagte Putin. Auch die Ukraine, die die Vorwürfe vehement von sich weist, hatte zuvor schon eine unabhängige Untersuchung gefordert.

Die Atombehörde will nun noch in dieser Woche eine Beobachtermission in die Ukraine entsenden, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi. Ziel sei es, mögliche nicht deklarierte atomare Aktivitäten und Materialien im Zusammenhang mit der Entwicklung „schmutziger Bomben“ aufzuspüren. Jede Abzweigung von Kernmaterial und jede nicht deklarierte Produktion oder Verarbeitung von Kernmaterial solle aufgedeckt werden, so Grossi.

„Schmutzige Bombe“: Das versteht man darunter Als „schmutzige Bomben“ werden konventionelle Sprengsätze bezeichnet, die bei der Explosion radioaktive, biologische oder chemische Substanzen freisetzen. „Eine schmutzige Bombe ist keine Massenvernichtungswaffe, sondern eine ‚Waffe zur massiven Störung‘, bei der Kontamination und Angst das Hauptziel sind“, heißt es in einem Artikel der unabhängigen US-Atomaufsichtsbehörde. „Schmutzige Bomben“ können eine ganze Bevölkerung in Panik versetzen. Sie sind deutlich einfacher herzustellen als Atombomben. Die geringen benötigten Mengen an radioaktivem Material finden sich in Krankenhäusern, Forschungs- und Industrieanlagen oder militärischen Einrichtungen. Bislang wurde noch nie eine solche Bombe gezündet.

Putins Rede zum Ukraine-Krieg: Russlands Präsident beschönigt Schwierigkeiten

Die Lage im Ukraine-Krieg ist nach acht Monaten verfahren ist wie nie und kostet der russischen Armee enorme Kräfte. Dies bemühte sich Putin in seiner Rede zu verschleiern. Der Krieg habe Russland „geeint“ und „gefestigt“, behauptete er. Dabei scheint die Unterstützung für den Kurs der russischen Regierung innerhalb Russlands zu bröckeln: Sogar vonseiten eigentlich Putin-ergebener Militärführer wie Ramsan Kadyrow und Jewgeni Progoschin kam zuletzt offene Kritik am Verteidigungsministerium.

Auch behauptete Putin, es gebe in Russland „eine große Bereitschaft, für die eigenen Leute zu kämpfen“. Dabei sind nach der angeordneten Teilmobilmachung bereits hunderttausende Russen aus dem Land geflohen sind, um einer Einberufung zu entgehen.

Putin-Rede zum Ukraine-Krieg: Er benutzte über 50 Mal das Wort „Westen“

Politikwissenschaftler Rainer Munz sagte dem Nachrichtensender RTL/ntv, Putins Rede habe sich seiner Meinung nach vor allem an den Westen gerichtet. Laut einer Analyse habe der russische Präsident rund 50 Mal das Wort „Westen“ verwendet. Der Experte glaubt, der russische Präsident würde aufgrund der schwierigen Lage der russischen Armee gern neue Verhandlungen starten.

Putin hatte in seiner Ansprache unter anderem erklärt, „Russland sah und sieht sich nicht als Feind des Westens“. Er richtete aber zugleich massive Vorwürfe an die USA und kritisierte die aktuelle internationale Ordnung. (smu mit Material von dpa und AFP)