Putin hält Rede zur Lage der Nation live: „Ukraine-Nazis“ und Westen wollen Weltkrieg

Von: Tobias Utz, Bedrettin Bölükbasi, Andreas Apetz

Russlands Präsident Wladimir Putin hält seine groß angekündigte Ansprache zur Lage der Nation. Dabei wettert er gegen den Westen. Alle Details hier im Live-Ticker.

+++ 11.55 Uhr: „Russland wird auf jede Herausforderung reagieren, denn wir sind ein Land, ein großes geschlossenes Volk, wir sind uns unserer Kräfte sicher. Die Wahrheit ist auf unserer Seite.“ Mit diesen Sätzen beendet Russlands Präsident Wladimir Putin seine Rede zur Lage der Nation. Zum Schluss ertönt die russische Nationalhymne.

+++ 11.50 Uhr: Kreml-Chef Putin wirft den USA vor, die Welt zwanghaft nach ihrem Vorbild gestalten zu wollen, ohne dabei die „Interessen des modernen Russlands und weiterer Länder“ zu berücksichtigen. „Nur in ihrem eigenen egoistischen Interesse“, so Putin. Man teile Russland mit: „Ihr müsst euch so verhalten, wie wir es euch sagen.“ Der russische Machthaber behauptete, die USA würden neue Atomwaffen entwickeln. Man habe Informationen in diese Richtung, so Putin.



Sollten die USA neue Atomwaffentests durchführen, so werde Russland dies auch tun. „Keiner sollte gefährliche Illusionen haben“, warnte Putin. Man werde nicht zulassen, dass das Gleichgewicht zerstört werde. Er hat die Aussetzung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrages mit den USA angekündigt. Es handele sich nicht um einen Ausstieg, sondern um eine Aussetzung des „New Start“-Vertrags, erklärt der Kreml-Chef.

+++ 11.30 Uhr: Die Präsidentschaftswahl im Jahr 2024 werde man „gemäß der Gesetzgebung unter Einhaltung aller demokratischen Grundsätze“ abhalten, versichert der Kreml-Chef. Putin verspricht außerdem, das kulturelle Leben im Donbass wiederaufzubauen, etwa Museen: „Das, was den Menschen die Möglichkeit gibt, eine gemeinsame Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart zu spüren und das auch mit der Zukunft zu verknüpfen.“ Zudem wolle Moskau auch die Ausbildung im Donbass reformieren, verkündet Putin: „Geschichte, Sozialwesen, Literatur, Geografie, damit die jungen Menschen so viel wie möglich über Russland und die große Vergangenheit erfahren können.“

Russlands Präsident Wladimir Putin hält seine groß angekündigte Ansprache zur Lage der Nation.

+++ 11.20 Uhr: Man habe zwar einen Zusammenbruch der russischen Wirtschaft vorausgesagt, allerdings habe Russland „die Logistik neu aufgestellt und neue zuverlässige Partner“ gefunden, so Putin. Dabei würden die meisten Länder zu dieser Kategorie gehören. „Der Westen muss sich selbst an der eigenen Nase fassen“, sagt der Kreml-Chef.



Angesichts der Pläne, russische Vermögenswerte zu beschlagnahmen, wandte sich Putin auch an die Eliten des eigenen Landes, die ihr Geld in westlichen Banken hatten. Statt die Produktion in dem eigenen Land voranzutreiben, sei das Geld ins Ausland geflossen, kritisierte Putin. „Keiner der einfachen Bürger des Landes kann wirklich Mitleid mit denen haben, die ihr Geld in ausländischen Banken, ihre Paläste, ihre Yachten verloren haben“, so der Kreml-Chef.



„Einige möchten vielleicht in der Luxusvilla leben oder hoffen noch, dass die Gelder freigegeben werden, oder wollen irgendwo in einem warmen Ort im Ausland verbleiben“, sagt Putin. Das sei zwar das Recht von jedem. Allerdings: „Aber man muss doch verstehen, solche Menschen sind für den Westen nur zweitrangig und man kann mit ihnen alles tun, was man will. Diese ganzen Gelder, diese Titel, werden ihnen nicht helfen.“ Stattdessen könne man für das eigene Land arbeiten. Man müsse im eigenen Land investieren, rät Putin. Erneut steht der gesamte Saal auf und applaudiert.

Putins Rede an die Nation: Russische Waffen werden „ausländische“ Waffen übertreffen

+++ 11.00 Uhr: Putin äußert sich über die Ausstattung der Soldaten und Rekruten im russischen Militär. Sie müssten mit entsprechend ausgerüstet werden. „Sowohl in finanzieller Hinsicht als auch mit technischer Ausrüstung”, so der Kreml-Chef. Die Gouverneure der russischen Regionen müssten die medizinische Versorgung der Soldaten sicherstellen.



Mit der Erfahrung aus der „militärischen Spezialoperation“ müsse das Militär gestärkt werden. „Die Ausstattung unserer nuklearen Abschreckungskräfte sind zu 91 Prozent kampffähig“, erklärt der russische Präsident. Dieses Niveau müsse man in allen militärischen Bereichen zeigen. Man müsse „führende Technologien“ einführen, fordert Putin. Russische Waffenentwicklungen würden „ausländische Waffen“ weit übertreffen, behauptet er.



Der Westen habe neben der militärischen Front auch eine Informationskampagne und eine wirtschaftliche Front gestartet. „Er hat aber in keiner dieser drei Gebiete etwas erreicht und wird auch nichts erreichen“, versichert Russlands Machthaber. Die Sanktionen würden in erster Linie den westlichen Ländern selbst schaden. Der Bevölkerung erzähle man aber, dass Russland schuld sei.

+++ 10.50 Uhr: Mit Blick auf die Invasion der Ukraine erklärt Putin, jeder Russe fühle eine „genetische Untrennbarkeit“ mit dem russischen Volk. „Ich möchte mich bei euch allen, beim russischen Volk für die Tapferkeit und Durchhaltekraft bedanken“, so Putin. Er bedankt sich auch bei den russischen Soldaten und pro-russischen Milizen sowie Rekruten. Er bedankt sich auch bei russischen Militärreportern, „die an der Front ihr Leben riskieren, um der Welt die Wahrheit zu erklären“. Putin sagt: „Ich verneige mich auch vor den Vertretern aller traditionellen Religionen.“



Der Kreml-Chef wendet sich auch an die Bevölkerung der von Russland annektierten ukrainischen Regionen. „Trotz des Terrors und der Bedrohung durch die Neonazis habt ihr beschlossen, so zu leben, wie ihr es für richtig hält“, so der Kreml-Chef. „Euer Entschluss, zusammen mit Russland, eurer Heimat zu sein, kann nicht gebrochen werden“, betont der russische Präsident. Langer, stehender Beifall vom ganzen Saal folgt.

Rede zur Nation: Putin wettert: „Pädophilie als Norm“

+++ 10.40 Uhr: Der Westen wolle Russland eine „strategische Niederlage“ zufügen und den lokalen Konflikt in eine „globale Konfrontation“ verwandeln. „Dementsprechend werden wir auch reagieren, denn in diesem Fall geht es um die Existenz unseres Landes“, sagt er und ergänzt: „Ihnen ist aber nicht klar, dass man Russland nicht auf Schlachtfeld besiegen kann.“ Daneben nutze man auch einen „Informationskrieg mit Lügen“, so Putin. Er wirft westlichen Regierungen vor, Familien und ihre eigene Kultur zu zerstören sowie „Pädophilie als Norm“ einzuführen. Er äußert sich auch skeptisch zu gleichgeschlechtlichen Ehen.



Russland mische sich zwar nicht in das Privatleben von Menschen ein. „Aber schauen sie mal in die heilige Schrift und die Bücher der anderen Religion“, sagt der Kreml-Chef. Nur die Vereinigung von Mann und Frau sei demnach eine Familie, so Putin. „Sie versuchen, einen genderneutralen Gott einzuführen“, sagt der russische Präsident.

+++ 10.30 Uhr: „Der Westen hat den Geist aus der Flasche gelassen“, so Putin. Der Westen wolle Menschen „unter schönen Wörtern von Freiheit und Unabhängigkeit” berauben. Dabei pflanze man aber „neoliberale Werte“ ein. Jetzt folgt ein Vergleich zu Nazi-Deutschland. „In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hat der Westen den Weg der Nazis an die Macht geebnet und heute versuchen sie alle gegen uns aufzuhetzen“, so Putin. Auch heute versuche man nach einem „Projekt“, die „historischen Gebiete, die man heute Ukraine nennt“, von Russland abtrennen. „Eine Brigade in der Ukraine hat die Bezeichnung ‚Edelweiß‘ bekommen“, sagt Putin und ergänzt: „So wie eine Division Hitlers hieß, die sich an der Deportation von Juden beteiligt hat.“ Außerdem behauptet er, Abzeichen aus der Nazi-Zeit seien im ukrainischen Militär beliebt. „Aber keiner der Machthaber im Westen bemerkt das, denn ihnen ist es scheißegal“, sagt der Kreml-Chef. Im Kampf gegen Russland setzten sie Neonazis ein, wirft er vor.

Putin hält Rede an die Nation: Er spricht von „blutiger Strafaktion“

+++ 10.25 Uhr: Putin behauptet, im Februar 2022 sei alles für eine „blutige Strafaktion“ gegen den Donbass durch den Westen vorbereitet gewesen. Bereits zuvor habe die Ukraine das Gebiet angegriffen, wirft der Kreml-Chef vor. „Sie waren diejenigen, die einen Krieg entfacht haben, wir aber haben versucht, diesen Krieg zu stoppen“, sagt Putin und erntet Beifall vom Saal. „Wir haben nur unser eigenes Haus verteidigt“, so Putin.

+++ 10.20 Uhr: Russland habe sich „aufrichtig“ um eine friedliche Lösung bemüht, doch der Westen habe „mit dem Leben von Menschen“ gespielt und „terroristische Aktivitäten des Kiewer Regimes ignoriert“. Putin sagt: „Der Westen hat mit falschen Karten gespielt.“ Die westlichen Länder hätten sich auch in Jugoslawien, Irak und in Syrien so verhalten. „Diese Schande wird nie von ihnen Gesichtern abgewaschen werden“, so Putin. Westliche Regierungen hätten sogar ihre eigene Bevölkerung betrogen, behauptet Putin.

Russlands Präsident Wladimir Putin hält seine groß angekündigte Ansprache zur Lage der Nation.

+++ 10.15 Uhr: Man habe „alles“ getan, um den Ukraine-Konflikt „friedlich“ zu lösen, behauptet Putin. „Aber hinter unserem Rücken wurde ein ganz anderes Szenario vorbereitet“, so der Kreml-Chef. Westliche Regierungen hätten ihre „Versprechungen“ in eine „ganz gewaltsame, grausame Lüge“ umgewandelt. In westlichen Militärschulen habe man „nationalistische Bataillone“ ausgebildet, wirft Putin vor. Kiew habe auch Bestrebungen gehabt, an Atomwaffen zu kommen.

Putin startet mit Spannung erwartete Rede: Spricht von „faschistischem Regime“ in Ukraine

+++ 10.05 Uhr: Wladimir Putins Rede hat begonnen. Er halte diese Rede in einer „schwierigen Zeit“, so Putin. Vor einem Jahr habe man die von Russland als solche bezeichnete „spezielle Militäroperation“ gestartet, um die Sicherheit Russlands zu gewährleisten und das „faschistische Regime in der Ukraine zu besiegen“.

+++ 9.50 Uhr: In Kürze beginnt die Rede von Kreml-Chef Wladimir Putin zur Lage der Nation. Sein Sprecher Dmitri Peskow hat laut der Nachrichtenagentur Ria Nowosti betont, es werde „höchstwahrscheinlich“ um die von Russland als solche bezeichnete „militärische Spezialoperation“ in der Ukraine, ihre Gründe und „Unvermeidbarkeit“ gehen. Darüber hinaus werde er auch erklären, wie es die russische Wirtschaft geschafft habe, angesichts der schweren westlichen Sanktionen aufrecht zu stehen. „Putin wird seine Vision erklären, wie wir fortfahren werden und wir werden fortschreiten, kein Zweifel“, so Peskow. Man werde Putins Botschaft in der gesamten Welt aufmerksam verfolgen.

Update vom Dienstag, 21. Februar, 7.45 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin will am Dienstag seine Rede zur Lage der Nation halten. Dafür versammelt sich die „Förderale Versammlung“ – sprich: die Staatsduma und der Förderationsrat – in Moskau. Die Veranstaltungen findet in Kreml-Nähe im Veranstaltungszentrum „Gostiny Dwor“ statt. Putin will laut Angaben aus dem Kreml auf die aktuelle Lage in Russland und die „Spezialoperation“ in der Ukraine eingehen. Im innenpolitischen Teil der Rede sollen demnach Details zur Wirtschafts- und Sozialpolitik genannt werden. Steigende Preise und wachsende Perspektivlosigkeit, insbesondere durch ein Stadt-Land-Gefälle, sorgen für Unmut in der russischen Bevölkerung.

Der russische Präsident Wladimir Putin im September 2022.

Putins Rede zur Lage der Nation findet wenige Tage vor dem Jahrestag der Ukraine-Invasion statt. Anhaltende russische Verluste im Kriegsgebiet setzen den Präsidenten auch militärisch unter Druck, was sich wohl auch in der Ansprache widerspiegeln wird.

Vor Putins Rede zur Lage der Nation: Medwedew spottet über Bidens Ukraine-Besuch

+++ 18.00 Uhr: In ersten Moskauer Reaktionen äußerten sich russische Politiker abfällig über den Besuch von US-Präsident Joe Biden in Kiew. Der russische Außenpolitiker Konstantin Kossatschow sprach von einer „Biden-in-Kiew-Show“. Ex-Kremlchef Dmitri Medwedew schrieb am Montag auf Telegram: „Er (Biden) versprach viele Waffen und schwor dem neonazistischen Regime Treue bis in den Tod“. Medwedew bestätigte zugleich US-Angaben, wonach Moskau vorher in Kenntnis gesetzt wurde. Biden habe „Garantien seiner Unversehrtheit“ erhalten.

Rede zur Lage der Nation: Putin will neue Details zu „Spezialoperation“ nennen

Update vom Montag, 20. Februar, 15.30 Uhr: Im Vorfeld von Wladimir Putins Rede zur Lage der Nation hat Kreml-Sprecher Dmitri Peskow dem Westen fehlenden Verhandlungswillen vorgeworfen. Das sagte Peskow am Sonntag in einem russischen TV-Interview, wie die staatliche Nachrichtenagentur TASS meldete. Aus diesem Grund werde der Westen wohl auch kein Treffen Putins mit US-Präsident Joe Biden befürworten, betonte er.

Am Dienstag (21. Februar) will sich der russische Präsident in Moskau in einer Rede an die Bevölkerung wenden und den aktuellen Stand zur „Spezialoperation“ in der Ukraine mitteilen. Biden wird zeitgleich in Polen erwartet, nachdem er am Montag spontan in Kiew zu Besuch war.

Putins Rede zur Lage der Nation: „Spezialoperation“ wird Thema sein

Erstmeldung vom Sonntag, 19. Februar, 15.00 Uhr: Moskau – Am 24. Februar 2023 wird sich der Krieg in der Ukraine zum ersten Mal jähren. Wenige Tage zuvor, am 21. Februar, wird Präsident Wladimir Putin vor dem russischen Parlament sprechen. Es wird eine Rede zur Lage der Nation sein – die erste Rede Putins seit April 2021. Der Kreml dämpfte im Vorfeld die Erwartungen an das Ereignis und kündigte an, es werde vor allem um aktuelle Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung und der Sozialpolitik gehen.

Doch unmittelbar vor dem Termin scheint es einen inhaltlichen Kurswechsel zu geben. Wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtet, teilte Kreml-Sprecher Dmitry Peskov in einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen mit, der Präsident werde auf einige Fragen zur „Spezialoperation“ in der Ukraine eingehen. Dem Thema müsse „besondere Aufmerksamkeit“ geschenkt werden.

Mit Blick auf die Rede zur Lage der Nation hob Peskow hervor, dass sich das Leben jedes Einzelnen um den Verlauf der „besonderen militärischen Operation“ drehe. „Die Militäroperation betrifft auf die eine oder andere Weise unser gesamtes Leben und auch das Leben auf dem Kontinent. Wir sollten also erwarten, dass der Präsident ihr besondere Aufmerksamkeit schenkt“, so Peskow.

Putins Ansprache: Erklärt Russland der Ukraine den Krieg?

Putins Rede markiert zugleich den Jahrestag eines einschneidenden Ereignisses in der russisch-ukrainischen Geschichte. Auf den Tag genau ein Jahr zuvor, am 21. Februar 2022, verkündete der russische Staatschef die „längst überfällige Entscheidung“, die „Unabhängigkeit und Souveränität der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Luhansk“ unverzüglich anzuerkennen. Mit diesem Ausruf leitete der Präsident die drei Tage später beginnende Invasion und damit den Ukraine-Krieg ein.

Im Hintergrund wird nun über die konkreten Inhalte der Rede spekuliert. Diskutiert wird unter anderem die Beendigung der sogenannten Spezialmilitäroperation und das Ausrufen eines Krieges mit der Ukraine. Analysten warnen, Putin könnte während seiner Rede zur Lage der Nation argumentieren, dass die Involvierung und das Verhalten des Nato-Bündnisses einen Krieg gegen die Ukraine zum Schutz Russlands unausweichlich machen. Ein Sprecher Putins bezeichnete die Nato als im Ukraine-Konflikt „involviert“.

Kriegsausruf sei für Putin „kaum kalkulierbares Risiko“

Politikforscher und Russlandexperte Alexander Dubowy von der Berliner Zeitung hält das beschriebene Szenario jedoch für unwahrscheinlich. Die offizielle Verkündung des Kriegszustands und eine Generalmobilmachung seien mit „kaum kalkulierbaren Risiken“ für Putin und die Regierung verbunden. Die weitreichenden Maßnahmen würden die russische Bevölkerung in ihrem Alltag hart treffen und damit auch der Popularität Putins schaden. „Aktuell ist es so ziemlich das Letzte, was die russische Führung braucht“, so Dubowy.

Zudem sei die Verhängung des Kriegszustandes für Putin ohnehin nur eine Formalie. Schließlich habe der Staatschef das russische Parlament uneingeschränkt auf seiner Seite und greife seit Beginn des Ukraine-Krieges immer häufiger auf das Regieren per Präsidialdekret zurück. Eine rechtliche Machtübertragung an den Präsidenten sei deshalb nicht zwangsweise nötig. „Zu unkalkulierbar erscheinen die Risiken unpopulärer Entscheidungen, zu ungewiss der Ausgang breit angelegter Offensivoperationen, zu folgenschwer ihr Scheitern“, meint Russlandexperte Dubowy. (aa/tu mit dpa/AFP)