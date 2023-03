„Nützliche Idioten“: Putin zeichnet Hollywood-Star Seagal für Freundschaftsdienste aus

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Wladimir Putin (l.) und Steven Seagal im August 2018 im Kreml © Kremlin Pool/Imago

Steven Seagal besuchte das ukrainische Kriegsgebiet. Für Moskaus Staatsmedien ein gefundenes Fressen. Jetzt erhält der Schauspieler Putins „Freundschafts-Orden“.

Moskau - Der Ukraine-Krieg ist nicht nur ausschließlich der Politik vorbehalten. Auch das Showbusiness meldet sich immer wieder zu Wort. Doch welche Promis ließen sich eigentlich schon einmal mit Wladimir Putin ablichten? Für den Guardian eine menschlich irgendwie naheliegende Frage. Die britische Zeitung listete im März 2022 zahlreiche Namen auf, fragte dabei aber auch explizit, wie viele westliche Stars es nach der Annexion der Krim 2014 eigentlich noch waren.

Antwort: mehr als einer. In der Kategorie „Nützliche Idioten für den Kremlchef“ fielen der britischen Zeitung gleich drei Schauspieler ein: die Schauspieler Gérard Depardieu, Mickey Rourke – und Steven Seagal. Ein Jahr nach Kriegsbeginn und unzählige blutige Gefechte in der Ukraine später zeichnet Putin Seagal nun sogar persönlich aus, mit dem „Orden der Freundschaft“.

Putin und Hollywood: Orden an „Alarmstufe Rot“-Star Steven Seagal

Seagal habe die Ehrung für seinen „großen Beitrag zur Entwicklung internationaler kultureller und humanitärer Zusammenarbeit“ erhalten, hieß es am Montag (27. Februar) auf der russischen Regierungs-Website. Der 70-Jährige ist seit Jahrzehnten ein offener Unterstützer Putins, der ihm 2016 die russische Staatsbürgerschaft verlieh.

Seagal verteidigt auch Russlands Vorgehen in der Ukraine. Im vergangenen August war Seagal in der ostukrainische Region Donezk und traf sich dort auch mit dem Verantwortlichen der pro-russischen Separatisten, Denis Puschilin, um diesem seine Unterstützung zu versichern. Zu Putins 70. Geburtstag im vergangenen Oktober nahm Seagal, der inzwischen in Russland lebt, ein Video auf, in dem er Putin als „einen der größten Anführer der Welt“ bezeichnete.

Seagal ist Sonderbeauftragter des Außenministeriums der Russischen Föderation für die humanitären Beziehungen zu den USA und zu Japan und ist auch Mitglied der kremlnahen Partei „Gerechtes Russland“. Seine große Zeit im US-Filmgeschäft hatte Seagal Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre mit Actionfilmen wie „Alarmstufe Rot“. In Russland und anderen Ländern Osteuropas genießt er immer noch Star-Status.

Putins zeichnete auch schon an Fifa-Präsident Gianni Infantino aus

Seagal erhält die Auszeichnung für seinen „großen Beitrag zur Entwicklung der internationalen kulturellen und humanitären Zusammenarbeit“. Zu früheren Empfängern der staatlichen Auszeichnung „Orden der Freundschaft“ gehören unter anderen der ehemalige US-Außenminister und ExxonMobil-Chef Rex Tillerson sowie Fifa-Präsident Gianni Infantino.

Bei der Duma-Wahl 2021 unterstützten Putin Rapper, Reality-TV-Stars und einige Popsänger im Wahlkampf. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der selbst vor seiner Wahl Schauspieler war, zählt US-Stars zu seinen Freunden. Für ihn hat der Guardian noch keine Liste erstellt. Die Kategorie „Nützliche Idioten“ bleibt erst einmal nur dem Kremlchef vorbehalten. Ob und wie Seagal Putins „Freundschafts-Orden“ angenommen hat, dazu gab es einen Tag später noch keine offiziellen Mitteilungen. (frs mit Material von dpa und AFP)