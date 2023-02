Zittrige Beine: Video heizt Gerüchte um Putins Gesundheit an

Von: Christian Stör

Der russische Präsident Wladimir Putin (r.) traf sich am 17. Februar 2023 mit seinem belarussischen Amtskollegen Alexander Lukaschenko in der Staatsresidenz Nowo-Ogarjowo außerhalb von Moskau. © VLADIMIR ASTAPKOVICH/afp

Leidet Wladimir Putin an Parkinson? Ein Auftritt in Moskau heizt die Gerüchte um den Gesundheitszustand des russischen Staatschefs weiter an.

Moskau – Ein Video von Wladimir Putin sorgt im Internet erneut für Aufregung. So zeigt ein Clip, der beim Treffen von Putin und seinem weißrussischen Amtskollegen Alexander Lukaschenko am Freitag (17. Februar) in Moskau entstanden ist, wie der russische Staatschef auf etwas merkwürdige Art seine Beine und Füße bewegt. Das Video befeuerte sofort die Spekulationen darüber, ob dies eventuell ein Hinweis auf eine Parkinson-Erkrankung sein könnte, schreibt fr.de.

„Sieht so aus, als ob etwas nicht stimmt“, kommentierte das Nachrichtenportal Visegrád24 auf Twitter. Der Twitter-Nutzer Tendar, der mehr als 140.000 Follower hat und häufig Updates über die Ukraine und Russland teilt, schrieb derweil, dass Putin während des Treffens mit Lukaschenko ein „anhaltendes Problem hatte, seine Beine und Arme zu kontrollieren“. Für Tendar ist die Sache klar: „Dieser Mann ist medizinisch krank. Russlands verlorener Krieg wird seinen sich verschlechternden Zustand mit Sicherheit beschleunigen.“

Ein anderer Twitter-Nutzer schrieb: „Wenn er in Russland ist, sind seine Beine immer unter einem Tisch oder Schreibtisch und er hält den Schreibtisch oder einen Stift, um das Zittern zu verbergen … hier sitzt er ungeschützt auf dem Stuhl, sodass er es nicht verbergen kann.“ Adin of Crimea vermutete derweil, dass es sich um Anzeichen einer Parkinson-Erkrankung handeln könnte. Unabhängig überprüfen lässt sich das nicht. Und im Ukraine-Krieg überziehen sich beide Seiten mit Propaganda.

Leidet Putin an Parkinson?

Ungeachtet dessen wird immer wieder darüber spekuliert, dass Putin an Parkinson leiden könnte – eine Krankheit, die Krämpfe, Zuckungen und Dystonie, also unwillkürliche Überbewegungen, verursachen kann. Auch Richard Dearlove glaubt daran. Erst Anfang Februar hatte der frühere Leiter des britischen Geheimdienstes MI6 in einem Interview mit der Zeitung The Sun darauf hingewiesen: „Ich bin kein Mediziner, aber ich weiß, dass eine Reihe von Leuten ihn genau beobachtet haben, und sie halten Parkinson für die wahrscheinlichste Erklärung. Es gibt keine Beweise, aber er zeigt eine ganze Reihe von Symptomen. Wenn er tatsächlich an Parkinson leidet, kann das sein Urteilsvermögen durchaus beeinträchtigen.“

Seit Beginn des Ukraine-Krieges gab es zahlreiche Berichte, dass Putin Parkinson oder Krebs hat. Auch Dearlove wies im Sun-Interview darauf hin: „Die beiden häufigsten Diagnosen, die aus der Ferne gegeben werden können, sind entweder Parkinson oder Blutkrebs. Oder vielleicht auch beides“, so Dearlove. „Aber die Russen sind verzweifelt darum bemüht, dass Putins Gesundheit ein Staatsgeheimnis bleibt.“

Ukraine von Putins Parkinson-Erkrankung überzeugt

Russland dementiert schon seit langer Zeit, dass Putin krank sein könnte. So wies Außenminister Sergej Lawrow im Mai 2022 diese Vorstellung vehement zurück: „Ich glaube nicht, dass vernünftige Menschen Anzeichen einer Krankheit oder eines Leidens erkennen können.“

Die Ukraine sieht das anders. So sprach Kyrylo Budanov schon 2022 davon, dass Putin an mehreren schweren Krankheiten leide. Und auf die Frage von ABC News im Januar 2023, ob Putin unheilbar krank sei und sehr bald sterben würde, erwiderte der Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes nur kurz und knapp: „Natürlich.“ (cs)