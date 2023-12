Mit Notkapsel und Raketenabwehrsystem: So fliegt Putin trotz Haftbefehl um die Welt

Von: Jens Kiffmeier

Trotz Haftbefehl plant er eine Reise nach Saudi-Arabien: Russlands Präsident Wladimir Putin. © Kyodo News/imago/Pavel Bednyakov/Montage

Trotz Haftbefehl: Putin wagt sich aus Russland heraus – und reist nach Saudi-Arabien. Doch wie gelangt er dahin? Per Flugzeug? Der Blitztrip wirft Fragen auf.

Moskau – Am liebsten reist Wladimir Putin heimlich im gepanzerten Zug – aus Sorge vor Anschlägen. Doch nicht bei allen Trips hilft ihm das weiter. Bei seinem geplanten Besuch in Saudi-Arabien wird der Präsident aus Russland deshalb wohl eher auf den luxuriösen Regierungsflieger Ilyushin Il-96-300 PU zurückgreifen müssen. Dennoch zieht der Geheimdienst rund um die selten gewordenen Auslandsreisen des Kremlchefs ein großes Verwirrspiel auf. Denn Putin hat viele Feinde. Und der gegen ihn verhängte internationale Haftbefehl macht das Fliegen nicht leichter. Dennoch gibt es genug Tricks, um Putins Bewegungsradius zu verschleiern.

Trotz Haftbefehl: Wladimir Putin reist nach Saudi-Arabien – doch wie?

Tatsächlich beginnt Russlands Präsident Wladimir Putin am heutigen Mittwoch (6. Dezember) eine Kurzreise in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und nach Saudi-Arabien. Bei den Arbeitsbesuchen soll es nach Angaben des Kremls um die bilateralen Beziehungen gehen. Zugleich werde über die Koordination auf den Ölmärkten gesprochen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Wichtigster Gesprächspartner in Saudi-Arabien wird Kronprinz Mohammed bin Salman sein, der eigentliche Machthaber des ölreichen Königreichs.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass hat Putin Saudi-Arabien und die Emirate zuletzt 2019 vor der Corona-Epidemie besucht. Wegen des Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine sind die Auslandskontakte des Kremlchefs beschränkt. Denn gegen Putin liegt ein internationaler Haftbefehl vor. Doch die Gastgeber am Golf erkennen den Internationalen Strafgerichtshof nicht an, sodass Putin sich dorthin wagen kann. Es ist übrigens der erste Auslandsbesuch seit Kriegsbeginn 2022, der nicht direkten Verbündeten wie China, Weißrussland oder Kasachstan gilt. „Das alles findet praktisch innerhalb von 24 Stunden statt“, sagte Peskow über den Blitztrip.

Doch wie will Putin nach Saudi-Arabien kommen? Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges ist für ihn der internationale Luftraum in weiten Teilen gesperrt. Über der gesamten Europäischen Union (EU) gilt ein Überflugverbot für den russischen Präsidenten. Nur für wenige russische Maschinen gilt eine Ausnahmeregelung.

Aus Angst vor Anschlag: Putin nutzt in Russland lieber gepanzerten Zug statt das Flugzeug

Doch als ehemaliger KGB-Spion versteht sich Putin auf das Spiel der Täuschung. Aus Sorge vor Anschlägen reist der Kreml-Machthaber seit Jahren inkognito. Wie das oppositionelle Online-Medium Dossier Center vor einigen Monaten herausfand, soll Putin seit Mitte 2021 fast nur noch in einem gepanzerten Zug unterwegs sein. Der Vorteil: Im Gegensatz zu einem Flugzeug kann er kaum geortet werden.

Der Spezialzug soll von außen den normalen russischen Bahnwaggons ähneln, doch wegen seiner Panzerung habe er sechs statt vier Achsen, heißt es. Innen ist er mit Luxus-Privatgemächern und einer Kommandozentrale ausgestattet. Den Angaben zufolge existiert in Moskau ein geheimer unterirdischer Bahnhof, von dem Putin seine Reisen starten kann. In der Regel fahre der Zug dann mit extrem hoher Geschwindigkeit und ohne Zwischenstopp zu seinem Ziel.

Fliegender Kreml: Putins Regierungsflieger Ilyushin Il-96-300 PU strotzt vor Luxus

So weit, so gut. Bei einem Besuch in Saudi-Arabien hilft der Spezialzug dem Kremlchef aber nicht weiter. Dafür wird er wohl auf einen seiner Regierungsflieger zurückgreifen müssen. Insgesamt stehen der russischen Regierung zehn Maschinen vom Typ Ilyushin Il-96-300 PU zur Verfügung, vier davon sind aber nur mit einer Kommandozentrale für den Präsidenten ausgestattet, die auch bei einem drohenden „Weltuntergang“ Putin noch amts- und handlungsfähig halten soll. Die Flieger verfügen über ein Raketenabwehrsystem sowie eine Notkapsel zur Rettung des Präsidenten in Notsituationen.

Viel ist über die Flugzeuge von Putin nicht bekannt. Kürzlich erhielt der staatliche TV-Sender Rossiya 1 aber einmal einen kleinen Einblick ins Innere. Im offiziellen Teil war eine recht funktionelle Einrichtung zu sehen. So gibt es ein Sitzungszimmer mit großem Tisch für neun Menschen. Auch ein Salon mit großen Sofas und Röhrenfernseher ist vorhanden. Keine Bilder gab es aber vom Privatbereich des Präsidenten. Doch in dem „Fliegenden Kreml“ soll es vor Luxus nur so strotzen: Neben einem Schlafzimmer enthält die Maschine auch einen Fitnessraum, ein Esszimmer, Duschen sowie eine kleine Erste-Hilfe-Station.

Ehefrau, Vermögen, Privatjets: Putin versteht auch privat das Verwirrspiel

Doch es ist kaum anzunehmen, dass Putin für seinen Besuch in Saudi-Arabien einfach in einen Flieger steigt – und sich von einem Millionenpublikum am Flightradar24 überwachen lässt. In der Vergangenheit stiegen bereits öfter mehrere Maschinen zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedliche Richtungen auf. Ob Putin wirklich an Bord war – oder nur einer der vielen vermuteten Doppelgänger? Konkret sagen konnte das nie einer. Zumal der Kremlchef neben seinem normalen Präsidentengehalt in all den Jahren ein ordentliches Vermögen angehäuft hat. Ihm werden auch immer wieder Privatjets zugeschrieben, die ab und zu in der Schweiz auftauchen, wo seine Ehefrau angeblich leben soll. Vielleicht also fliegt Putin keine offizielle Linie in den Nahen Osten. (jeki)