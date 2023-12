„Feuert auf sie“: Ukrainischer Soldat fordert Angriff auf eigene Stellung

Von: Karsten Hinzmann

„Friendly Fire“ – Beschuss durch eigene Truppen. Nahe Bachmut lenkte ein ukrainischer Infanterist jetzt das eigene Feuer auf sich, um einen russischen Angriff abzuwehren. © Ukrinform/dpa

Die Lage schien aussichtslos, er hatte mit dem Leben abgeschlossen: Ein Infanterist befahl Feuer auf eigene Stellung und überlebte russische Umzingelung.

Bachmut – Mel Gibson steht kerzengerade und heroisch zwischen den sirrenden Gewehrkugeln, als er dem Funker in dessen Deckung befiehlt, „Broken Arrow“ (“Zerbrochener Pfeil“) ins Funkgerät zu brüllen. Sofort starten Flieger von einem Flugzeugträger und werfen Bomben ab über dem kleinen Häufchen Marine-Soldaten unter Gibsons Befehl. Mit schrecklichen Folgen für Feind; und Freund. Soweit Hollywood. Abgesehen von den schauspielerischen Schwächen, die Kritiker Gibson in der Hauptrolle zuschrieben, ist die Geschichte des damaligen US-Obersten Harold („Hal“) G. Moore Realität gewesen – und auch „Broken Arrow“ hat so stattgefunden. Die Schlacht im La–Drang–Tal bildete das erste bedeutende Aufeinandertreffen amerikanischer und nordvietnamesischer Truppen während des Vietnamkriegs – und „Broken Arrow“ war die letzte Rettung der Amerikaner vor dem durchbrechenden Feind.

Im Ukraine-Krieg hat jetzt wieder ein Soldat so etwas wie „Broken Arrow“ gefunkt. CNN nennt ihn Serhii – als Anspielung auf seine Vergangenheit in Finnland erhielt er das Rufzeichen „Fin“. Und er will von Heroismus nichts wissen. Umzingelt von Wladimir Putins Invasionstruppen und bereit zu sterben, rief der ukrainische Infanterist aus seiner Deckung heraus nach einem Artillerieangriff – auf seine eigene Stellung. Und er überlebte den Bombenhagel. Offenbar auch, weil ihm die Soldaten aus Russland sein Husarenstück womöglich im Leben nicht zugetraut hätten.

Serhii dient laut Informationen von CNN als Infanterist in der 80. Galizischen Luftangriffsbrigade. Er trat kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 in die Armee ein und verließ Finnland, wo er die letzten zehn Jahre gelebt und als Handwerker gearbeitet hatte, um sich als Freiwilliger zu den Waffen zu melden.

Umzingelt von Putins Truppen und zum Sterben bereit

Ende Oktober sollen er und seine Einheit den Auftrag erhalten haben, die Schützengräben an der ukrainischen Ostfront am Stadtrand von Bachmut zu halten. Diese Mission sollte drei Tage dauern, zog sich aber wohl letztendlich zwei Wochen hin, nachdem die Einheit durch feindliches Feuer in ihren Stellungen festgenagelt gewesen war. Als das Evakuierungsteam für die Verwundeten eintraf, bestand Serhii offenbar darauf, dass sie zuerst die anderen Männer schnappten und er auf die nächste Gelegenheit warten würde. Aber diese Gelegenheit kam nie. Wann immer andere Einheiten eintrafen, wurden sie durch die ständige russische Bombardierung festgehalten und konnten Serhii nicht erreichen. Serhii auf CNN: „Wir standen unter ständigem feindlichen Beschuss. Der Feind schien nach unseren Schwächen zu suchen oder unsere Ausdauer auf die Probe zu stellen.“

Nach eigenen Angaben überstand er einige Angriffe auch russischer Drohnen; überlebt hatte er durch die Versorgung ukrainischer Drohnen. Im Laufe der Zeit waren dann viele Soldaten evakuiert worden, bis Serhii allein im Bunker saß, weil er von allen Kameraden als einziger unverletzt geblieben war. Unterdessen war die ukrainische Stellung offenbar von Russen überrollt und eingeschlossen worden. „Ich war von Feinden umgeben“, erklärte Serhii. „Als sie mich nicht hören konnten, flüsterte ich die Koordinaten über Funk, und unsere Artillerie feuerte auf sie.“ Im Glauben, dass er nicht überleben würde, kontaktierte Serhii über Funk also seinen Kommandanten und forderte diesen zu Artillerieangriffen auf seine eigene Position auf.

CNN berichtet weiter, dass der Ukrainer nach dem Angriff offenbar durch die russischen Linien gekrochen und von eigenen Truppen aufgelesen worden war. Laut dem Bericht hätte der Ukrainer auf Russisch mit einigen feindlichen Soldaten reden können – die hätten ihn offenbar für einen Kameraden gehalten, ohne darauf zu achten, dass Teile seiner Ausrüstung, wie beispielsweise seine Stiefel, zu Soldaten der Gegenseite gehörten.

Russlands gnadenloser Vorstoß mit der „Wegwerf-Infantrie“

Durch Beschuss eigener Truppen zu sterben, gehört tatsächlich zum Alltag in einem Krieg – abgeschossene Granaten machen keinen Unterschied. Den Grund schiebt Christoph Birnbaum im Deutschlandfunk dem „Feldmarschall Zufall“ zu: „Der militärische Denker von Clausewitz sprach im 19. Jahrhundert immer vom ,Nebel des Krieges‘. Und meinte damit die vielen Unwägbarkeiten, die sich auf dem Schlachtfeld ereignen und jede noch so gute Planung über den Haufen werfen können. Doch auch heute, im Zeitalter der Joystick-Krieger, ,smart bombs‘ und ferngelenkten Drohnen, reduziert sich der Krieg in seinen extremen Momenten – beim Kampf Mann gegen Mann – zuallererst immer auf eins: das Chaos. Geschrieben hat Birnbaum das vor mehr als zehn Jahren – in der Ukraine gilt das unverändert. Für beide Seiten. Aber die russische Führung legt wenig Wert auf die eigenen Truppen.

Zumindest publiziert der Daily Express unter Berufung auf ukrainische Quellen in dem seit inzwischen fast zwei Jahre tobenden Krieg zwischen der Armee Wladimir Putins und den ukrainischen Verteidigern weit mehr als 250.000 gefallene Russen; davon sollen – laut Statistiken russischer Offiziere 60 Prozent Opfer von Eigenbeschuss sein. Als „Fleischwolf“ bezeichnet auch der britische Thinktank Royal United Services Institute for Defence and Security Studies die russische Infanterie-Taktik vor allem im zweiten Jahr des Ukraine-Krieges. Die Autoren Jack Watling und Nick Reynolds bezeichnen die Wertschätzung russischer Soldaten durch ihre Führung gleichbedeutend mit einer „Wegwerf-Infantrie“.

„Friendly Fire“ auch der Ukraine ist Alltag im Krieg

Diesen ungestümen Einsatz russischer Truppen würde Serhii wohl bestätigen. Immer wieder sind schnelle Vorstöße russischer Truppen zu beobachten, genau so wie deren überstürzte Absetzbewegungen vom Feind. Der Grund für die Verluste der russischen Truppen liegt einerseits in der Stärke der ukrainischen Gegenoffensive – pro-russische Militärblogger behaupten laut Daily Express, dass die Russen selbst in der Offensive auf Druck ukrainischer Truppen teilweise panisch reagieren. Andere Kommentatoren sehen die Panik hervorgerufen durch ihren unkoordinierten, bisweilen chaotischen Rückzug. Viele Analysten kritisieren den russischen Führungsstil. Im Online-Magazin War on the Rocks räumen Michael Kofman und Rob Lee der Gegenoffensive der Ukraine weiterhin gute Chancen ein, denn nach Auffassung der Autoren spielen ihnen die russischen Besatzer in die Karten. „Angesichts der verfügbaren Mannschaften kämpfen die Russen zu aggressiv und zu übermütig“, urteilen sie.

Bereits zu Beginn des Ukraine-Krieges hatte Jack Watling prophezeit, dass eine Situation, wie sie dem Ukrainer Serhii offenbar das Leben gerettet hatte, typisch werden würde für die russische Kriegführung. Im Guardian analysierte der Forschungsbeauftragte für Landkriegsführung am britischen Royal United Services Institute for Defence and Security Studies bereits kurz nach der Invasion, dass Einheiten für diese aus dem Ruder gelaufene Operation wild zusammengewürfelt worden waren und sich kaum an den teilweise unterschiedlichen Uniformen erkennen würden.

Die fehlende Begeisterung für den Einsatz auf Ebene der Mannschaftsdienstgrade, verwirrende Kommandostrukturen und „Patzer im Teamfeuer“, wie er schrieb, brächten die eigenen russischen Truppen deshalb immer wieder ins HIntertreffen gegen die ukrainischen Verteidiger.

Allein aus diesem Grund muss ein in die Tiefe des eigenen Gefechtsstreifens eingebrochener Gegner für einen gut vorbereiteten und eingerichteten Verteidiger wie die ukrainischen Truppen noch keine endgültige Niederlage nach sich ziehen – und bedeutet daher auch keinen zwingend folgenden Beschuss durch eigene Truppen. „Friendly Fire“ nennen so etwas Militärs – „Eigenbeschuss“; oft verbunden mit dem Tod der eigenen Soldaten. Den macht moderne Kommunikation auf dem Gefechtsfeld auch immer wahrscheinlicher. In der jüngeren Vergangenheit schrumpfte der Zeitraum von der Zielerkennung bis zum Einsatz des artilleristischen Wirkmittels auf wenige Minuten zusammen.

In Hollyood hatte Hal Moores Funker den Befehl kaum erteilt, als in der nächsten Szene die Flieger vom Träger geschossen wurden. Wie Oberst Markus Ziegler vom österreichischen Bundesheer schreibt, seien die Minuten zwischen Anforderung und Feuerbefehl inzwischen aber auch wieder ausgedehnt worden aufgrund von Vorgaben des humanitären Völkerrechts: „Dabei geht es vor allem darum, die Gefahr eines Kollateralschadens beziehungsweise die Notwendigkeit und Rechtmäßigkeit einer Anforderung zu prüfen.“