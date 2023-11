Putins geheimes Luxus-Liebesnest wohl in Nato-Gebiet aufgespürt

Von: Nils Hinsberger

Die Yacht des russischen Machthabers Wladimir Putin soll Berichten zufolge in Istanbul gefunden worden sein. Dort liege sie in einer mit der Nato in Verbindung stehenden Werft. © Alexey Druginyn / Pool

Putins 50-Millionen-Dollar-Yacht im Nato-Land Türkei? Die „Victoria“ von Russlands Machthaber soll in einem Hafen in Istanbul entdeckt worden sein.

Istanbul – Im Hafen der Küstenstadt Istanbul des Nato-Lands Türkei haben Investigativ-Journalisten von Dossier Center wohl die Yacht des Präsidenten von Russland, Wladimir Putin gefunden. Die von dem russischen Oppositionellen Michail Chodorkowsky gegründete Organisation, verfolgt kriminelle Aktivitäten von Personen, die mit dem Kreml in Verbindung stehen.

Putins Name taucht auf den Yacht-Papieren nicht auf – Reicht sein Vermögen nicht?

Die 71 Meter lange Yacht liegt demnach im Hafen von Istanbul für Reparationen. Einen Monat zuvor sei die „Victoria“ vom russischen Hafen in Sotschi nach Istanbul gesegelt, schreibt Chodorkowsky in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter). Erkannt wurde die Yacht wohl am Buchstaben „V“, der prominent am Rumpf des Schiffes prangt. Wurde das Boot von Putins Vermögen bezahlt?

Immerhin: Die Markierung „V“ findet sich wohl auch auf vielen Waffen, die im Ukraine-Krieg von Russland eingesetzt werden. Auf dem Papier gehört die Yacht aber gar nicht Putin, sondern einem seiner Vertrauten, Gennady Timtschenko. „Putin kann seinen Namen nicht auf diese Dinge schreiben. Offiziell lebt er nämlich von dem Präsidentengehalt von 120.000 Dollar im Jahr“, schreibt Michail Chodorkowsky auf X. Damit dürfte Putins Vermögen für diese Yacht eigentlich nicht ausreichen.

Putin-Yacht in Nato-Werft

Dass Yachten des russischen Machthabers in Nato- und EU-Staaten gewartet wurden, war vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine keine Seltenheit. Nach Beginn des Ukraine-Kriegs wurden solche Reparaturarbeiten aber durch EU-Sanktionen untersagt. Kurz vor Kriegsbeginn rettete Putin beispielsweise eine Yacht aus dem Hamburger Hafen.

Die Türkei ist zwar Nato-Mitglied, aber kein Teil der EU, weshalb sie sich nicht an die Sanktionen der westlichen Staaten gegen Russland beteiligen muss. Heikel an der Entdeckung der „Victoria“ im Hafen Istanbuls, ist jedoch die Verbindung der zuständigen Werft mit der Nato. Die Desan-Werft in Istanbul gehört zur Kaptanoglu-Gruppe, die Schiffe für die türkische Armee baut und über ein Nato-Sicherheitszertifikat verfügt.

Vermögen von 200 Milliarden: Putins Yacht stammt trotzdem von Militär-Hersteller

Auch wenn die Yacht offiziell nicht Putin gehöre, gibt es laut Chodorkowsky „eine Menge Beweise“ dafür, dass die Yacht dem Vermögen des russischen Machthabers zugeschrieben werden kann. Zum einen sei die Yacht von einem, auf Atom-U-Boote spezialisierten Schiffsbauer der russischen Marine gefertigt worden. Eine Leistung, die „niemand sonst“ beanspruchen könne. Dabei könnte sich Putin eine solche Yacht eigentlich ohne die vielen Komplikationen leisten, trotz schmalem Präsidenten-Gehalt. Der Präsident besitzt vermutlich ein Vermögen von etwa 201 Milliarden Dollar.

Außerdem sei der Heimathafen in Sotschi Putins Anlegestelle für den Rest seiner persönlichen Schwarzmeer-Schiffe. Auch Teile der Besatzung der „Victoria“ stünden mit dem „inneren Kreis“ vom Kremlchef in Kontakt und hätten auf Schiffen von Putins engsten Verbündeten gearbeitet. Die Yacht sei auch im Hintergrund einiger Fotos von Natalya Belugina, einer rhythmischen Sportgymnastin und engen Freundin von Putins vermeintlicher Partnerin Alina Kabajewa, aufgetaucht. Laut Quellen des Dossier Center, habe Belugina auf der „Victoria“ öfter Urlaub mit Freunden und Familie gemacht.

Vermögen von Oligarchen zahlte für Putins Yacht

14 Jahre habe es gedauert, die Yacht zu bauen, hieß es in dem Bericht. Das lag wohl vor allem daran, dass „Sergej Maslow, ein Bekannter von Putins langjährigem Freund Gennadi Timtschenko“ nicht mehr für das Schiff bezahlte. Maslow sei daraufhin wegen Unterschlagung festgenommen worden.

Timtschenko soll nach Maslows Festnahme dessen Firmen übernommen haben. Um die Yacht fertigzustellen, beschlagnahmte er auch Teile des Vermögens von anderen russischen Oligarchen ein. (nhi)