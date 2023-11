Putins Drohnen-Piloten finden Knackpunkt: Leopard-2-Panzer wird im Ukraine-Krieg zur leichten Beute

Von: Felix Busjaeger

Im Krieg in der Ukraine hat Russland einen effektiven Weg für die Bekämpfung der Leopard-2-Panzer gefunden. Mit Drohnen werden die Schwachstellen gezielt angegriffen. (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

Im Ukraine-Krieg soll Russland ein neuer Schlag gegen die Leopard-2-Panzer gelungen sein. Derweil nehmen auf beiden Seiten die Verluste weiter zu.

Moskau – Der Ukraine-Krieg bestimmt große Teile des europäischen Lebens seit nunmehr als 20 Monaten. Hochgerüstet durch die Waffenlieferungen des Westens hatten die Truppen von Präsident Wolodymyr Selenskyj mit einer großen Gegenoffensive immer wieder Putins Armee zurückgedrängt. Doch gegenwärtig scheint die Front im Krieg in der Ukraine festgefahren: Kiew und Moskau setzen auf den massiven Einsatz von Artillerie, doch auch die Panzer bleiben für beide Seiten wichtig.

Der Leopard-2-Panzer aus deutscher Fertigung galt dabei zum Kriegseintritt als Schreck für die russischen Truppen, da er mit starker Panzerung und Bewaffnung seinem Antagonisten deutlich überlegen war. Doch inzwischen soll die Armee von Wladimir Putin einen weiteren Weg gefunden haben, die gepanzerten Gefährte zu knacken: Der gezielte Einsatz von Drohnen hat sich als durchaus erfolgreich erwiesen. Mithilfe einer Sprengladung können sie die Panzer außer Gefecht setzen.

Verluste im Ukraine-Krieg weiter hoch: Russland „knackt“ Leopard-2-Panzer

Der Ukraine-Krieg erwies sich in den vergangenen Monaten als äußert verlustreich für Russland. Nach schweren Kämpfen ringt die Führung im Kreml um Nachschub für die Truppen – ohne eine weitere Mobilmachung auszurufen. Im kommenden Jahr stehen in Russland Präsidentschaftswahlen an und Putin befürchtet wohl, weiter an Unterstützung zu verlieren, wenn er Russland Bevölkerung zum Dienst an der Waffe zwingt. Dennoch: Russland hat nach Einschätzung britischer Militärexperten allein in den vergangenen drei Wochen etwa 200 gepanzerte Fahrzeuge im Kampf um die ostukrainische Stadt Awdijiwka verloren.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg setzen sich wohl aus einer Kombination aus Panzerabwehrraketen, Minen, Drohnen und Präzisionsartillerie zusammen, hieß es in der Mitteilung des britischen Verteidigungsministeriums. Es sei plausibel, dass Russlands im Kampf um Awdijiwka seit Anfang Oktober mehrere Tausend Verletzte und Tote zu beklagen habe. „Russlands Führung zeigt weiterhin den Willen, schwere Verluste an Personal für marginale territoriale Gewinne in Kauf zu nehmen“, so die Mitteilung weiter. Derweil soll Russland wegen eigener Panzer-Verluste eine neue Produktion planen.

Taktik im Ukraine-Krieg gegen Panzer erfolgreich: Putins Armee setzt auf Drohnenangriffe

Angesichts der schweren Verluste für Russland im Krieg in der Ukraine sucht das Militär wohl nach effektiven Wegen, um die ukrainische Armee zurückzudrängen. Diese verfügt mit dem Leopard-2-Panzer über ein effizientes System, mit dem sich zahlreiche Ziele bekämpfen lassen. Die Hoffnungen auf Seiten der Ukraine waren vor der Lieferung gewaltig – und erhielten bereits nach wenigen Einsatztagen erste Dämpfer, da der deutsche Panzer doch nicht unzerstörbar war und das russische Militär den Ukrainern während der Gegenoffensive im Ukraine-Krieg Verluste zufügte.

Nun soll es den Truppen von Wladimir Putin gelungen sein, mit einer neuen Methode die Panzer gezielt zu zerstören. Zwar setzte Russland auch schon vorher im Ukraine-Krieg effektiv Artillerie gegen die Leopard-2-Panzer ein, doch eine neue Taktik basiert auf dem Einsatz von Drohnen. Der Stern berichtet, dass russische Drohnenpiloten mittlerweile gezielt die Schwachstellen der westlichen Panzer angreifen können. Mit optimierten Anflugwinkeln erreichen sie eine hohe Erfolgsquote. Neben herkömmlichen Drohnen können aber auch kleinere Quadrocopter gefährlich werden. Mithilfe von Granaten werden die Panzer zur leichten Beute im Ukraine-Krieg.

Leopard-2-Panzer mit großer Schwachstelle im Ukraine-Krieg: Russland mit effektiver Taktik

Dass fliegende Waffensysteme mitunter auch den stärksten Einheiten des Feindes überlegen sein können, zeigte sich bereits mehrfach in der Historie. Selbst im Zweiten Weltkrieg zeigte sich das deutsche Schlachtschiff Bismarck fast chancenlos gegen die Luftangriffe der Alliierten. Und auch jetzt tragen die Drohnenangriffe der Russen dazu bei, den Mythos der Leopard-2-Panzer im Ukraine-Krieg zu zerstören. Der Traum der Wunderwaffe für die Ukraine erhielt damit mit großer Wahrscheinlichkeit einen weiteren Dämpfer.

Allerdings könnte die ukrainische Bevölkerung nach 20 Monaten Ukraine-Krieg positive Nachrichten gebrauchen: Die im Juni begonnene ukrainische Gegenoffensive soll inzwischen zum Stillstand gekommen sein. Ein schneller Sieg ist für beide Seiten ausgeschlossen – die Erschöpfung soll an der Front dominieren. Nichtsdestoweniger wirbt Selenskyj weiter für Unterstützung im Krieg in der Ukraine und hofft auf weitere Waffenlieferungen des Westens. Die EU kündigte derweil an, mit neuen Strafmaßnahmen gegen Wladimir Putin und Russland vorgehen zu wollen. (fbu/mit dpa)