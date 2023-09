Ramstein-Treffen abgesagt: Pistorius und Lindner haben Corona

Von: Felix Busjaeger

Der Herbst ist da und die Coronazahlen steigen wieder. Nun hat es auch die Bundespolitik erwischt: Die Minister Lindner und Pistorius haben sich mit Covid infiziert.

Berlin – Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) haben wegen Corona-Infektionen Termine abgesagt. Während die Temperaturen in Deutschland langsam kühler werden, steigen in der Bundesrepublik allmählich wieder die Fallzahlen bei Atemwegserkrankungen. Erste Experten haben sich angesichts von Corona wieder für eine Auffrischung der Impfung bei einzelnen Bevölkerungsgruppen ausgesprochen.

Pistorius und Lindner haben Corona: Teilnahme am Ramstein-Treffen abgesagt

Die jüngsten Corona-Fälle in der deutschen Politik haben nun auch Auswirkungen auf die Termine der kommenden Tage. SPD-Politiker Pistorius wird wegen seiner Corona-Erkrankungen nicht an einem internationalen Treffen zur Unterstützung der Ukraine auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein teilnimmt. Das bestätigte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Montagabend, zuvor hatte die Bild berichtet. Auf dem US-Stützpunkt Ramstein werden ranghohe Militärs und Verteidigungsminister aus zahlreichen Ländern erwartet, um über die weitere Hilfe für Kiew im Ukraine-Krieg zu beraten.

Boris Pistorius (SPD), Bundesminister der Verteidigung, und Christian Lindner (r, FDP), Bundesminister der Finanzen, haben Corona. (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hatte die Mitglieder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe zu dem Treffen eingeladen. Zu dieser Gruppe unter anderem Deutschland und Großbritannien. Wie bei vier früheren Treffen werden auch Vertreter von Staaten erwartet, die nicht der Nato angehören.

Corona in Deutschland wieder aktuell: Fallzahlen könnten im Herbst deutlich steigen

FDP-Chef Lindner wurde ebenfalls positiv auf das Virus getestet. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur am Montagabend. Er habe leichte Grippe-Symptome und arbeite nun von zu Hause, heißt es weiter. Seine Termine für die kommenden Tage wurden abgesagt.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 startet Deutschland erstmals in einen Herbst ohne staatliche Schutzregeln. Am Montag hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bereits angekündigt, dass die Fallzahlen in den kommenden Wochen mit großer Wahrscheinlichkeit deutlich steigen werden. Es gebe aber eine breite Immunität in der Bevölkerung. „Wir brauchen auch keine Maßnahmen im Sinne von Kontaktbeschränkungen nach allem, was wir derzeit wissen.“ Menschen über 60 Jahre und mit Vorerkrankungen sollten das gesundheitliche Risiko senken und ihren Impfschutz auffrischen lassen. (fbu/dpa)