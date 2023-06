Fürstliche Rente ab 60? CDU sauer wegen Schwesigs Pensionshammer

Von: Christoph Gschoßmann

Die CDU will die Rente mit 63 abschaffen. Top-Politiker können jedoch bereits ab 57 in Rente gehen. Kritik gibt es an Manuela Schwesig.

München – Deutschland fehlen die Arbeitskräfte - vor allem die CDU will die Arbeitnehmer nicht früher in Rente schicken. Zuletzt gab es einen Vorstoß von Fraktionsvize Jens Spahn, der die Rente mit 63 abschaffen will. Doch neue Recherchen zeigen, dass Top-Politiker diese Sorgen definitiv nicht teilen müssen. Diese können sogar mit 57 in Rente gehen.

Die Altersgrenze für die Landesregierung muss an das tatsächliche Renteneintrittsalter angepasst werden“

Wie die Bild berichtet, erhalten Regierungsmitglieder in Baden-Württemberg mit 57 Jahren ihr Ruhegehalt, unter der Voraussetzung, dass sie acht Jahre im Kabinett waren. Andere Menschen müssen darauf noch zehn Jahre warten, wenn sie mit 67 in Rente dürfen. Wer sechs oder sieben Jahre dabei ist, könne demnach mit 58 beziehungsweise 60 Jahren in den Ruhestand und würde nach dem 62. Geburtstag Tausende Euro bekommen. CDU-Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hätte demnach nach sieben Kabinettsjahren Anspruch auf etwa 6800 Euro Ruhegehalt. Pro zusätzlichem Amtsjahr kämen 445 Euro dazu.

Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern

Auch in Thüringen es gibt Ruhegehalt ab 60 Jahren, wenn man zwei Jahre Minister war. In Mecklenburg-Vorpommern kassieren die Minister ebenfalls ab 60 ihr Ruhegeld. Bei Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sollen es 6000 Euro im Monat sein. Die CDU will dagegen vorgehen: Der Mecklenburg-Vorpommern-Chef der Partei, Franz-Robert Liskow, sagte zu Bild: „Die Altersgrenze für die Landesregierung muss an das tatsächliche Renteneintrittsalter angepasst werden. Wir hatten das schon mehrfach vorgeschlagen - die SPD hat das immer abgelehnt.“ Es sei „den Menschen nicht zu erklären, warum Frau Schwesig mit 60 oder gar 55 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen kann.“ CDU-Sozialexperte und Europa-Parlamentarier Dennis Radtke forderte gegenüber der Zeitung: „Wir sollten das Renteneintrittsalter von Politikern an das der Arbeitnehmer koppeln. Die AfD ist aktuell auch so erfolgreich, weil auf soziale Sorgen in der Bevölkerung nicht reagiert wird und der Eindruck entsteht, die Politik hat den Kontakt zur Lebenswirklichkeit verloren.“

Auch die FDP kritisierte die frühe Rente der Minister. „Eine Rente mit 60 oder früher passt überhaupt nicht in die heutige Zeit“, sagte Torsten Herbst (49), Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion, zur Bild. „In Zeiten des immer stärkeren Fachkräftemangels müssen wir generell dafür werben, dass Menschen länger arbeiten. Da sollte die Politik selbst Vorbild sein und nicht falsche Signale setzen. Auch der Bundestag hat längst das Eintrittsalter in den Ruhestand an die Regelung für gesetzliche Rentenversicherte gekoppelt.“ Auch einige Minister aus der Ära Merkel - wie Spahn - haben hohe Ansprüche.

Spahn will die Rente mit 63 abschaffen - im Durchschnitt liegt das Rentenalter bei 64,4 Jahren

Ein Vorstoß aus der Union für ein Aus der Rente mit mindestens 63 Jahren für lang Versicherte wegen der Fachkräftenot in Deutschland hat breiten Widerspruch ausgelöst. Fraktionsvize Jens Spahn hatte der Bild gesagt: „Die Rente mit 63 kostet Wohlstand, belastet künftige Generationen und setzt die falschen Anreize. Sie sollte sofort abgeschafft und durch eine bessere Erwerbsminderungsrente ersetzt werden.“ Zwei Millionen Fachkräfte, die früher in Rente gegangen seien, fehlten nun „bitterlich“. SPD, Grüne, Linke, FDP, AfD und Gewerkschaften reagierten umgehend empört.

In Deutschland gehen die Menschen laut Angaben der Deutschen Rentenversicherung im Schnitt im Alter von 64,4 Jahren in Rente. Das durchschnittliche Alter stieg 2022 auf diesen Wert. 2021 waren es noch 64,1 Jahre. Grund für den Anstieg sei vor allem eine Anhebung der Altersgrenze bei der ursprünglichen „Rente mit 63“. Diese Regelung war von der damaligen schwarz-roten Bundesregierung eingeführt worden und zielt auf „besonders langjährig Versicherte“ (deren Bezüge zuletzt stiegen), die mindestens 45 Jahre Beiträge eingezahlt haben. Vor 1953 Geborene konnten ohne Abschläge mit 63 in Rente gehen. (cgsc mit dpa)