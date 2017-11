Russische Medien: Putin und Trump treffen sich in Vietnam

Nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen kommt es am Freitag zu einem Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft.

Danang - Russlands Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump kommen nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen am Freitag zu einem Treffen in Vietnam zusammen. Das Treffen finde am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Danang statt, sagte Kreml-Berater Juri Uschakow am Donnerstag der amtlichen Nachrichtenagentur Tass. Eine konkrete Uhrzeit stehe noch nicht fest.

Uschakow zufolge sollen mehrere Themenfelder diskutiert werden, darunter der Krieg in Syrien und der Atomkonflikt mit Nordkorea.

Seit der Amtsübernahme von Trump im Januar sind der US-Präsident und Putin einmal zusammengekommen: Im Juli trafen sich die beiden Staatschefs beim G20-Gipfel in Hamburg.

Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind wegen der Ukraine-Krise, des Syrien-Konflikts und der Vorwürfe einer russischen Einmischung in den US-Wahlkampf auf einem Tiefpunkt.

afp