Russische Rakete bleibt in Straße stecken – und wird zur Fotoattraktion

Von: Helmi Krappitz

In einer umkämpften ukrainischen Großstadt ist eine Rakete eingeschlagen, aber nicht detoniert. Fotos und Selfies mit der Waffe verbreiten sich auf den sozialen Netzwerken.

Kramatorsk – Eine abgeworfene Rakete sorgt in der ukrainischen Region Donezk für Aufmerksamkeit bei den Einwohnern. Die Rakete ist in eine Straße in Kramatorsk eingeschlagen – aber nicht detoniert. Die Einschlagstelle wird zur Attraktion und zum Selfie-Spot.

Ukraine: Nicht-detonierte russische Rakete wird zur Attraktion

Die Großstadt im Osten der Ukraine ist immer wieder Schauplatz des Ukraine-Kriegs. Raketenangriffe sind keine Seltenheit. Nun steckt eine nicht-explodierte Rakete im Asphalt einer Straße – die schnell zu einem beliebten Fotomotiv wurde. Der ukrainische Kriegsreporter Illia Ponomarenko veröffentlichte am Samstag Bilder des tödlichen Geschosses auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter). Auf einem Foto sieht man ein Absperrband vor der Rakete. Das scheint die Bewohner der Stadt nicht daran zu hindern, sich mit der Waffe zu fotografieren. Auf einem weiteren Bild posiert eine Frau vor der eingeschlagenen Rakete. Auf der Plattform kursiert eine Vielzahl an Fotos und Videos.

Luftangriff: Weitere Raketen wurden über Kramatorsk abgeworfen

Am Samstag (02. September) hat Russland weitere Raketen auf Kramatorsk abgeworfen, unteranderem eine weitere Waffe, die nicht detonierte. „Die Besatzer schlugen heute gegen 16:40 Uhr zu, wobei sie die Hochhauswohnung und das Gelände in der Nähe des Friedhofs ins Visier nahmen und den Straßenbelag beschädigten. Die Rakete, die das Wohnhaus traf, explodierte nicht. Nach vorläufigen Angaben wurde niemand verletzt“, schrieb Pavlo Kyrylenko, Leiter der regionalen Militärverwaltung Donezk auf Telegram. Nach Angaben von Bewohnern hätte es mindestens sechs Explosionen gegeben.

Die Bewohner der Großstadt Kramatorsk sind erleichtert, dass eine Rakete nicht detonierte. © picture alliance/dpa/AP | LIBKOS

Immer wieder Angriffe: Rakete traf im Juni ein Café

Kramatorsk als Frontlinie der Region Donezk kommt nicht zur Ruhe. Im Juni schlug eine russische Rakete in ein Café ein. Beim Angriff kamen im beliebten Treffpunkt für ausländische Journalisten und Soldaten mindesten zehn Zivilisten ums Leben – darunter drei Kinder. (dpa/hk)