Niederlage für Putin? Russische Schwarzmeerflotte könnte sich teilweise aus Sewastopol zurückziehen

Von: Kilian Beck

Die ukrainischen Angriffe zeigen offenbar Wirkung: Russlands Flotte könnte sich bald auf die Ostseite der Krim zurückziehen. Mit welchen Folgen?

London/Kiew – Das britische Verteidigungsministerium meldete am Samstag (25. November), die russische Schwarzmeerflotte könne ihre Basis Sewastopol auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim nur noch eingeschränkt nutzen. Konkret soll es um das Bestücken russischer Schiffe mit Marschflugkörpern gehen, die nun eventuell in den Hafen Noworossiysk in Russland etwa 340 Kilometer östlich verlagert werden könnte.

„Logistische Probleme“ machen Putins Flotte in Sewastopol zu schaffen

Die Möglichkeiten, Marschflugkörper im russischen Noworossiysk zu verladen, könnten „ein einflussreicher Faktor“ für die „operativen Fähigkeiten“ der russischen Schwarzmeerflotte werden, schrieb das Ministerium auf X (vormals Twitter). Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine überziehen die Streitkräfte von Präsident Wladimir Putin das Land, insbesondere die zivile Infrastruktur, immer wieder mit Raketenangriffen.

Am 17. November berichtete die Nachrichtenagentur Reuters von ukrainischen Berichten über „logistische Probleme“ bei der russischen Schwarzmeerflotte, derentwegen Schiffe ins russische Kernland zurückgezogen werden müssten. Diese Berichte wurden bisher nicht unabhängig verifiziert.

„Erfolgreiche“ Kampagne der Ukraine gegen Stellungen auf der Krim

Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) schrieb bereits Anfang Oktober von den Problemen bei der russischen Schwarzmeerflotte. Neben den wiederholten Angriffen auf die Kertsch-Brücke, die zur Krim führt, würde der Ukraine gerade eine „erfolgreiche Kampagne“ gegen die russische Militär-Infrastruktur auf der Krim gelingen. Ziele seien Flugplätze, Logistikdepots und Kommandoposten entlang der Route zum Schwarzmeerhafen Sewastopol auf der Halbinsel. Nach ukrainischen Angaben seien diese Angriffe die logistischen und defensiven Fähigkeiten „erfolgreich beschädigt“.

Insbesondere für die Kämpfe im Süden der Ukraine, wo das ukrainische Militär inzwischen ein Brückenkopf auf der Ostseite des Dnipro erkämpft haben soll, ist die Krim wichtig. Laut ISW ist sie zentrales „Aufmarschgebiet“ für russische Gegenoffensiven in der Region. Auch die Angriffe von See aus werden von Sewastopol aus gesteuert. Mindestens einen Teil-Rückzug russischer Schiffe aus dem westlichen Teil des Schwarzen Meers beobachteten die Experten: Satellitenbilder zeigten „mindestens zehn“ Schiffe, die nach Noworossiysk verlegt wurden.

Weltweite Auswirkungen eines befreiten Schwarzen Meers

Eine geschwächte russische Schwarzmeerflotte, sei auch wichtig, für die Ernährungssicherheit der Welt: Die Entwicklungen der letzten Wochen, so das ISW, schwächten auch Russlands Fähigkeiten, ukrainische Handelshäfen am Schwarzen Meer zu blockieren. Die Ukraine ist einer der größten Exporteure von Getreide auf dem Weltmarkt. Seit Kriegsbeginn im Februar 2022 und noch mehr seit Auslaufen des sogenannten Getreideabkommen im Juli 2023 leiden viele Menschen im globalen Süden unter explodierenden Grundnahrungsmittelpreisen. (kb)