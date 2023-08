„Strategische Korruption“ in Deutschland: Russland beeinflusst trotz Sanktionen deutsche Wirtschaft

Von: Christoph Gschoßmann

Russland nimmt trotz Ukraine-Krieg Einfluss auf die deutsche Wirtschaft: Eine Studie zeigt, wie weit dieser geht. Sie spricht von „strategischer Korruption“.

München – Die deutsche Entkoppelung von Russland muss weiter voranschreiten – nicht zuletzt wegen des Ukraine-Kriegs: Das rät das „Center for the Study of Democracy“ (CSD) im Auftrag der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung. In Bezug auf die Einflussnahme des Kremls in Deutschland erkennt das Institut aus dem bulgarischen Sofia „weiterhin Schwachstellen in Schlüsselsektoren“.

„Strategische Korruption“ in Deutschland: Informelle russische Netze in der Wirtschaft

In der Analyse spricht das CSD von „strategischer Korruption.“ So seien auch in Deutschland informelle Netze aufgebaut worden, Oligarchen und russische Unternehmen sollen zur Erreichung außenpolitischer Ziele eingespannt werden. Die Symbiose zwischen russischer Energiewirtschaft und deutscher Industrie sei seit zwei Jahrzehnten kontinuierlich vertieft worden, heißt es weiter.

Weil Deutschland Erdgas als Übergangsbrennstoff einsetze, habe Russland die Möglichkeit, seine Energieexporte als Waffe einzusetzen. Moskau konzentriere seine wenigen Investitionen in Deutschland auf strategisch wichtige Sektoren wie Erdölraffinerien sowie den Transport von Erdgas – beispielsweise die Nord-Stream-Pipelines. Ein Beispiel sei die Wintershall AG, die dem russischen Konzern Gazprom mehrere bedeutende Gasspeicher überlassen habe.

Deutschland größter Investor in Russland: Sanktionen wegen Ukraine-Krieg verpuffen

Auch weniger offenkundige Investitionen seien ein Muster. So habe Russland seine Investitionen in Mecklenburg-Vorpommern konzentriert, um die Fertigstellung von Nord Stream 2 durchsetzen zu können. Beispiele seien dabei der Kauf der Wismarer Werft 2018, der eines Großwälzlagerwerks im Rostocker Fischereihafen im Jahr 2016 sowie der eines Wismarer Sägewerks 2009. Auch in Bayern gab es Beteiligungen des russischen Ölkonzerns an den Raffinerien Bayernoil. 2021 habe Deutschland zwar nur vier Prozent seiner Auslandsinvestitionen in Russland getätigt, doch die Bundesrepublik sei der größte europäische Investor, falls man Umgehungsgeschäfte herausrechne.

Immerhin: Seit Kriegsbeginn hätte sich die Abhängigkeit der Bundesregierung von Energie aus Russland drastisch reduziert. Aus Geschäften mit Russland hätten aber nur rund ein Viertel der größeren deutschen Unternehmen angekündigt, den dortigen Markt zu verlassen. Nur sechs Prozent hätten es bereits getan. VW hat zum Beispiel sein Werk in Kaluga verkauft. Das sei in anderen westlichen Ländern aber nicht anders.

Abhängigkeit von Russland: Arm des Kremls reicht weit nach Deutschland

Die Aufgabe bestehe weiterhin darin, offene und verdeckte strategische Investitionen und Einflussnahme des Kremls zu erkennen und zu unterbinden. Dazu seien schärfere Vorschriften zur Transparenz nötig, sowie eine effektive Geldwäsche-Bekämpfung. Auch Sanktionen seien in dem aktuellen Ausmaß noch nie dagewesen, doch für die Umsetzung fehle Infrastruktur. Durch den Handel über Armenien, Kirgistan und Kasachstan können diese umgangen werden. Die Einflussnahme des Kremls sei eine „Generalprobe“, was die künftige Durchsetzungskraft Chinas angehe.

