Mysteriöse „Pilzvergiftung“: Putins Raketenforscher stirbt nach gescheiterter Mondmission

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Putins Mission, nach 50 Jahren die erste russische Raumsonde auf den Mond zu schicken, scheiterte. Hatte das nun Konsequenzen für einen Raketenforscher?

Moskau - Nur wenige Wochen nach dem gescheiterten Versuch Russlands, eine Raumsonde auf den Mond zu schicken, ist ein Wissenschaftler aus dem beteiligten Team verstorben. Die Todesursache soll laut der russischen Zeitung MKRU eine „Pilzvergiftung“ sein. Doch die Umstände um den Tod des 77-jährigen Witaly Melnikow werfen Fragen auf.

Wie MKRU am Donnerstag berichtete, verstarb Melnikow am Mittwochmorgen in einem Moskauer Krankenhaus, nachdem er bereits am 11. August mit einer schweren Vergiftung eingeliefert wurde. Über Wochen hinweg sollen Ärzte versucht haben, dem Wissenschaftler das Leben zu retten. Jedoch ohne Erfolg. Der 77-Jährige habe unter Nierenversagen gelitten und sei schließlich an den Folgen verstorben.

Mysteriöse „Pilzvergiftung“: Putins Raketenforscher stirbt nach gescheiterter Mondlandung

Kurz darauf wurden weitere Details zu seinem Tod bekannt. Melnikow soll laut neuen Informationen der Zeitung MKRU selbst gesammelte Pilze gegessen haben, die er in einem Wald in der Nähe von Moskau gepflückt hatte. Dabei war er laut Angaben seiner Familie eigentlich ein Experte auf dem Gebiet. „Seinen Verwandten zufolge sammelte er jeden Sommer Pilze und war bisher noch nie durch Waldnahrung vergiftet worden. Er ging immer allein auf Pilzsuche und genoss es, eins mit der Natur zu sein“, schreibt die Zeitung weiter.

Als der Wissenschaftler später die Pilze zubereitet habe, sei er alleine gewesen. Seine Familie habe sich zu dem Zeitpunkt in Moskau aufgehalten. Der 77-Jährige sei demanch in die Hauptstadt zurückgekehrt, nachdem sich erste Anzeichen der Vergiftung gezeigt hatten.

Witaly Melnikow arbeitete bei RSC Energia, dem größten Raumfahrtkonzern Russlands, leitete dort die Abteilung für Raketen- und Raumfahrtsysteme und nahm an vielen wissenschaftlichen Experimenten teil. Unter anderem war er maßgeblich an Russlands Mondprogramm beteiligt. Ein Teil davon war die Mission mit der Raumsonde „Luna-25“. Rund eine Woche nach ihrem Start war die Sonde am 20. August nach einem Zwischenfall auf der Mondoberfläche aufgeschlagen und dort zerschellt.

Die russische Raumsonde Luna-25 ist nach etwa einer Woche explodiert. © dpa

Es war die erste Mondmission Russlands seit fast 50 Jahren. Eigentlich hätte „Luna“ schon lange unterwegs sein sollen. Der erste geplante Starttermin einer Mondsonde war 2012. Im vergangenen Jahr wurde für Mai erneut ein Start anvisiert, der sich dann aber wegen technischer Probleme wieder verzögerte.

Mit der Mondmission „Luna-25“ wollte Russland zeigen, dass es neben dem Krieg in der Ukraine und trotz des Drucks westlicher Sanktionen zu wissenschaftlichen Höchstleistungen in der Lage ist. Russische Politiker hatten nach dem erfolgreichen Start der Sonde vom Weltraumbahnhof Wostotschny in der Amurregion noch betont, dass sich das Land nicht unterkriegen lasse.

Russischer Raketenforscher stirbt an „Pilzvergiftung“ – Zweifel an Umständen

Die Hintergründe und Informationen über Melnikows Tod lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Laut offiziellen Informationen wurde der Wissenschaftler bereits vor dem Absturz der Sonde ins Krankenhaus eingeliefert, sodass offenbar beide Ereignisse unabhängig voneinander stattfanden. Dass der 77-Jährige jedoch langjähriger Pilzsammler war und am Mittwoch kurze Zeit nach dem Fehlschlag der Mission verstarb, lässt zumindest Zweifel aufkommen.

Der russische Präsident Wladimir Putin. © IMAGO/Mikhail Klimentyev/ITAR-TASS

Es wäre nicht das erste Mal in Russland, dass Kritiker oder Vertraute des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die ihn enttäuschen, auf mysteriöse Art und Weise ums Leben kommen. Erst zuletzt stürzte ein Flugzeug mit Putin-Kritiker Jewgeni Prigoschin ab. Viele Experten vermuten, dass Putin damit seine Macht nach Prigoschins versuchtem Aufstand gegen den Kreml demonstrieren wollte. Im Juni stürzte wiederum ein hochrangiger russischer Jurist aus einem Fenster nahe seines Hauses in Moskau.(nz mit dpa-Material)