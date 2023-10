Panzerwagen überrollt Auto: Ukrainer wittern ein Verbrechen durch Putins Armee

Von: Karsten Hinzmann

Teilen

Stein des Anstoßes: Ein Mannschaftstransporter der russischen Invasionsarmee hat in Luhansk einen zivilen PKW überrollt – das Video davon geht im Netz viral (Archivfoto). © IMAGO / ITAR-TASS

Ein Unfall auf einer Kreuzung empört die Ukrainer. Weil er vielleicht ein Verbrechen darstellt. Oder weil er einfach falsch interpretiert wird?

Luhansk – Artem Lysohor tobte: „Russische Soldaten können tun und lassen, was sie wollen“, zeterte der Chef der ukrainischen Militärverwaltung im teils von Russland besetzten Bezirk Luhansk auf seinem Telegram-Kanal. Erregt hat seinen Zorn das neun Sekunden lange Video eines Mannschaftstransportwagens, der, auf einer Kreuzung stehend, einen zivilen PKW zusammengeschoben hat – zu sehen auf dem X-Kanal (vormals Twitter) der Ukrainska Prawda. Das aufgesprühte „V“ macht das Panzerfahrzeug als russisch erkennbar. Dennoch liefert Lysohor außer seiner Hass-Tirade keine Informationen über das „Wie“ oder „Warum“ des Vorfalls

Das erste Opfer eines Krieges sei die Wahrheit, soll der griechische Dichter Aischylos gesagt haben. Und auch im Ukraine-Krieg werden beide Seiten zuerst das sehen, was sie sehen wollen. Das aktuelle Video und vor allem die Reaktion Lysohors erinnern an ein ähnliches virales Video vom Februar 2022, also kurz nach der Invasion der Ukraine durch Wladimir Putins Armee. Aufgenommen in Kiew. Die ganze Schärfe des Sachverhalts umriss die Überschrift des Nachrichtenportals Puls 24: „Hundertfach geteiltes Video: Vermeintliches Kriegsverbrechen war wohl Panzer-Verkehrsunfall“.

Lysohors Empörung mag indirekt auch im allgemeinen Verhältnis zwischen beiden Nationen begründet sein, wie Gesine Dornblüth und Florian Kellermann im Deutschlandfunk bereits direkt nach der Annexion der Krim durch Russland herauszuarbeiten versuchten: „Nach Meinung des Publizisten und Sprachforschers Gasan Gusejnow ist das Gerede vom ,Brudervolk‘ jedoch reine Propaganda, die noch aus Sowjetzeiten stamme. In der UdSSR war die vielbeschworene Völkerfreundschaft vor allem eine deklamatorische Worthülse, denn – so Gusejnow: ,Das Grundmotiv der russischen Beziehung zur Ukraine und des russischen Staates zur Ukraine lautete: ‚Ihr seid schlicht und einfach nicht ganz vollkommene Russen. Diese Verachtung existiert. Bei sehr vielen Menschen in Russland, selbst bei solchen, die auf den ersten Blick kultiviert erscheinen: die Verachtung für Ukrainer als vermeintlich nicht ganz vollwertige Russen.‘“

Erstes Opfer des Angrifffskrieges: die Wahrheit

Auf Puls 24 warb die österreichische Journalistin Ingrid Brodnig dagegen für einen weiteren Blickwinkel und Skepsis gegenüber vermeintlichen Videos aus Kriegsgebieten. Als klare Warnsignale nennt sie vor allem emotionale oder spektakuläre Inhalte geteilter Videos. „Je spektakulärer eine Aufnahme ist, desto vorsichtiger sollte man werden“, warnte Brodning.

Das Video zu Beginn des Ukraine-Krieges zeigte den Zusammenstoß eines Panzerfahrzeugs mit einem Zivilauto auf den Straßen Kiews. „Hundertfach wurde es geteilt als Dokumentation von russischen Kriegsverbrechen“, schrieb Puls 24: „Ein russischer Panzer habe absichtlich ein Auto mit Zivilisten überfahren, so die Behauptung. Zahlreiche Medien teilten das Video und übernahmen die Behauptung ungeprüft.“

Ausführlich untersucht hat dieses vermeintlich russische Verbrechen in der Ukraine der Faktencheck-Blog correctiv.org. Auch dessen Autoren kommen zu einer anderen Schlussfolgerung, als die Bilder nahelegten: Der Panzer war ihnen zufolge ein ukrainischer, der außer Kontrolle geraten war. Selbst wenn der Begriff „Verbrechen“ einigermaßen inflationär in der Kriegsberichterstattung auftaucht, unterliegt er einer engen Definition.

Kriegsverbrechen Russlands: Europäische Kommission will Beweise sichern

„Tötet ein Soldat (Kombattant) einen Soldaten der gegnerischen Truppen während einer Kampfhandlung, dann ist das völkerrechtlich legitimiert. Werden hingegen gezielt Zivilisten (Nicht-Kombattanten) getötet oder zivile Ziele unter Beschuss genommen, sodass mit zivilen Opfern zu rechnen ist, verstößt dies gegen das Völkerrecht“, schreibt die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Ein Unfall ist etwas anderes – auch zwischen einem Panzerwagen und einem PKW.

Nichtsdestotrotz haben die Soldaten der russischen Invasionsarmee Verbrechen begannen, die seit März 2023 unter scharfer Beobachtung der Europäischen Kommission stehen, wie deren Präsidentin Ursula von der Leyen erklärt hat. „Es gibt immer mehr Beweise für direkte Angriffe auf die Zivilbevölkerung sowie auf die Energieversorgung und andere Infrastruktur. Russland muss für die schrecklichen Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, um die Täter vor Gericht zu bringen.“ Sie sagte das im Zusammenhang mit der Einrichtung eines neuen Internationalen Zentrums für die Verfolgung von Aggressionsverbrechen (ICPA) gegen die Ukraine.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Dieses Zentrum wird Beweise sichern und die Analyse der Beweise für die Strafverfolgung bei künftigen nationalen oder internationalen Gerichtsverfahren vorbereiten, wobei die Beweise für diese Art von Verbrechen zentral an einem sicheren Ort gespeichert werden, wie die Europäische Kommission auf ihrer Homepage erklärt.

Russlands Besatzer als Verkehrsgefahr. „Was die Orks anstellen, ist unbeschreiblich“

Unabhängig vom konkreten Vorfall hatte Verwaltungs-Chef Artem Lysohor höchstwahrscheinlich allen Grund, außer sich zu sein – was indirekt auch die Autorin Natalija Yefimkina in ihrem „Tagebuch“ auf rbb24.de unterstrich: „Was mich verzweifeln lässt ist, wie wenig Verständnis hier dafür aufgebracht wird, in welcher Lage sich die Menschen dort befinden.“

Yefimkina lebt in Berlin und hat ukrainische Wurzeln. Vor Berlin aus zitiert sie in ihrem Tagebuch Menschen, die in der Ukraine ausharren – beispielsweise aus einem Telefonat mit einer Frau aus der Stadt Cherson, die sie „Anja“ nennt. „Anja“ schilderte 2022 aus dem damals noch besetzten Cherson: „Was die Orks (abschätzig für russische Soldaten) dort anstellen, ist unbeschreiblich. Es gibt eine unglaubliche Zahl an Unfällen in Cherson. Sie halten sich nicht an Verkehrsregeln. Sie fahren besoffen mit ihren Militärfahrzeugen in den Gegenverkehr, überfahren andere und hauen ab, ohne medizinische Hilfe zu leisten.“ Ob das auch in Luhansk so war, bleibt vorerst ungeklärt. (kahi)