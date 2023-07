Russen-TV hetzt gegen Erdogan – Ex-Oberst erwartet „früher oder später Krieg mit der Türkei“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Das Verhältnis zwischen Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin scheint sich abzukühlen. (Archivbild) © Pavel Golovkin/dpa

Erdogan nähert sich aktuell wieder stärker dem Westen an. Propagandisten des Kreml, aber auch Kritiker, befürchten bereits einen baldigen Krieg zwischen Russland und der Türkei.

Moskau – Die Außenpolitik der Türkei unter Präsident Recep Tayyip Erdogan besonders vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges sorgt oft für Diskussionen. Trotz des Angriffskrieges bestehen enge Verbindungen zu Kreml-Chef Wladimir Putin und Russland. Nun zeichnet sich aber eine ganz eindeutige Wende ab: Erdogans Regierung lässt wichtige ukrainische Kommandeure des Asow-Bataillons frei, sichert der Ukraine die Lieferung von modernen Haubitzen des Typs Firtina zu, will dort auch Drohnen bauen, spricht sich für Kiews Nato-Beitritt aus und stimmt der Nato-Erweiterung um Schweden zu.

Türkei entfernt sich von Russland: Kreml-Propagandist Solowjow warnt vor Erdogan

Der Kreml-nahe Senator Wiktor Bondarew hatte bereits betont, dass sich die Türkei in ein „unfreundliches Land“ entwickelt. Auch Propagandisten im russischen Staatsfernsehen blicken inzwischen besorgt auf die Entwicklungen um die Türkei. So etwa auch der Fernsehmoderator Wladimir Solowjow: In einer Sendung mit dem Duma-Abgeordneten Semjon Bagdasarow betonte er die historischen Konflikte zwischen Türken und Russen.

„Erdogan repräsentiert die Interessen eines spezifischen Staates“, sagte Solowjow in der Sendung im russischen Staatsfernsehen laut einer Übersetzung des Accounts TheKremlinYap auf Twitter, der Szenen russischer Propagandasendungen veröffentlicht. Der türkische Präsident kümmere sich nicht etwa um die Interessen der USA, Russlands oder Deutschlands, sondern einzig um die der Türkei: „Für ihn kommt die Türkei zuerst.“

Hetze gegen Erdogan im Russen-TV: Propagandist stellt Türkei als „historischen“ Feind dar

Solowjow betonte, dass die Türkei ein imperialer Staat sei. Das Osmanische Reich, der de-facto Vorgänger der Türkei, habe ein „sehr kompliziertes Verhältnis“ zum ehemaligen Russischen Reich gehabt. Der Kreml-Propagandist warb im Grunde dafür, nicht zu vergessen, dass die Türken ein historischer Feind Russlands sind: „Mit niemandem haben wir so viele, so blutige Kriege geführt wie mit der Türkei.“

Sein Gesprächspartner Bagdasarow schaltete sich an dieser Stelle sofort ein und warf der Türkei vor, einen Angriff auf das Territorium Russlands zu planen. Ankara wolle die aktuelle Lage um die Ukraine ausnutzen, um ehemalige Gebiete des Osmanischen Reiches wieder unter türkische Kontrolle zu bringen. Es gehe nicht nur um den südlichen Kaukasus, „sondern auch um unseren Nordkaukasus, um die Küste des Schwarzen Meeres und die Krim“, so der Abgeordnete.

Dazu dürfe man es nicht kommen lassen, warnte Bagdasarow: Sonst würden einfache Soldaten dazu gezwungen sein, die politischen Fehler zu korrigieren. „Wir müssen uns an die Arbeit machen“, forderte der Politiker.

Krieg zwischen der Türkei und Russland? Ex-Oberst tippt auf Erdogans Beteiligung auf der Krim

Ähnlich wie Solowjow und Bagdasarow wittert auch der Kreml-Kritiker und russische Ex-Oberst Igor Strelkow einen direkten Krieg mit der Türkei. „Die Stunde der Wahrheit rückt näher“, schrieb er in seinem Telegram-Kanal. „Früher oder später wird es eine direkte militärische Konfrontation mit der Türkei geben“, so Strelkov weiter. Seine Vermutung: Erdogan werde vom Kreml ohne militärischen Zwang so viele Zugeständnisse wie möglich „auspressen“ und schließlich zu militärischen Drohungen übergehen.

Dieser Krieg werde in Syrien, dem Kaukasus und dem Schwarzen Meer ausgetragen werden, betonte Strelkow. Es sei etwa möglich, dass türkische Truppen sich entweder unter einem Deckmantel oder offiziell an den Zusammenstößen auf der Halbinsel Krim beteiligen würden. Die Halbinsel gehörte hunderte Jahre lang zum Osmanischen Reich. Die Bevölkerung besteht überwiegend aus muslimischen Krim-Tataren. Ankara widerspricht der russischen Annexion und unterstreicht immer wieder, dass die Krim zur Ukraine gehört.

Russischer Ex-Milizkommandeur wittert türkischen Plan für Syrien nach Ende des Getreidedeals

Für die mögliche türkisch-russische Front in Syrien legte der Ex-Oberst ein konkretes Szenario in seinem Beitrag vor. So könne die Türkei etwa schon in diesem Jahr die Bosporus und Dardanellen-Meerengen für die russische Flotte sperren, um den Waffen- und Munitionsnachschub für russische Truppen in Syrien zu verhindern. Die ohne Verstärkung gebliebenen russischen Truppen würden schließlich Angriffen von pro-türkischen bewaffneten Gruppen in Syrien ausgesetzt sein.

Danach, so die Vermutung des Ex-Obersts, werde die Türkei den russischen Truppen eine „vollständige Niederlage“ zufügen. Selbst ohne einen umfassenden Konflikt könnte das türkische Militär die russische Armee in Syrien „erwürgen“, da Ankara den türkischen Luftraum für russische Flugzeuge sperren und die Seeverbindung kappen könne. Geht es nach Strelkow, so hätte Russland Truppen in Syrien längst abziehen müssen, doch nun sei es zu spät: „Ein großer Teil unserer Soldaten sind Erdogans Geisel.“ Die Ablehnung Russlands, das Getreideabkommen fortzuführen, werde eine „Kette der Konsequenzen“ einleiten und die türkisch-russischen Beziehungen stark belasten, betonte er.

Der russische Ex-Oberst und Ex-Kommandeur von Milizen im ukrainischen Donbass gilt als ein Hardliner. Strelkow ist bekannter Kreml-Kritiker. Er kritisiert Putin, im Ukraine-Krieg nicht hart genug vorzugehen und will statt des Geredes über eine „militärische Spezialoperation“ die Ausrufung eines „Krieges“ gegen die Ukraine. Er soll auch am Abschuss des malaysischen Passagierflugzeugs im Jahr 2014 beteiligt gewesen sein. (bb)