Wie Putin Weihnachten feiert – riesiger Christbaum schmückt den Kreml

Von: Lisa Mahnke

Wie jedes Jahr steht auf dem Kreml ein riesiger Christbaum. Auch dieses Jahr zieht er alle Augen auf sich. Wie sieht er dieses Jahr aus?

Moskau – Ein Nadelbaum, 25 Meter hoch, dekoriert den Kreml in Russland und kann seit dem 22. Dezember von allen begutachtet werden. Die Eigentumsabteilung des russischen Präsidenten erklärte, die Dekorationen folgen dieses Jahr dem Motto eines „festlichen Konzert[s]“. Sparen für den Ukraine-Krieg – nur nicht bei der Weihnachtsdekoration von Wladimir Putin.

Insgesamt 1200 Meter LED-Lichtern, 54 schimmernden Kugeln und 160 Lichtdekorationen, die wie schmelzende Eiszapfen aussehen, schmücken den Neujahrsbaum. 600 der insgesamt 1500 Ornamente folgen dem generellen Motto und auch die Farbpalette ist mit Gold, Perlenfarben, Rot und Weiß harmonisch an das Umfeld angepasst.

Hintergrund des Mottos: 2024 in Russland Jahr der Familie

Die Trommeln, Violinen, Trompeten und Masken sollen vor allem die jüngeren Gäste des Kremls begeistern und eine Begeisterung für Kunst und Kultur hervorrufen. Die jungen Gäste sind die Zielgruppe, die aus dem Motto Familie resultiert. Unter der Tanne wird das Motto mit Darbietungen junger Musiker, Schauspieler und mit Ballett weitergeführt.

So sieht der Christbaum auf dem Kreml aus. © ITAR-TASS/imago

Der Weihnachtsbaum ist ein wahres Prestigeobjekt, das noch bis zum Ende der Weihnachtstage stehen bleibt. Die Weihnachtstage enden in Russland traditionell erst nach Neujahr, am siebten Januar. Der 84-jährige Baum aus der Region um Moskau, der bereits am 13. Dezember zum Kreml gebracht wurde, ist also noch eine Weile zu begutachten. Die Eigentumsabteilung hofft, durch die aufwendige Dekoration bis dahin noch rund um die Uhr Freude zu bringen.

Weihnachten nicht für alle so rosig

Der riesige Prestige-Weihnachtsbaum wirkt, wenn man an den Ukraine-Krieg denkt, fast schon ironisch: Er steht in einem völligen Kontrast zu dem russischen und ukrainischen Militär, das aller Voraussicht nach von den Feiertagen nicht viel mitbekommen wird. Schon im letzten Jahr gab es rund um Weihnachten keine Waffenruhe, sodass auch dieses Jahr ein Waffenstillstand sehr unwahrscheinlich scheint.