Putin-Propagandist droht Baerbock im Staats-TV – auf Deutsch

Von: Robert Wagner

Putin-Propagandist Wladimir Solowjow verunglimpft Außenministerin Baerbock in Russlands Staats-TV auf Deutsch. Verknüpft ist eine Drohung.

Moskau – Die Liste gegen Deutschland gerichteter Drohungen aus Russland ist um einen Eintrag länger. Wladimir Solowjow, der wohl leidenschaftlichste Putin-Propagandist im russischen Staatsfernsehen, auch als „Putins Stimme“ bekannt, verkündete im Kreml-treuen Sender Russia-1 jüngst: „Berlin wird brennen“. Darauf machte Anton Geraschtschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers, am Mittwoch (15. November) auf X, ehemals Twitter, aufmerksam.

Russland: Hetztirade von „Putins Stimme“ gegen Annalena Baerbock im Staatsfernsehen

Solowjow bettete seine Drohung in eine Hasstirade gegen die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ein. Er ging die Grünen-Politikerin auch ganz persönlich an. In seiner Propaganda-Talkshow bezeichnete er Baerbock mehrmals als „verrückte Idiotin“, „Dummkopf“ und „dumme Frau“; Solowjow verwendete sogar den deutschen Ausdruck „Dummkopf“. Mit lauter Stimme, fast schreiend, wetterte Solowjow: „Sie werden schon sehen, Annalena Baerbock, wie wegen ihrer korrupten Dummheit Berlin brennen und über dem Reichstag ein russisches Siegesbanner wehen wird!“

Anlass für diese Hasstirade war Baerbocks Ankündigung, die Hilfen für die Ukraine auch über den Winter massiv auszuweiten. „Putin freut sich zu früh, angesichts der dramatischen Lage weltweit. Denn wir werden unsere Unterstützung für die Ukraine nicht nur weiterfahren - wir werden sie weiter ausbauen und erhöhen“, sagte sie am Montag (13. November) bei einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Diese Zusicherung an Kiew sorgt offenbar für Verärgerung im Kreml und dessen Propagandaapparat.

Wladimir Solowjow: Der wohl „energischste Kreml-Propagandist“

Die wichtigste Stütze des Letzteren ist das Kreml-kontrollierte Staatsfernsehen, in dem immer wieder Drohungen ausgesprochen werden. Solowjow ist in diesem Zusammenhang eine besonders laute Stimme, die seit dem Ukraine-Krieg auch international bekannt geworden ist. Laut dem US-Magazin Newsweek beschrieb das Außenministerium in Washington ihn bereits 2022 als den wohl „energischsten Kreml-Propagandisten“. Die Vielzahl seiner Drohungen gegen den Westen ist kaum mehr zu überblicken.

Der russische „Journalist“ Wladimir Solowjow auf einer Militär-Messe in Moskau. Das US-Außenministerium sieht in ihm den wohl „energischsten Kreml-Propagandisten“. © IMAGO / ITAR-TASS

So bezeichnete Solowjow im Oktober 2022 den Krieg mit der Ukraine als „Dritten Weltkrieg“, den Russland de facto bereits mit der Nato führe. Im April 2023 sagte der Putin-Vertraute, es werde „sofort zu einem Atomschlag“ kommen, sollte ein Anschlag auf Putin versucht werden. Mitte November 2023 erneuerte Solowjow diese Drohung und kündigte einen sofortigen Atomschlag an, sollte die Nato in einem bewaffneten Konflikt mit Russland die russische Exklave Kaliningrad blockieren.

Auch Deutschland nahm der Putin-Vertraute Solowjow bereits häufiger ins Visier

Auch Deutschland nimmt der Propagandist immer wieder ins Visier. Bereits im Dezember 2022 diskutierte er in seiner Propaganda-Talkshow „Sonntagabend mit Wladimir Solowjow“ mit seinen Gästen einen Militärschlag gegen Deutschland. Die Unterstützung der deutschen Politik für die Ukraine werte er als „Kriegserklärung an Russland“, auf die man „präventiv“ und „gegen die Entscheidungszentren gerichtet“ reagieren müsse, sagte Solowjow damals.

Ende Oktober 2023 sinnierte der Putin-Verbündete angesichts der ungebrochenen Unterstützung Berlins für Kiew dann laut über eine Invasion in Deutschland: „Wir haben also keine andere Möglichkeit. Wir werden es zu Ende bringen, wir werden Berlin noch einmal einnehmen, und dieses Mal werden wir nicht gehen“, kündigte er damals an. Experten sind sich aber uneinig, wie ernst die Drohungen aus dem russischen Staatsfernsehen zu nehmen sind. Ein Angriff auf die Nato steht aktuell wohl kaum ernstlich zur Debatte. Allerdings mahnen beobachter, die Propaganda stimme Russlands Bevölkerung auf einen Krieg ein. (rowa)