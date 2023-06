Putins lautlose Super-U-Boote – Russland schickt sie offenbar in den Pazifik

Von: Franziska Schwarz

Einweihung der „Ufa“, einem U-Boot der Klasse Projekt 686 im November 2022 in Sankt Petersburg © Admiralty Shipyards Press Office/Imago

Russland erhöht seine Unterwasseroperationen. Die neuesten U-Boote gelten als die leisesten der Welt und tragen den Spitznamen „Schwarze Löcher“.

Moskau – Russland unter Kremlchef Wladimir Putin will seine Pazifikflotte verstärken, weil es in der Region zunehmend zu einer „Konfrontation zwischen Großmächten“ wie den USA und China komme. Es handele sich um ein Modell von Projekt 636, einer russischen Klasse dieselelektrischer Jagd-U-Boote. Sie gelten als die leisesten der Welt und tragen deshalb den Spitznamen „Schwarze Löcher“.

Das berichtete die russische Tageszeitung Iswestija und betitelte den Bericht „Ruhe für den Pazifik“. Das auf den Namen „Ufa“ getaufte U-Boot wurde im November 2022 (siehe Foto oben) an die russische Flotte übergeben und befindet sich laut Iswestija noch in der Ostsee. Der Übergang an die russische Pazifikflotte sei für den Herbst geplant, schrieb das Portal und berief sich dabei auf nicht namentlich genannte Quellen aus dem russischen Militär.

U-Boote als „Schwarze Löcher“ – das kann Putins „Ufa“

Auch die am Ukraine-Krieg beteiligte russische Schwarzmeerflotte soll über „Schwarze-Löcher“-U-Boote verfügen. Wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass im Juni 2022 berichtete, können sie Marschflugkörper abfeuern – etwa die Kalibr-Raketen, die Russland häufig zum Angriff auf ukrainische Ziele einsetzt. Zudem können sie Unterwasserziele zerstören und sind für Patrouillen und zur Aufklärung gedacht.

„Solche Boote wurden zur Überwachung der Meerengen im Kurilen-Archipel eingesetzt, um das Eindringen von Atom-U-Booten eines potenziellen Feindes zu verhindern, was eine Bedrohung für unsere Raketenträger darstellen könnte“, sagte der Militärexperte Wassili Kaschin zu Iswestija.

Die „Ufa“ ist laut Tass das vierte U-Boot der Serie. Im April kam die „Mozhaisk“ hinzu. Das sechste und angeblich letzte Schiff namens „Yakutsk“ soll demnach im laufenden Jahr an die russische Marine übergeben werden.

Russlands U-Boot-Flotte besorgt westliche Experten

Experten halten Moskaus U-Boote für eine gewaltige Flotte, die eine größere Bedrohung für die Nato-Staaten darstellt als Russlands Überwasserschiffe, schrieb das US-Portal Newsweek zu dem Thema. Offenbar verfügt Russlands aktuell über rund 21 dieselelektrische Angriffs-U-Boote, wie aus Zahlen der NGO Nuclear Threat Initiative (NTI) hervorgehe, hieß es weiter.

Dass Russland seine Marine ausbaut, ist seit Längerem bekannt. Der russische Bestand an nuklearen U-Booten soll sich in den kommenden zwei Jahren erhöhen, meldete Tass im April. Die ersten „atomgetriebenen U-Boote“ könnten schon Ende 2024 verfügbar sein, hieß es in dem Bericht. (frs)