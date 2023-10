Falsche Fährte für die Ukraine: Russland malt Bomber auf Luftwaffenstützpunkt

Von: Fabian Müller

Russland nutzt auf dem Luftwaffenstützpunkt Engels-2 ein Täuschungsmanöver. Um ihre militärische Ausrüstung zu schützen, waren beide Seiten im Ukraine-Krieg bereits zuvor kreativ.

Engels – Das russische Militär hat offenbar auf einem der Hauptstützpunkte der Luftwaffe Silhouetten seiner strategisch wichtigen Tu-95-Bomber auf den Asphalt gemalt. Dies sollte die ukrainischen Streitkräfte auf eine falsche Fährte locken. Das berichtet die Website The War Zone.

Satellitenbilder, die The War Zone einsehen konnte, zeigen die zweidimensional bemalten Täuschungen auf dem Rollfeld von Engels-2, einem Bomberstützpunkt östlich von Saratow in Russland. Laut dem Bericht sei auch möglich, dass die russischen Soldaten die Umrisse mit Stoff oder einer Art Leinwand nachgebildet hätten. Am wahrscheinlichsten sei allerdings, dass die Bomber auf den Teer gemalt worden seien.

Im Luftraum vor Alaska gesichtet: Zwei dieser russischen Tu-95-Bomber wurden von US-Kampfjets abgefangen. (Archivbild) © IMAGO / SNA

Täuschungsmanöver auf russischem Luftwaffenstützpunkt: Gemalte Tu-95-Bomber

Das russische Militär unternimmt immer wieder notdürftige Versuche, die eigenen Bomber vor ukrainischen Angriffen zu schützen. Vor einigen Wochen waren Bilder öffentlich geworden, die gezeigt hatten, dass ein Tu-95-Bomber zum Schutz mit Autoreifen bedeckt wurde. Experten sprachen davon, dass dies nicht von großem Nutzen sein könnte. Auch auf den gemalten Tu-95 sind teilweise Autoreifen zu sehen.

Experten sprechen auch bei diesem Täuschungsversuch davon, dass sie leicht zu enttarnen sei – militärisch also kaum etwas bringen werde. Schon auf klassischen Satellitenbildern wären die Umrisse der Tu-95 als Fälschung erkennbar.

Russland macht Ukraine für Angriffe auf Luftwaffenstützpunkt verantwortlich

Der Luftwaffenstützpunkt Engels-2 wurde seit Beginn des Ukraine-Kriegs mehrere Male angegriffen, obwohl er hunderte Kilometer entfernt von der ukrainisch-russischen Grenze liegt. Moskau macht die Ukraine für die Angriffe verantwortlich, Kiew weist die Anschuldigungen von sich. Die Regierung von Präsident Wolodymyr Selenskyj reklamiert Angriffe auf russischen Boden meist nicht für sich.

Beide Seiten nutzen im Krieg in der Ukraine verschiedenste Attrappen, um das oft teure militärische Equipment vor Angriffen zu schützen oder den Feind zu verwirren. Ziel ist auch, die andere Partei dazu zu bringen, Munition zu verschwenden und möglicherweise ihre Position zu verraten.

Attrappen im Ukraine-Krieg oft effektiv

Laut Militärexperten ist diese Taktik auf dem Schlachtfeld sehr effektiv. Russland nutze in der Vergangenheit bereits aufblasbare Panzer, auch die Ukraine stellte ihre Panzer mit einfachen Gebilden aus Eisen und Holz nach. Solche Attrappen sind deutlich günstiger und mobil, können also schnell platziert werden. (fmü)