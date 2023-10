Ukraine-Krieg: So wollen private Spender mit Helikoptern und Motorrädern helfen

Von: Karsten Hinzmann

Auch Geschäftsleute helfen jetzt der ukrainischen Armee mit neuer Ausrüstung: mit einem Hubschrauber-Rentner und nagelneuen Motorrädern aus dem Profi-Rennsport.

Kiew – Wenn der Anlass kein so tragischer wäre, könnten Motorrad-Fans ins Schwärmen geraten – für ihre Gegenoffensive gegen Russland erhält die Armee der Ukraine jetzt fabrikneue KTM-Motorräder. Finanziert werden die aus Litauen. Der ehemalige Motorrad-Pilot der „Rallye Paris-Dakar“, Balys Bardauskas, hatte bereits kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs angekündigt, den ukrainischen Verteidigern nach und nach insgesamt 300 Motorräder zu spenden. Jetzt steht die nächste Tranche an.

Geliefert wird die österreichische KTM 450 EXC-F – eine „Enduro“, also eine geländegängige und gleichzeitig straßentaugliche zivile Maschine, die viele Fans des Motorrad-Sports mit der Zunge schnalzen lässt: „eine beeindruckende und effektive Performance, ein leichter Rahmen und Heckrahmen, Bodywork und Ergonomie aus dem Rennsport, eine kompakte Auspuffanlage, ein herausragendes Kühlsystem und eine überragende Federung“, schreibt der Hersteller über sein Modell. Der litauische Lehrer Bardauskas kennt die österreichische Motorradschmiede aus seiner Zeit als KTM-Werksfahrer bei der „Rallye Paris-Dakar“. Die Lieferung ist seine private Form der Militär-Hilfe, wie er dem Online-Magazin Made In Vilnius erklärt hat.

Österreichische Profi-Geländemaschine für die Gegenoffensive

„Diese Motorräder sind für die ukrainische Armee bestimmt und werden dort sein, wo sie am meisten gebraucht werden. Seit 2005 habe ich bei der ,Rallye Dakar‘ und anderen Wettbewerben eine Reihe von Ukrainern getroffen. Einige von ihnen sind derzeit Angehörige der Spezialeinheiten, daher habe ich direkten Kontakt zu bestimmten Einheiten. Ich habe nicht lange gezögert, nachdem ich gehört hatte ,wir haben nicht viel, schickt alles‘“, sagt der Ex-Rennfahrer. Nach der Invasion hatte er drei Bikes verschickt, danach 30 – geplant sind insgesamt 300. Für diesen Freundschaftsdienst konnte der Litauer einen litauischen Unternehmer als Unterstützer gewinnen.



Neben dem olivgrünen Anstrich hat Bardauskas die Geländemaschinen aber auch technisch ertüchtigt: „Wir haben die normalen aufblasbaren Reifen durch luftlose Vollreifen ersetzt. Wir haben die Elektrik verbessert, die Luftfilter gegen Sportluftfilter ausgetauscht und neu lackiert. Das Motorrad selbst ist stark und sehr zuverlässig und wird von Profis bei Wettbewerben eingesetzt“, sagt Bardauskas. Die Maschinen werden sich hinter der Front bewähren: als Gelenk zwischen den in der Gegenoffensive gegen Russland kämpfenden Verbänden.

Analoge Kommunikation stoppt Putins Invasionsarmee

Ihre Erfolge gegen Wladimir Putins Invasionsarmee hat die Ukraine nämlich vor allem ihrer Kommunikation zu verdanken – seit dem Ukraine-Krieg hat die analoge Verständigung unter militärischen Einheiten ihre Bedeutung wiedererlangt, sagt der deutsche Oberstleutnant Hendrik Staigis, Kommandeur des Aufklärungslehrbataillons 3 in Lüneburg: „Verlässliche Kommunikation auf allen Ebenen ist eines der wichtigsten Elemente auf dem Gefechtsfeld. Allerdings ist spätestens seit der Ukraine-Krise und dem Nato-Manöver ‚Trident Juncture‘ klar, dass der potenzielle Gegner aus dem Osten über ein enormes Störpotenzial verfügt. Das lässt die Truppe wieder auf vermeintlich veraltete Führungsmittel zurückgreifen: Die Marine führte wieder Flaggensignale und das Lichtmorsen ein, im Heer erinnerte man sich an die Kradmelder“, sagt er auf bundeswehr.de.

Deutscher Hubschrauber-Rentner fliegt künftig Verwundete aus

Weitere private Unterstützung erfährt die ukrainische Armee in Form eines alten Haudegens der Lüfte: dem Hubschrauber Messerschmitt-Bölkow-Blohm Bo 105. Laut dem ukrainischen Verteidigungsministerium hat ihn der ukrainische Geschäftsmann Oleksandr Gromyko aus seinem privaten Bestand an die Streitkräfte seines Landes übergeben – davon erzählt er auf seiner eigenen Facebook-Seite. Das ukrainische Verteidigungsministerium will die vorhandene Version für Rettungsflüge nutzen, möglich sei aber auch eine Umrüstung zum Panzerabwehr-Hubschrauber. Der Helikopter machte seinen Jungfernflug im Februar 1967 und wurde bis 2001 produziert. Aufgrund seiner weltweit großen Reputation wurde er in verschiedene Länder exportiert, darunter nach Kanada, Spanien, Indonesien und auf die Philippinen. Ende 2016 hatte die Bundeswehr ihre Bo 105-Maschinen in Rente geschickt.

Der jetzt an die Ukraine gespendete Vogel stammt möglicherweise aus Beständen Albaniens. Gromyko auf Facebook: „Ich habe ihn vor einigen Jahren gekauft, und in den USA wurde er Zivilist. Jetzt ist es an der Zeit, diesen Hubschrauber wieder seinem Kampfzweck zuzuführen. Der Hubschrauber ist in gutem Zustand und kann Schwerverletzte von der Front retten. Ich möchte dem Piloten der ukrainischen Streitkräfte, der dort besondere Aufgaben erfüllen wird, viel Glück und viele heldenhafte Auszeichnungen wünschen, die er nach unserem Sieg lebend und gesund erhalten wird!“

Seit der Annexion der Krim durch die Russen 2014 bemühen sich die Ukrainer um die Finanzierung ihrer Befreiung von Russland durch Spenden von verschiedenen Seiten. People‘s Project ist so eine nichtkommerzielle und gemeinnützige Organisation, die offenbar auch durch den Freiwilligendienst des Europäischen Parlaments unterstützt wird. Und: People‘s Project sammelt nicht nur für Bekleidung oder medizinische Ausrüstung, sondern genauso für Kampf-Fahrzeuge. 124 Menschen haben gerade 70.000 Dollar gespendet, um alte Jeeps mit schweren Maschinengewehren zu Panzerjägern umzurüsten. Die 300 Motorräder aus der Ukraine werden einen Wert von rund drei Millionen Dollar haben.