Während des Rückzugs: Putins Soldaten verstecken Sprengfallen auf Spielzeugen und Leichen

Von: Fabian Müller

Ein ukrainischer Soldat sucht auf dem Feld eines kürzlich befreiten Dorfes am Rande von Cherson nach Minen. (Archivbild) © Bernat Armangue/dpa

Bäume, Kinderspielzeug und sogar Leichen verstorbener Soldaten nutzt die russische Armee, um dort Minen oder Sprengfallen zu verstecken. So bremst sie die Ukraine aus.

Moskau – Die ukrainische Gegenoffensive läuft weiter schleichender ab als viele sich erhofft hatten. Ausgedehnte Minenfelder und Sprengfallen, die die sich zurückziehenden russischen Soldaten auslegen, zwingen die Kiewer Truppen zu einem vorsichtigen und langsamen Vorgehen.

Russlands Streitkräfte haben Monate damit verbracht, die Front und die dahinter liegenden Gebiete auf den ukrainischen Vormarsch vorzubereiten, engmaschige Netze aus Schützengräben, Stützpunkten und Minenfeldern wurden errichtet. Mehreren Medienberichten zufolge sind auch westliche Panzer, die der Ukraine geliefert wurden, den Minen zum Opfer gefallen.

Krieg in der Ukraine: Russland befestigt Gebiete mit Landminen und Sprengfallen

„Offensichtlich hatten die Russen Zeit, sich einzugraben, das Gelände zu befestigen und überall in der Ukraine Landminen zu verteilen“, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums vor Journalisten. Dabei ist der Einsatz von Sprengfallen und Minen nichts Neues. In nahezu jedem Gebiet, das seit Februar 2022 von den ukrainischen Truppen zurückerobert werden konnte, entdeckten die Soldaten versteckte Sprengkörper, die so präpariert wurden, dass sie, sobald sie bewegt werden, explodieren.

Nach Angaben der ukrainischen Behörden haben die Soldaten bislang solche Sprengfallen in Waschmaschinen, Autos, Kinderspielzeug und sogar in den Leichen toter russischer Soldaten entdeckt. Auch in Massengräbern sollen Russen Sprengfallen gelegt haben. In einem Bericht war gar die Rede von einem lebenden Igel, an dem eine russische sogenannte Schmetterlingsmine befestigt war.

Ukraine-Krieg: Gegenoffensive stockt, weil Russland Minen-Teppiche legt

Gegenüber dem US-amerikanischen Onlineportal Newsweek sagte der russische Politologe Pavel Luzin: „Das ist ein Erbe der Kriege in Afghanistan und Tschetschenien.“ Das verdeutliche, „die zunehmenden Elemente der irregulären Kriegsführung“ im Konflikt mit der Ukraine, so Luzin weiter. Videos, die unter anderem über das soziale Netzwerk Twitter verbreitet werden, zeigen einen kürzlich geräumten russischen Schützengraben, der mit Sprengstoff übersät ist. Der ukrainische Soldat Roman Trokhymets schrieb dazu: „Es kann nicht schnell gehen, denn überall sind Fallen.“

„Neben der Artillerie würde ich sagen, dass Minenfelder und Sprengfallen die größten Gefahren darstellen“, sagt Erik Kramer, ein Veteran einer US-Spezialeinheit, der jetzt ukrainische Soldaten ausbildet, gegenüber Newsweek. „Die Russen stellen überall Sprengfallen auf und legen Antipersonenminen aus. Sogar in den Bäumen.“ Teilweise betrage der Abstand zwischen zwei Minen wenige Zentimeter.

Ukrainische Offizielle aus Politik und Militär weisen auch deshalb immer wieder darauf hin, dass das Land die laufende Offensive nicht überstürzt angehen will, nur um ausländischen Forderungen gerecht zu werden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte gegenüber dem britischen TV-Sender BBC, dass die Gegenoffensive zwar „langsamer als gewünscht“ voranschreite. Er fügte aber an: „Einige Leute glauben, dies hier sei ein Hollywood-Film und erwarten schnelle Ergebnisse. Doch das ist es nicht.“ Es stünden Menschenleben auf dem Spiel. „Bei allem Respekt, wir werden auf dem Schlachtfeld so vorgehen, wie wir es für richtig halten.“ Soll wohl heißen: Langsam, dafür aber gründlich. (fmü)