Deutsche Kampfjets für Ukraine? Selenskyj stellt Forderungen – Scholz reagiert genervt

Von: Vincent Büssow

Nach der Zusage des Westens, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, fordert Kiew jetzt Kampfjets und Langstreckenraketen. Der News-Ticker.

Nach Leopard-Zusage: Selenskyj fordert Lieferung von Kampfjets und Langstreckenraketen zur Verteidigung gegen Russland

Selenskyj fordert Lieferung von Kampfjets und Langstreckenraketen zur Verteidigung gegen Russland Regierungsbefragung: Scholz lehnt Lieferung von Kampfflugzeugen in die Ukraine bislang ab

Scholz lehnt Lieferung von Kampfflugzeugen in die Ukraine bislang ab Befragung: In Deutschland bröckelt die Unterstützung für Waffenlieferungen im Ukraine-Konflikt

Berlin/Kiew – Es war dieselbe Videoansprache, in der Wolodymyr Selenskyj dem Westen für die Entscheidung zur Lieferung von Kampfpanzern dankte, und sogleich um Langstreckenraketen und Kampfjets bat. Auch die Debatte in Deutschland hat sich sofort in diese Richtung entwickelt, wobei Olaf Scholz (SPD) nun deutliche Worte fand. Währenddessen sinkt in der Bevölkerung die Zustimmung für Waffenlieferungen an die Ukraine.

Waffenlieferungen an die Ukraine: Scholz will keine Kampfjets liefern

Scholz schloss eine Lieferung von Kampfjets an die Ukraine zur Verteidigung gegen Russland bislang aus. „Dass es nicht um Kampfflugzeuge geht, habe ich ja sehr früh klargestellt und mache das auch hier“, sagte der Kanzler während einer Regierungsbefragung am Mittwoch (25. Januar). Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (CDU) und die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), eine der stärksten Befürworterinnen in der Kampfpanzerdebatte, lehnten Kampfjet-Lieferungen ab.

Waffen im Ukraine-Krieg: Scholz kritisiert Debatte über Kampfjets

Dennoch gibt es auch in Deutschland Personen, die der Lieferung von Kampfjets und Langstreckenraketen weniger ablehnend gegenüberstehen. So warnte der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt die Bundesregierung im Gespräch mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe davor, bei der Lieferung von Waffen an die Ukraine rote Linien zu ziehen. Deutliche Worte kamen indessen vom Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen. „Ich glaube, dass die Lieferung von Kampfjets adäquat ist, um die Ukraine besser zu schützen gegen die Angriffe der Russen“, sagte er am Sonntag im Europamagazin der ARD.

Scholz antwortete mit Kritik auf derartige Forderungen in der Waffen-Debatte. Der Kanzler unterstellte den Personen dahinter „innenpolitische Motive“ und sprach von einem „Überbietungswettbewerb“. Auch in der deutschen Bevölkerung finden Rufe nach schwereren Waffenlieferungen immer weniger Anklang. Die Befragten einer Studie des Markt- und Meinungsinstituts Ipsos gaben zu 48 Prozent an, dass sie gegen die Bereitstellung von Waffen für das ukrainische Militär seien. Im April 2022 waren es noch 55 Prozent. (vbu mit dpa/AFP)