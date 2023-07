Putsch-Sorge bei Putin: Insider enthüllt Aktionen mächtiger Schatten-Gruppe „Osero“

Von: Nail Akkoyun

Der russische Nationalist Igor Girkin erwartet einen baldigen Putschversuch gegen Wladimir Putin. Der soll jedoch schleichend starten – und zwar in der Ukraine.

Moskau – Der russische Ex-Militär und Kreml-Kritiker Igor Girkin hat behauptet, dass Wladimir Putin eine weitere Meuterei bevorsteht. Wenn auch im kleineren Stil als die Wagner-Revolte Ende Juni, könnte sich diese Auflehnung jedoch als deutlich gefährlicher erweisen – zumindest, wenn man Girkins Behauptungen Glauben schenken darf.

Der Nationalist, der Jahre vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs die Separatistenbewegung in Donezk anführte, hat Moskau mehrfach für ein angeblich zögerliches Verhalten kritisiert. Ginge es nach Girkin, hätte Putin bereits im April 2022 – also zwei Monate nach Kriegsbeginn – die Generalmobilmachung ausrufen müssen. Weiter gründete Girkin, auch unter seinem Pseudonym Strelkow bekannt, vor Jahren die Bewegung „Neurussland“. Das Ziel: „Die russische Welt zu erhalten und ein einheitliches Großrussland“ zu erschaffen.

Lange vor dem Ukraine-Krieg: Der damaige Separatistenführer Igor Girkin ist am 11. Juli 2014 mit seinen Leibwächtern in der ostukrainischen Stadt Donezk unterwegs. © ALEXANDER KHUDOTEPLY/afp

Nun hat der vom Westen sanktionierte Militärblogger auf Telegram behauptet, dass eine Gruppe von Putins innerem Kreis in dessen heimischer Oblast Leningrad den Präsidenten stürzen wolle. Ersetzt werden soll Putin angeblich durch ein Mitglied der Gruppe, die sogenannte „Osero-Kooperative“ (auf Deutsch „See“). Teil der Kooperative sollen unter anderem Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin sowie Sergej Kirijenko, Putins erster stellvertretender Stabschef, sein. „In den kommenden Monaten sind neue Kampagnen zu erwarten“, schrieb Girkin.

Sabotage statt Angriff: Wie die Schattenbewegung „Osero“ Putin angeblich stürzen will

Im Gegensatz zur Wagner-Gruppe, die einen bewaffneten Aufstand im russischen Rostow am Don startete, plant die Osero-Kooperative laut Girkin eine völlig andere Vorgehensweise. Die wolle stattdessen Russlands militärische Operationen, seine Verteidigungsindustrie sowie die Kontrolle über rückwärtige Gebiete im Krieg sabotieren. Müsste Putin erst eine Niederlage akzeptieren, wäre es einfacher, den Kreml-Chef aus dem Weg zu räumten, sagte Girkin.

Weiter plane die Gruppe das Verteidigungsministerium, den Sekretär des Sicherheitsrates Nikolai Patruschew, den Geheimdienst und andere Regierungsstrukturen ins Visier zu nehmen. Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) theoretisierte derweil, dass Girkin diese Gerüchte in Umlauf bringt, um ein härteres Vorgehen gegen Prigoschin zu provozieren. Der 62-Jährige wurde nach der vereitelten Revolte ins belarussische Exil geschickt – inzwischen scheint sich Prigoschin aber wieder auf gänzlich freiem Fuß zu befinden.

Fakt ist jedenfalls, dass die vergangenen Wochen für Unruhe bei der russischen Elite gesorgt haben. Dass das einem unnachgiebigen Hardliner wie Igor Girkin nicht unbemerkt bleibt, ist nicht überraschend. Als entsprechend spekulativ sind daher aber auch dessen Behauptungen einzuordnen. (nak)