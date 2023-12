„Die ganze Welt lacht über sie“: Putin spottet über deutsche Politiker

Von: Richard Strobl

Drucken Teilen

Wladimir Putin hat sich hämisch über die deutsche Regierung geäußert. (Collage aus Archivbildern) © Collage: IMAGO / SNA // dpa / Michael Kappeler

Die deutsche Regierung steckt in der Haushaltskrise. Wladimir Putin nutzt die Chance über die Ampel zu spotten und nutzt derbe Worte.

Moskau/Berlin – Die Ampel-Koalition steckt in der Finanzkrise – auch wenn Christian Lindner (FDP) lieber von einer „Entscheidungskrise“ spricht. Gemeint ist eine Entscheidung, wo man die fehlenden Milliarden im Haushalt herbekommt. Auch Russland steckt seit dem Start des Ukraine-Kriegs wirtschaftlich in einer Talfahrt. Die Sanktionen belasten das Land, Ersatzteile gehen aus, der Rubel rutscht ab. Doch die aktuelle Lage in Deutschland ermutigt Wladimir Putin trotzdem gehässig über Deutschlands Regierung zu sprechen.

Putin verspottet deutsche Regierung: „Ganze Welt lacht“

„Einige hochrangige Regierungsbeamte scheinen keine ausreichende Berufsausbildung zu haben, um qualitativ hochwertige berufliche Entscheidungen zu treffen. Sie sind bekannt und die ganze Welt lacht über sie.“ Diese Worte sprach Wladimir Putin laut Tass bei einem Treffen mit jungen Wissenschaftlern. Wen er genau meint, verschwieg Putin und fügte nur hinzu: „Ich werde keine Namen nennen, aber die ganze Welt lacht.“

Wladimir Putin: Das Macho-Image des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Bei dem Treffen lästerte Putin über Europas Ablehnung russischer Energieimporte. Dabei wiederholte er auch seine Theorie, dass Deutschland, wie andere europäische Staaten, nicht souverän handeln würden. Eine Erzählung, die in Russlands Medien weitverbreitet ist. Dementsprechend führte Putin aus, dass die europäischen Länder von bisherigen billigen Energiequellen abgeschnitten seien, weil dies von den USA so entschieden worden sei.

Russlands Propaganda richtet sich wiederholt gegen Deutschland

Wladimir Putin schlägt mit seinen Aussagen damit in die gleiche Kerbe wie zuvor etwa auch sein Amtsvorgänger Dmitri Medwedew. Er wandte sich zum Beispiel im Oktober mit einem vergifteten Lob an die deutsche Regierung und schrieb via X (vormals Twitter): „Nach Angaben der deutschen Regierung wird die Wirtschaft des Landes voraussichtlich um 0,4 Prozent schrumpfen. Die russische Wirtschaft wird im Jahresverlauf um 2,8 Prozent wachsen. Herzlichen Glückwunsch an Scholz, Baerbock & Co!“

Auch in Russlands Staats-TV sind deutsche Politiker wiederholt verspottet worden. Besonders Annalena Baerbock hatte mit ihrer Aussage für Verwirrung gesorgt: Im Januar hatte die Grünen-Politikerin im Europarat gesagt, dass man einen „Krieg gegen Russland“ kämpfe „und nicht gegeneinander“. Ein Novum, schließlich wurde stets betont, dass Europa nicht selbst im Krieg mit Russland sei. Putins Chef-Propagandist Wladimir Solowjow beleidigte Baerbock daraufhin im TV vulgär und nannte die Bundesrepublik Deutschland das „Vierte Reich“.