„Können selbst nicht vorrücken“: Russlands hartnäckige Minen-Taktik könnte nach hinten losgehen

Von: Emanuel Zylla

Russland setzt in seinem Ukraine-Krieg massiv auf Minen und ohne Rücksicht auf Verluste – auch auf eigene, glauben westliche Militärexperten.

Kiew – Ob nun russische Antipersonen- oder Antifahrzeugminen, beide Varianten sorgen bei den ukrainischen Streitkräften für Angst und Schrecken. Minen halten die seit über zwei Monate anhaltende Gegenoffensive der Ukraine auf, indem etwa Angriffswege von den Sprengstoffen blockiert werden. Russland setzt massiv auf seine Minen und kann dadurch seine Verteidigungslinien im Ukraine-Krieg halten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mahnte zuletzt, dass das Warten auf westliches Kriegsgerät Russland auch immer die Chance gibt, weitere Minen zu platzieren, seine Verteidigung zu verbessern und das Vorrücken von Kiews Truppen weiter zu stoppen.

Ein ukrainischer Soldat in einem Minenfeld an der Frontlinie in der Region Saporischschja. © Efrem Lukatsky/dpa

Russlands gefährliche Taktik mit den Minen: Eine Gefahr nicht nur für die Ukraine

Diese Minen-Taktik sei allerdings auch ein zweischneidiges Schwert, wie Mark Voyger, ehemaliger Sonderberater für russische und eurasische Angelegenheiten, im Gespräch mit Newsweek erläuterte: „Die Russen haben den Süden so stark vermint, dass sie selbst auch nicht vorrücken können. Ihre Streitkräfte werden in denselben Minenfeldern landen, die sie so massiv im Süden verlegt haben.“

Ähnlich sieht das auch Erik Kramer, Direktor und Mitbegründer der in Kiew ansässigen Ukraine Defence Support Group. Seine Organisation, bestehend aus westlichen Militärveteranen, bildet ukrainische Truppen für den Fronteinsatz aus. Kramer findet, Russland agiere sehr willkürlich, wenn es um seine Minenfelder geht: „Das Problem bei all diesen Minenfeldern ist, dass die Russen keine Minenkarten erstellen. Im Westen, in den USA, muss es immer, wenn wir ein Minenfeld anlegen, eine ausführliche Karte geben, die allen ausgehändigt wird, insbesondere den befreundeten Streitkräften“, informierte er im Newsweek-Interview.

Russlands Armee im Ukraine-Krieg: „Sie sind einfach verrückt nach Minen“

Kramer erzählte von Bildern, die er von der ukrainischen Armee von der Front erhalten habe. Da seien zahlreiche russische Minen zu sehen gewesen, die völlig unkoordiniert und direkt nebeneinander verteilt worden waren. „Sie sind einfach verrückt nach Minen“, kommentierte Kramer und glaubt an eine russische Militärtaktik, die möglichst viele Opfer treffen soll.

Laut Kramer würden die Russen auch vor gleichgültigem Eigenbeschuss nicht zurückschrecken. Die Amerikaner nennen das „Fragging“: „Die Russen schießen auf ihre eigenen Leute, wenn die Ukrainer sie angreifen. Es ist ihnen egal. Die Art und Weise, wie sie mit Menschenleben umgehen, ist ihnen im Vergleich zu den Ukrainern einfach egal.“ (Emanuel Zylla)