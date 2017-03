Saarland hat gewählt: Jubel bei der CDU, Schlappe für SPD

Saarbrücken - Die Wahllokale im Saarland sind geschlossen. Laut erster Hochrechnung sieht es ganz danach aus, als würde es bei einer Großen Koalition im Saarland bleiben. Ein Dämpfer für die SPD.

Im Saarland liegt das vorläufige Endergebnis vor. Die CDU hat ihre Position im Saarland verteidigt - mit Nachdruck. Ein Sieg zum Auftakt des wichtigen Wahljahrs 2017. Sie kommt auf 40,7 Prozent und damit gut fünf Prozentpunkte mehr als vor fünf Jahren. Die SPD konnte am Sonntag anders als erwartet nicht spürbar von der Euphorie um den neuen Parteichef Martin Schulz profitieren (29,6 Prozent). Die Linke bleibt mit 12,9 Prozent drittstärkste Kraft, verliert damit aber gut drei Punkte. Die Piraten ziehen nach ihrem einst rapiden Aufstieg mit 0,8 Prozent nicht mehr in den Landtag ein, auch für die Grünen hat es nicht gereicht (4 Prozent). Die FDP liegt mit 3,3 Prozent hinter der AfD, die mit 6,2 Prozent in den neuen Landtag einzieht. Beachtlich die Wahlbeteiligung der Saarländer: 69,7 Prozent.

Fortsetzung der CDU-Dominanz im Saarland

Es sieht also ganz danach aus, als ob die Große Koalition ihre Arbeit im Saarland fortsetzen wird. Die Hoffnung der SPD auf einen Machtwechsel gemeinsam mit der Linkspartei nach 18 Jahren CDU-Dominanz ist geplatzt. Ihnen fehlt ein Sitz zur rot-roten Regierung. Die Sitze verteilen sich wie folgt: CDU 24, SPD 17, Linke, 7 und AfD 3. Letztere ist nun in 11 der 16 Landesparlamente vertreten.

Rund 800.000 Bürger waren am Sonntag dazu aufgerufen, ihr Kreuz für den saarländischen Landtag zu setzen. Die Wahllokale waren bis 18 Uhr geöffnet. Annegret Kramp-Karrenbauer zeigte sich bei ihrer Stimmabgabe in Püttlingen betont locker. Die amtierende CDU-Ministerpräsidentin und SPD mit Herausforderin Anke Rehlinger lieferten sich im Wahlkampf ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber auch sonst wurde die Wahl im Saarland mit Spannung erwartet - trotz der geringen Anzahl von Wahlberechtigten. Die Landtagswahl war die erste im Superwahljahr 2017 und soll daher einen Stimmungstest für die nächsten Termine liefern. So reagieren die Politiker auf die Landtagswahl im Saarland.

