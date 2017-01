Schlechtes Echo für Trump: Dollar fällt, Ethikbehörde entsetzt

In einer Woche wird er vereidigt: Donald Trump (70) wird 45. US-Präsident.

München - Was war das für ein Auftritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump? Die tz fing Reaktionen zu der Veranstaltung von „President Elect“ im Trump Tower am Tag danach ein.

Donald Trumps erste Pressekonferenz seit Juli 2016 am Donnerstag war vom Ablauf her, zurückhaltend ausgedrückt, ungewöhnlich und inhaltlich für viele Beobachter, Beteiligte und Betroffene enttäuschend bis erschreckend. Die tz fing Reaktionen zu der Veranstaltung von „President Elect“ im Trump Tower am Tag danach ein.

Die US-Ethikbehörde kritisierte Trumps Plan, während seiner Zeit im Weißen Haus die Unternehmensführung seines Firmenimperiums an seine erwachsenen Söhne zu übertragen, als völlig unzureichend. Seit 1978 habe jeder Präsident sein Vermögen in einen sogenannten Blind Trust übergeben, der von einem unabhängigen Treuhänder verwaltet wird. Auch der Außenminister in spe Rex Tillerson, bisher Exxon-Boss, halte sich daran.

Die US-Finanzmärkte sind enttäuscht, weil Trump nicht die erhoffte Klarheit über seine Wirtschaftspolitik verschaffte. Keine Rede vom milliardenschweren Konjunkturprogramm und Steuersenkungen. Prompt verlor der Dollar an Wert, die Kurse an den Börsen gaben nach. Der gestiegene Eurokurs wiederum verursachte Verluste auf dem deutschen Aktienmarkt.

Vertreter der Medien, zu deren Information Pressekonferenzen veranstaltet werden, wurden stattdessen von Trump zum Teil wüst beschimpft . Die Website Buzzfeed, die das Geheimdienstpapier über die angebliche Erpressbarkeit Trumps durch Russland veröffentlicht hatte, nannte er einen „versagenden Haufen Müll“. Trotz der offensichtlichen Verachtung des künftigen Chefs im Weißen Haus für die Medien wollen seriöse Zeitungen wie NY Times und Washington Post ihre Berichterstattung von dort aufstocken.

Nur die Russen nehmen es Trump nicht übel, dass er nun erstmals einräumte, auch er sehe Moskau hinter den Hackerangriffen während des Wahlkampfs. Man hoffe auf gute Zusammenarbeit, wenn auch der Vorwurf „Quatsch“ sei. Unterdessen wurde der britische Spion, der wohl das Dossier über Trumps angebliche Moskauer Sexabenteuer zusammengestellt hat, identifiziert – und ist verschwunden.

BW