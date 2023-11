Pokerface futsch: Scholz entgleisen bei Meloni-Auftritt die Gesichtszüge

Von: Lisa Mariella Löw

Die Beziehung zwischen Italien und Deutschland ist so eng wie seit sieben Jahren nicht mehr. Trotzdem zeigt sich Scholz beim Treffen entsetzt.

Berlin - Deutschland und Rom wollen zukünftig enger bei ihrer Energiepolitik zusammenarbeiten. Feierlich wurde in Berlin bei einem Treffen mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ein gemeinsamer „Aktionsplan“ unterzeichnet. Doch bei aller Freude über den Pakt – Bundeskanzler Scholz (SPD) zeigte sich bei einer Pressekonferenz kurzzeitig entsetzt. Bei einer Frage zum noch nicht beschlossenen deutschen Bundeshaushalt huscht ein Ausdruck des Schocks über sein Gesicht, wie in einem Video von Reuters zu sehen ist.

Beide Länder wollen in Energiefragen mehr zusammenarbeiten. Geplant ist der Bau einer Wasserstoff-Pipeline von Nordafrika bis Bayern, wie tagesschau.de berichtete. Für den sogenannten South Central Hydrogen Corridor (SCHC) von Süddeutschland über Italien bis nach Nordafrika soll die grenzüberschreitende Pipeline-Infrastruktur ausgebaut und der Import von zehn Millionen Tonnen Wasserstoff bis 2030 ermöglicht werden. Der Import von erneuerbaren Energien aus Nordafrika soll Italien und Deutschland auch mit Österreich und der Schweiz verbinden und zur Entstehung eines größeren europäischen Wasserstoffnetzes beitragen. Um das zu erreichen, wollen Deutschland und Italien auch die Produktion von erneuerbaren Energien, Erdgas und Wasserstoff in Nordafrika fördern.

Engere Abstimmungen zwischen Deutschland und Italien nicht nur bei Energiepolitik

Ein großes Thema zwischen Deutschland und Italien ist auch die Sicherheits- und Außenpolitik. Ein Zwei-plus-zwei-Format soll es geben, also regelmäßige Treffen der Außen- und Verteidigungsminister. Differenzen könne es allerdings bei der Migrationspolitik geben. Meloni fühlt sich oft nicht genug unterstützt, die illegale Migration einzudämmen. Sie will nun Aufnahmezentren außerhalb der EU errichten.

In dem 37-seitigen Papier des „Aktionsplanes erklären beide Länder, sich „bereits in frühen Phasen zu zentralen politischen Maßnahmen“ enger abstimmen zu wollen. In zentralen Themen wie dem Kurs gegenüber Russland oder der Klimapolitik gibt es zwischen der Ampel und der rechtsnationalen italienischen Regierung dem Papier zufolge keine Differenzen. Der deutsch-italienische „Aktionsplan“ war bereits im Dezember 2021 mit Melonis Vorgänger Mario Draghi verabredet worden, um die Beziehungen beider Länder zu vertiefen

Scholz entsetzt über Frage zum Bundeshaushalt bei Pressekonferenz mit Italien

Um die verbesserte Zusammenarbeit der beiden Länder zu besiegeln, hatten sich die beiden Staatsoberhäupter in Berlin getroffen. Das Auftreten von Scholz sei freundschaftlich gewesen, hieß es. Scholz begrüßte Meloni mit den Worten „Liebe Giorgia“. Dennoch gab es einen Moment auf der Pressekonferenz, in dem Scholz Gesichtszüge kurz entgleisten.

Der Bundeskanzler erzählte, er habe Putin gebeten, seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen. Außerdem zeigte er sich zuversichtlich, dass der Bundeshaushalt 2024 bald zum Abschluss komme. Daraufhin wurde er gefragt, ob Deutschland aus italienischer Sicht diesbezüglich noch ein verlässlicher Partner sei. In einem Video von Reuters ist zu sehen, wie ein leichtes Entsetzen über Scholz Gesicht fährt. Seine weit geöffneten Augen schwenken dabei zu Meloni. Anschließend antwortet er: „Schönen Dank für die Frage zur deutschen Haushaltspolitik. Die Bundesregierung hat dem Bundestag einen Haushaltsentwurf zugeleitet, über den jetzt beraten wird. Das kann zügig und zeitnah erfolgen.“

Treffen zum „Aktionsplan“ zwischen Deutschland und Italien sei „historischer Tag“

Auch Meloni wurde laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung gefragt, ob Deutschland aufgrund seiner Turbulenzen um den Haushalt noch ein verlässlicher Partner sei. Olaf Scholz soll dabei leicht die Augen verdreht haben. Die italie­nische Ministerpräsidentin antwortete, dass Deutschland und sein Bundeskanzler sehr zuverlässige Partner seien. Ansonsten wolle sie sich in die deutsche Innenpolitik nicht einmischen.

Es waren die ersten deutsch-italienischen Regierungskonsultationen seit 2016. Scholz sprach deswegen auch von einem „historischen Tag“. Kritisch zu dem Treffen in Berlin äußerte sich laut t-online die Linke. „Die italienische Ministerpräsidentin ist kein Staatsgast, dem man den roten Teppich ausrollen sollte“, sagte Parteichefin Janine Wissler. Sie sprach von einer gefährlichen Normalisierung und einem Hofieren Melonis und ihrer Rechtsregierung durch die Ampel-Regierung. „Auch mit Blick auf die Rechtsentwicklung in Deutschland ist das Verhalten der Ampel unverantwortlich.“ (Lisa Mariella Löw)

