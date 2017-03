Schulz will AfD-Stimmen gewinnen: „Dürfen niemals Wähler aufgeben“

Schulz will AfD-Wähler gewinnen: „Dürfen niemals Wähler aufgeben“

Berlin - Martin Schulz befindet sich in vollen Zügen im Bundestagswahlkampf. Den Aufschwung der SPD in Umfragen will er weiter antreiben. Besonderen Fokus legt er dabei auf AfD-Wähler.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will auch bisherige AfD-Wähler für seine Partei gewinnen. „Die SPD muss um jede Wählerin und jeden Wähler kämpfen“, sagte er den Ruhr Nachrichten und der Passauer Neuen Presse (Mittwoch). Viele Menschen hätten den Eindruck, sie würden einen Beitrag für dieses Land leisten, aber für sie, ihre Kinder und ihre Probleme interessiere sich niemand.

„Sie haben sich von der Politik abgewendet, entweder durch Wahlenthaltung oder dadurch, dass sie Protest gewählt haben.“ Schulz sagte, man könne sicherlich keine Rechtsradikalen überzeugen. Aber die anderen zurückzugewinnen, sei sein Ziel. „Wir dürfen niemals Wähler aufgeben.“

dpa