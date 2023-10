Schwere Verluste für Russland: Putins Armee erlebt schlimmste Woche im Ukraine-Krieg

Von: Momir Takac

Der Kampf um Awdijiwka wird für Putin zur Zerreißprobe. Bei Angriffen soll das russische Militär in kurzer Zeit erhebliche Verluste erlitten haben.

München - Awdijiwka ist Russland ein militärischer Dorn im Auge. Die Stadt im Donbass liegt unweit von Donezk, das Russland im September 2022 völkerrechtswidrig annektierte, und ist im Ukraine-Krieg für Moskau von strategischer Bedeutung. Doch die russischen Truppen beißen sich an der ukrainischen Verteidigung die Zähne aus.

Wladimir Putin erlebt schlimmste Woche im Ukraine-Krieg

Seit nunmehr drei Wochen intensivieren die Streitkräfte von Kremlchef Wladimir Putin die Angriffe - und zahlen dafür einen sehr hohen Preis. „Unsere Krieger halten standhaft die Verteidigung und verursachen dem Feind zahlreiche Verluste“, berichtete der ukrainische Generalstab am Freitag (20. Oktober) der Kyiv Post zufolge.

Die Verluste müssen tatsächlich gewaltig sein. Nach ukrainischen Angaben wurden allein am Donnerstag fast 900 russische Soldaten getötet. Dazu kämen an die 50 zerstörten Panzer sowie mehr als 100 gepanzerte Einheiten.

Ukraine-Krieg: Putin zahlt mit Angriffen auf Awdijiwka sehr hohen Preis

Hohe Verluste soll es auch eine Woche zuvor bei einem weiteren Angriff auf Awdijiwka gegeben haben. Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine meldete damals mehr als 1000 getötete russische Soldaten innerhalb 24 Stunden. Zeitgleich bat eine Freiwillige im Dienst der russischen Armee um Hilfe bei der Beschaffung von dringend benötigten Leichensäcken. Dazu sollen bei dem Vorstoß zwischen 100 und 200 gepanzerte Fahrzeuge zerstört worden sein.

Nun handelt es sich dabei ausschließlich um Bodentruppen und -fahrzeuge. Dabei gelangen dem ukrainischen Militär in dieser Woche auch noch zahlreiche Abschüsse von Flugzeugen und Hubschraubern, die Russland offenbar sogar zu einem Strategiewechsel zwingen. Es sei die höchste Verlustrate seit Beginn der russischen Invasion, berichtet die ukrainische Wochenzeitung Kyiv Post, die sich dabei auf mehrere Militärexperten, welche die Abschüsse unabhängig voneinander bestätigt hätten, beruft.

Ukraine schießt innerhalb zehn Tagen fünf russische Kampfjets ab

So sei es der Ukraine gelungen, innerhalb von zehn Tagen fünf russische Su-25-Jets vom Himmel zu holen. Die Flugzeuge könnten nicht aus größerer Entfernung angreifen, müssten näher heranfliegen, und kämen deshalb in Reichweite ukrainischer Luftabwehrsysteme, sagte Oleksandr Shtupun, ein Sprecher des ukrainischen Militärs im Süden des Landes, der ukrainischen Nachrichtenagentur UNIAN.

Am 17. Oktober soll die russische Luftwaffe bei zwei Angriffen mit von den USA bereitgestellten ATACMS-Raketen auf Luftwaffenstützpunkte mindestens 14 Hubschrauber verloren haben. Der Analyseplattform Defense Express zufolge könnte an diesem einen Tag sechs Prozent der gesamten Hubschrauberflotte flugunfähig gemacht worden sein. Gemessen an den Gesamtverlusten dürfte es für Putin die schlimmste Woche im Ukraine-Krieg sein. (mt)