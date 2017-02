Seehofer: Christine Haderthauer „soll weiter Politik machen“

München - Ministerpräsident Horst Seehofer hält seine ehemalige Staatskanzleichefin Christine Haderthauer für rehabilitiert und schließt auch ein Comeback im Kabinett nicht aus.

Die CSU-Politikerin Haderthauer hatte 2014 wegen der sogenannten Modellbau-Affäre zurücktreten müssen. Seehofer sagte nun am Montag in München, das Strafverfahren gegen sie sei so ausgegangen, „dass sie durchaus weiter Politik machen kann, aus meiner Sicht auch machen soll“.

Auf die Frage, ob einmal ein Kabinetts-Comeback denkbar sei, sagte er: „Wir haben 101 Abgeordnete, und ich halte jede Person für denkbar.“

dpa