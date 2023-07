Gegen Kriegs-Trauma: Selenskyj will medizinisches Cannabis legalisieren

Von: Katja Saake

Selenskyj will kriegstraumatisierten Menschen und anderen schwer Erkrankten den legalen Zugang zu medizinischem Cannabis in der Ukraine ermöglichen.

Kiew – Wolodymyr Selenskyj hat in einer Rede vor dem ukrainischen Parlament an die Abgeordneten appelliert, medizinisches Cannabis zu legalisieren. Bereits im Juni vergangenen Jahres hatte das ukrainische Gesundheitsministerium und das Ministerkabinett dem Parlament einen Gesetzentwurf zur Freigabe von Arzneimitteln auf Basis von medizinischem Cannabis vorgelegt. Angesichts einer wachsenden Zahl von Menschen, die Kriegstraumata erlitten und komplexe Erkrankungen entwickelt haben, fordern auch ukrainische Menschenrechts- und Veteranenorganisationen eine schnelle Legalisierung.

Selenskyj: „Cannabis-Medikamente endlich für alle legalisieren“

„Alle besten Praktiken der Welt, alle wirksamsten politischen Maßnahmen, alle Lösungen, egal wie schwierig oder ungewöhnlich sie uns erscheinen mögen, müssen in der Ukraine angewendet werden, damit die Ukrainer, alle unsere Bürger, nicht den Schmerz, Stress, und das Trauma des Krieges ertragen müssen“, sagte Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch (28. Juni) vor der Werchowna Rada, dem ukrainischen Parlament. Für die Versorgung der Bürger sollen Rehabilitationszentren für physische und psychische Erkrankungen ausgebaut werden, was sowohl den Neubau von Einrichtungen als auch die Einstellung und Ausbildung von Personal betreffe, so Selenskyj.

Daneben sprach sich der ukrainische Präsident auch für den legalen Zugang zu Arzneimitteln auf Basis von medizinischem Cannabis aus: „Insbesondere müssen wir Cannabis-Medikamente endlich für alle, die sie benötigen, fair legalisieren, mit angemessener wissenschaftlicher Forschung und kontrollierter ukrainischer Produktion“. Bereits seit Monaten fordern ukrainische Menschenrechts-, Patienten- und Veteranenorganisationen den legalen Zugang zu Cannabis-Medikamenten und haben dafür eine Petition gestartet.

Cannabis-Gesetzentwurf der Selenskyj-Regierung

Laut Hennadiy Shabas, Gründer der NGO „Ukrainian Association of Medical Cannabis“, soll der Gesetzentwurf der Regierung die ärztliche Verschreibung der Arzneimittel, die Abgabe an Patienten, sowie den Anbau und Umlauf der Cannabis-Mittel regeln, wie die ukrainische Nachrichtenagentur Interfax berichtete. Die Mehrheit der Bevölkerung befürworte in Umfragen die Legalisierung, sagte Dmytro Sherembey, Vorsitzender des Koordinierungsrates des Vereins „100 % Leben“. „Das Kostbarste ist das Leben der Menschen. Und je länger wir warten, desto schlimmer können die Folgen für alle sein: für Veteranen, für Zivilisten und für Patienten mit sehr schweren Krankheiten“, sagte er.

Die NGOs, die die Petition unterstützen, fordern den legalen Zugang zu Cannabis-Medikamenten für Patienten mit schweren Krankheiten, wie Epilepsie, Krebs, Parkinson- und Alzheimer-Erkrankungen, Multipler Sklerose und PTBS. Schon vor dem Ukraine-Krieg hätten laut den Unterzeichnern mehr als 2 Millionen Patienten in der Ukraine Medikamente auf Basis von medizinischem Cannabis benötigt. Und durch den Krieg werde diese Zahl noch deutlich steigen, wie die Mitbegründerin der ukrainischen NGO „Women‘s Veterans Movement“ Kateryna Pryimak, gegenüber Interfax sagte.

NGO: Psychische Erkrankungen durch Ukraine-Krieg nehmen zu

Pryimak arbeitete im Jahr 2014 für 11 Monate als Sanitäterin an der Front in der Ostukraine. Jetzt ist sie stellvertretende Vorsitzende der ukrainischen Frauenveteranenbewegung, die humanitäre Hilfe für das Militär leistet. Besonders Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) würden durch den Ukraine-Krieg häufiger werden: „Die Zahl der Menschen mit PTBS und anderen negativen Folgen für die psychische Gesundheit nimmt zu. Nach vorläufigen Schätzungen des Gesundheitsministeriums müssen etwa 4 Millionen Menschen eine medikamentöse Behandlung erhalten“, so Pryimak.

Könnte bald auch in der Ukraine medizinisches Cannabis angebaut werden? (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ihre NGO sammelt Spenden, kauft Ausrüstung, Munition und Medikamente für die Soldaten im Ukraine-Krieg und bietet ihnen einen Treffpunkt: „Ich weiß aus eigener Erfahrung, in welchem ​​Zustand sich die Menschen bei der Rückkehr aus dem Kampfgebiet befinden. Oft handelt es sich um sehr komplexe Erkrankungen, die eine besondere medizinische Behandlung erfordern“, so Pryimak. Cannabis-Medikamente seien ein Weg: „Wenn es auch nur eine Möglichkeit gibt, ihren Zustand zu lindern, sollten wir sie nutzen.“ (kasa)