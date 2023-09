Selenskyj vergleicht Putin mit Hitler – und warnt vor Drittem Weltkrieg

Von: Momir Takac

Vor der UN-Generaldebatte warnt Selenskyj vor einem Dritten Weltkrieg, sollte Putin nicht gestoppt werden. Den Kremlchef verglich er mit Hitler.

München - Am Dienstag (19. September) sind die Blicke auf New York gerichtet, wenn im Hauptquartier der Vereinten Nationen (UN) die Vollversammlung beginnt. Gut eine Woche lang sprechen bei der Generaldebatte mehr als 140 Staats- und Regierungschefs der Welt, darunter auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Selenskyj warnt vor Drittem Weltkrieg und vergleicht Putin mit Hitler

Dessen Rede wird nicht nur mit Spannung erwartet, sie dürfte die größte Aufmerksamkeit auf sich ziehen, verteidigt sich die Ukraine doch seit mehr als eineinhalb Jahren gegen die russischen Invasoren. Einen Vorgeschmack darauf hat Selenskyj jetzt in einem Interview mit CBS News gegeben. In der Sendung „60 Minutes“ verglich er Kremlchef Wladimir Putin mit Adolf Hitler und warnte vor einem Dritten Weltkrieg.

„Wenn wir wollen, dass der Krieg endet, müssen wir unsere Anstrengungen bündeln. Der Ukraine-Krieg ist menschengemacht. Für diese Tragödie ist Putin verantwortlich“, sagte Selenskyj im Gespräch mit Korrespondent Scott Pelley. Es gebe Nationen mit Milliarden von Menschen, die Putin sagen sollten: „Die Schritte, die du unternimmst, führen zu einem Dritten Weltkrieg. Und du wirst der Einzige sein, der für den Dritten Weltkrieg verantwortlich gemacht wird.“

Wolodymyr Selenskyj hat Wladimir Putin in einem Interview mit Adolf Hitler verglichen. © cbsnews.com/screenshot

Selenskyj fordert Unterstützung, nicht nur für die Ukraine – „Was kommt dann?“

Selenskyj zeigte sich dankbar, dass die USA sein Land finanziell unterstützen. Doch es brauche auch weitere Waffen, die er implizit forderte. „Wenn die Ukraine genug von diesen modernen Systemen hätte, hätten wir die territoriale Integrität bereits wiederhergestellt. Diese Systeme existieren“, erklärte er.

Aber es sei nicht nur die Ukraine allein, der die USA helfen. „Wenn die Ukraine fällt, wird Putin sicher weiter gehen. Was werden die Vereinigten Staaten tun, wenn Putin die baltischen Staaten erreicht, die polnische Grenze? Was wird in zehn Jahren passieren? Denken Sie darüber nach. Wenn die Russen Polen erreichen, was kommt dann? Ein Dritter Weltkrieg?“, fragte Selenskyj.

Selenskyj bei UN-Generaldebatte: Erstes Treffen mit Lawrow seit Beginn des Ukraine-Kriegs möglich

Den Kremlchef verglich der ukrainische Präsident mit Hitler. „Wir können Putin nicht ändern. Die russische Gesellschaft hat den Respekt der Welt verloren. Sie wählte ihn, wählte ihn wieder und brachte so einen zweiten Hitler hervor. Wir können die Uhr nicht zurückdrehen, aber wir können es hier stoppen.“

Selenskyj wird im Rahmen der UN-Vollversammlung womöglich das erste Mal seit Kriegsbeginn auf den russischen Außenminister Sergej Lawrow treffen. Beide nehmen am Mittwoch an einer hochrangig besetzten Sitzung des Sicherheitsrates teil. Im Vorfeld behauptete Lawrow, die USA führten einen Krieg gegen Russland. (mt)